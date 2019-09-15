Цыганского Короля едва не опозорили в Лас-Вегасе. Тайсон зря так расслабился

Уходящий боксёрский уик-энд, по сути, стал первым серьёзным нынешней осенью. На предыдущей неделе внимание всех любителей единоборств было приковано к Абу-Даби, где проходил масштабный турнир UFC с участием Хабиба Нурмагомедова. Теперь же очередь дошла и до бокса.

Цыган на мешочной диете. Соперником Фьюри снова станет ноунейм Швед Отто Уаллин не знает поражений, он габаритный и тяжёлый. Но это не спасёт его от разгрома в предстоящем поединке.

Начало фестивалю больших боёв было положено ещё в ночь на субботу, когда в Нью-Йорке за титул временного чемпион в лёгком весе сразились Дэвин Хейни и Заур Абдуллаев (первый одержал досрочную победу). Ну а центральное событие в мире бокса состоялось в Лас-Вегасе уже в ночь на 15 сентября. Здесь главным боем турнира стало противостояние экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и скромного небитого шведа Отто Уаллина.

Для Тайсона этот поединок был уже вторым в 2019 году, и во второй раз кряду он выбрал себе в соперники ноунейма. По-видимому, яркая и уверенная победа над Томасом Шварцем потешила самолюбие британца, который зачастую в ринге столь же уныл и неинтересен, как весел за его пределами. Вероятно, поэтому он решил выбрать в соперники жертву на заклание, надеясь подарить американским болельщикам ещё один перфоманс. Кроме того, Фьюри попытался максимально избежать рисков, которые могли бы помешать его повторному поединку с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Тайсон уже не раз анонсировал, что реванш с американцем должен состояться в феврале 2020 года и в свете этого разминка с Уаллином казалась вполне уместной.

Боксёр заставил телеведущую выпить пива. Тайсон не может без шоу Фьюри дал очередное весёлое интервью. Теперь он решил, что разговаривать с трезвой журналисткой скучно.

Что же касается скандинава, то для него бой с Фьюри был шансом всей его жизни. До сих пор в его послужном списке не было громких имён, и даже достойное поражение могло повысить акции Уаллина как на американском, так и на европейском рынке.



Перед боем тяжеловесов зрители увидели неплохой андеркард. Так экс-чемпион мира в двух весовых категориях Хосе Педраса провалил дебют в первом полусреднем весе, неожиданно уступив Хосе Сепеде в десятираундовом противостоянии. А чемпион мира во втором наилегчайшем весе по версии WBO Эммануэль Наваретте за четыре раунда уничтожил претендента с Филиппин Хуана Мигеля Элорде. Для мексиканца это была третья защита титула и третий бой за последние четыре месяца.



Ну а после этого началось и главное действо. Уаллин выходил в ринг предельно сконцентрированным и без какой-то помпы, а вот Фьюри устроил очередное шоу. Надев сомбреро и пончо, окрашенное в мексиканские цвета, он буквально выезжал к рингу под мексиканскую песню, которой аккомпанировала знаменитая музыка в жанре мариачи. Таким образом британец решил поздравить Мексику с Днём независимости, отмечаемым 16 сентября.



Похоже, расслабленность Фьюри сказалась и на его действиях на старте поединка. Швед, который заметно уступал сопернику в габаритах, не стал ждать действий фаворита, а принялся сам работать первым номером. Уаллин уверенно занял центр ринга и начал прессинговать британца, периодически проверяя его корпус. В середине раунда Отто донёс неприятное попадание до груди оппонента, вместе с ударами он умело сокращал дистанцию и выходил на ближний бой. Тайсон же в первой трёхминутке отметился лишь несколькими джебами. Уже тогда стало ясно, что Уаллин вовсе не Шварц и лёгкой прогулки у линейного чемпиона не получится.

Во втором раунде всё шло по схожему сценарию, Отто оказывал постоянное давление, шёл вперёд и нагружал корпус противника, в то время как Фьюри по большей части отвечал одиночными ударами. В третьем отрезке произошло то, что во многом определило происходящее на ринге. В одном из эпизодов Уаллин зажал Тайсона в углу и провёл точный удар слева в голову. В результате у британца открылось серьёзное рассечение, поменявшее сценарий поединка.

Следующие два раунда проходили с преимуществом Уаллина, не ослаблявшего хватку. Швед, почувствовав запах крови, неизменно прорывался в ближний бой и доставлял Цыганскому Королю множество проблем. Между тем сечка Фьюри становилась всё хуже. В шестой трёхминутке рефери Тони Уикс поинтересовался мнением врача, может ли Тайсон продолжать бой. Этот эпизод словно завёл последнего, и как только встреча возобновилась, он впервые выбросил по-настоящему серьёзную многоударную комбинацию. Это было только началом перелома. Первая половина седьмого раунда была отмечена обилием грязи со стороны обоих боксёров, но ближе к перерыву Фьюри взвинтил темп и провёл несколько комбинаций. Особенно запомнились точное попадание правым прямым и чисто проведённый левый хук.



К восьмому раунду сечка на лице Тайсона выглядела просто безобразно. Катмен накладывал на неё огромное количество вазелина, и он отваливался буквально кусками. Но Фьюри уже включил пятую скорость и повреждение не могло его остановить. В последней четверти боя британец действовал в свойственной ему манере, отменно передвигаясь на ногах, выбрасывая удары под разными углами и работая очень разнообразно.

С восьмого по одиннадцатый раунд швед принял на себя огромный тоннаж ударов. В эти минуты у Фьюри раз за разом проходили апперкоты с уклонов и тройки, завершающиеся боковыми в голову. В девятом раунде Уаллина от нокдауна спас лишь гонг. К чести шведа, надо сказать, что он временами принимал открытый бой и за счёт морально-волевых качеств продолжал не просто отбывать номер, но и огрызаться.

В двенадцатом раунде яркий бой подарил ещё один небольшой эпизод интриги. В середине трёхминутки Уаллину удалось донести до челюсти Фьюри точный левый боковой. Попадание явно потрясло британца и Уаллин попробовал организовать финальный штурм. Тайсон, приняв несколько неприятных попаданий, спасся в клинчах и, восстановившись, довёл бой до финального гонга. Судьи вполне справедливо отдали единогласную победу линейному чемпиону – 116:112, 117:110, 118:111.



Что же, вместо ожидаемого мисматча мы увидели в ринге настоящую войну. Фьюри, словно отдавая дань Дню независимости Мексики, провёл бой в истинно мексиканском стиле, но такое выступление британца оставляет больше вопросов. По горячим следам можно констатировать лишь то, что такой Фьюри не сможет отобрать титул у Деонтея Уайлдера, который наверняка получил удовольствие от увиденного. Что же до Уаллина, то скандинав свою задачу выполнил на все 100%. Такое выступление Отто запомнится надолго, и участие в больших боях на американских рингах после сегодняшнего ему гарантировано. Нам же остаётся ждать встречи Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, которые должны подраться уже в феврале 2020 года.