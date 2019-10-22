Великий чемпион готовится красиво закончить карьеру. Где и как пройдёт один из последних его боёв.

Фёдор Емельяненко подерётся в стране, где он — идол. И это не Россия

29 декабря в Японии на знаменитой «Сайтама-Арене» в Сайтаме проведёт свой 46-й профессиональный поединок Фёдор Емельяненко. Легендарный тяжеловес на пороге ухода на вторую пенсию, и место проведения одного из последних его боёв выбрано не случайно. В стране восходящего солнца Последний Император выступал 26 раз (к примеру, у Хабиба Нурмагомедова 28 боёв за всю карьеру) и 13 из них — в Сайтаме.

14-й выход Фёдора на ринг внутри 37-тысячного стадиона намечен по ещё одной старой традиции на предновогоднюю дату. И соперник вполне соответствует статусу одного из мощнейших шоу года в ММА. Куинтон Рэмпейдж Джексон и сам не раз выигрывал значимые титулы в смешанных единоборствах, он был одним из самых звёздных бойцов Pride, в лучшие времена японского промоушена, и чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Последнее дело Императора. Фёдор Емельяненко заставит Россию гордиться им! Великий российский боец проведёт ещё три поединка. Финальный, вероятно, на родине.

Последнее время Джексон, которому в июне исполнился 41 год, выступает не так успешно. В трёх крайних схватках американец лишь раз добился победы. Случился этот успех год назад, в реванше с Вандерлеем Силвой. Однако и 43-летнего Емельяненко не назовёшь звездой на пике, потому этот поединок двух статусных «старичков» вполне вписывается в понятие «грамотный матчмейкинг». На счету Куинтона 51 профессиональный поединок, и, по его собственным заверениям, 52-й он проведёт против любимого бойца.

«Фёдор всегда был моим любимым бойцом. Это странно — драться против того, с кого брал пример. Он всегда показывал шоу, всегда хотел победить досрочно, это один самых зрелищных бойцов в истории. Но я принимаю этот вызов и рад, что это пройдёт в Японии, стране, где я очень люблю выступать», — сказал Джексон на совместной пресс-конференции с Емельяненко.

Фёдор как всегда скромен и сдержан в словах в адрес оппонента, отмечая, в основном, что предстоящая поездка в Японию станет для него одним из последних путешествий в роли действующего спортсмена. Заключительную гастроль Император запланировал провести на родине.

«Bellator проведёт турнир в Японии 29 декабря. Это будет последний бой в Японии для Фёдора Емельяненко», — сказал в начале октября представитель Rizin агентству ТАСС.

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А сам тяжеловес как-то отметил, что уже общался на тему турнира в России с президентом Bellator Скоттом Кокером.

«Да, я уже думаю об уходе, у меня возраст, скажем так. Я чувствую себя хорошо, слава богу, но понимаю, сколько мне лет. И пора уходить.



Мы пообщались со Скоттом Кокером (президентом Bellator. — Прим. «Чемпионата»), что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру. Но всё будет видно со временем», — сказал Емельяненко на пресс-конференции Bellator.

Русские друзья Фёдора выиграли в Италии. Емельяненко воспитал будущих чемпионов Немков «задушил» звезду из Бразилии и теперь наверняка подерётся за пояс. И всё это на глазах у Последнего Императора.

С президентом Bellator у российской легенды прекрасные отношения. Они сотрудничали ещё в Strikeforce, и именно при содействии Кокера Емельяненко сумел так ярко перезапустить карьеру: не факт, что в UFC с отношением лиги к бойцам и конкуренцией Фёдор сумел пробиться в финал качественного гран-при и провести четыре поединка с именитыми соперниками за большие гонорары.

Плюс в компании Bellator согласились подписать контракты с несколькими резидентами Fedor Team, и пока от этой сделки выигрывают все стороны: российская команда получила возможность выступать в элите смешанных единоборств, а организация — атлетов чемпионского уровня.

Фёдору наложили 9 швов после боя с Бейдером, но зато он получил $ 300 тыс. Емельяненко проиграл чемпионский бой, Джон Джонс снова провалил тест на допинг — в главном за неделю.

Что касается спортивного пути самого Емельяненко, то ему, очевидно, осталось провести не больше двух-трёх поединков. И последний, если верить словам бойца и его окружения, пройдёт в России в 2020 году. О турнире в нашей стране Скотт Кокер говорил ещё в 2019-м, но до дела пока так и не дошло.

Однако президент Bellator понимает, что устроить коммерчески успешное шоу на территории, где сегодня каждый год выращивают новых звёзд ММА, а сам спорт превращается в народный, лучше всего сейчас, пока на контракте всё ещё есть местная легенда Фёдор Емельяненко.