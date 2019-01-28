Фёдору наложили 9 швов после боя с Бейдером, но зато он получил $ 300 тыс.

21 января

Ковалёв: обвинения в нападении на женщину кажутся спектаклем

Боксёру Сергею Ковалёву уже в конце недели предстоит важнейший бой в карьере. Крашер подерётся в реванше с Элейдером Альваресом, который летом прошлого одержал победу нокаутом в 7-м раунде над россиянином. Незадолго до повторной встречи Ковалёва и Альвареса в прессе появились тревожные новости, дескать, Сергея обвиняют в нападении на женщину, которое, по словам репортёров, произошло ещё в июне 2018-го. Вот эта история:

Сергей Ковалёв обвиняется в избиении женщины. Его могут посадить в тюрьму Главному боксёру России грозит 4 года лишения свободы. Что происходит?

Сергей Ковалёв в своём «инстаграме» заверил, что всё это «цирк».

«Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, которая касается меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле.

Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нём накануне моего реванша против Альвареcа?» — написал Ковалёв в своём «инстаграме».

Уайт: я не против боя Серроне и Макгрегора

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что не против возможного поединка бывших чемпионов UFC в лёгком весе Дональда Серроне и Конора Макгрегора. Бойцы практически договорились о поединке в соцсетях после того как Ковбой удачно выступил в поединке с Алексом Эрнандесом.

Макгрегор и Серроне договорились выпить друг с другом виски и пиво

«Будет ли Дональд Серроне главным кандидатом на поединок с Конором Макгрегором, сложно сказать. Но этот бой точно был бы очень интересным. Посмотрим, что получится. Конор готов драться с любым. Конор — тот, кто готов драться с лучшим боксёром, не имея ни одного боксёрского поединка за спиной. А потом встретится с киллером, Хабибом Нурмагомедовым.

И всё это после двух лет простоя. Если они с Серроне хотят драться, то я точно не против. Конор не говорит ерунды. Он мне говорил, что готов биться с Хабибом в России. Такой уж он человек», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.

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22 января

Виталий Кличко: было желание оторвать Джошуа голову после его боя с Владимиром

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Виталий Кличко рассказал о своих эмоциях после поражения его брата Владимира Кличко в бою с Энтони Джошуа.

«У меня было огромное желание выйти в ринг после самого свежего поединка, который был связан с Кличко и о котором, конечно, было очень много разговоров — поединка Владимира с Энтони Джошуа. Было желание оторвать голову Энтони.



На самом деле, в карьере братьев Кличко была и есть такая интересная составляющая — когда-то я проиграл Крису Бёрду — я был травмирован, но Владимир в следующем поединке вышел против Криса и отомстил за брата, нокаутировав его. Затем Владимир проиграл поединок Кори Сандерсу, и тогда уже старший брат вышел, нокаутировал и отомстил за него.



Сейчас я уже не имел такой возможности, хотя желание было огромное. Желание есть, а возможности уже не позволяют. Правда, физические кондиции позволяют – на этой должности нужно быть в хорошей форме», — цитирует Виталия Кличко Xsport.

23 января

Малиньяджи назвал Макгрегора геем и обвинил его в домогательствах

Бывший спарринг-партнёр Конора Макгрегора экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи обвинил ирландца в сексуальных домогательствах.



«Я начинаю думать, что у этого парня есть что-то по отношению ко мне. Понимаешь, о чём я говорю? Это какая-то странная энергетика, которую я получаю от него. Почему ты хочешь, чтобы я так много думал о тебе, когда мне не нужно думать о тебе?



Конор — гей, и я ничего не имею против этого. Проблема в том, что я не гей, поэтому не надо уделять мне так много внимания, пожалуйста. У меня тоже есть права, и я хочу сказать, что не хочу идти по твоему пути.



Я думаю, что у него есть интерес ко мне, и он пытается выяснить, сможет ли он получить мой интерес, возбудить моё любопытство по отношению к нему. Я не иду по этому пути, Конни.



Если твоя жена знает, что ты сосёшь, то будь благословлён. Тогда вы оба можете заниматься этим. Но мне абсолютно всё равно, сосёшь ты или нет. Я не хочу, чтобы ты приближался ко мне. Я больше не намерен это обсуждать», — сказал Малиньяджи в передаче Behind the gloves.



Напомним, что Малиньяджи был спарринг-партнёром Макгрегора, когда Конор готовился к поединку с Флойдом Мейвезером. Ирландец опубликовал фотографию и видео, на которых он превосходит Поли во время спарринга.



Малиньяджи остался этим недоволен и попросил Макгрегора выложить весь спарринг, чтобы стало понятно, «что произошло на самом деле». Позднее бойцы не раз резко высказывались в адрес друг друга.

Вердум спас тонущего подростка

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум спас из воды тонущего 16-летнего юношу. Об этом сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз.



Али опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором Вердум выводит подростка из воды на берег.



«Мой брат Фабрисиу вчера спас тонущего 16-летнего подростка. Как я уже говорил, Вердум — это один из лучших людей на планете», — подписал видео Абдель-Азиз.

24 января

Джонс провалил допинг-тест от VADA, он не будет наказан

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс провалил добровольный допинг-тест от VADA, сообщает MMA Fighting.



В пробе, взятой у Джонса 28 декабря, в день взвешивания перед UFC 232, были обнаружены 33 пикограмма метаболитов туринабола. В допинг-пробе USADA от 29 декабря, когда состоялся бой Джона с Александром Густафссоном, запрещённых препаратов обнаружено не было.



Атлетическая комиссия Калифорнии, USADA и UFC не будут наказывать Джонса. Об этом заявил исполнительный директор комиссии Энди Фостер. Причина — «пульсирующий» эффект туринабола, который был обнаружен в организме Джона ранее и за который боец уже понёс наказание в виде 15-месячного отстранения.



Напомним, что 29 декабря на турнире UFC 232 Джонс техническим нокаутом в третьем раунде победил Александра Густафссона и стал чемпионом в полутяжёлом весе.



Ранее сообщалось, что в период с августа по декабрь прошлого года Джонс провалил три допинг-теста. Из-за этого Атлетическая комиссия штата Невада отказалась давать ему лицензию на бой против Густафссона. UFC пришлось экстренно, за неделю до UFC 232, менять место проведения турнира. Он состоялся в штате Калифорния, местная комиссия которой выдала полутяжу лицензию.

Американцам можно всё? Как хронический допингист ушёл от наказания Чемпиона UFC Джона Джонса не стали отстранять за допинг. Всё дело в деньгах. А для очищения совести есть Россия.

Ф. Емельяненко: Макгрегору нужно следить за языком

Фёдор Емельяненко поделился мнением об экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре, а также о том, что происходит в смешанных единоборствах.



«Конечно, элементам шоу — в спорте место, но всему есть предел. Мне не нравится, что сейчас происходит. Это уже не шоу, это, как правило, грязь, и на неё привлекают зрителей. Остаётся негативное впечатление. К сожалению, именно негативная информация привлекает сейчас людей больше, чем что-то положительное.



Что касается отношения к Макгрегору, лично мне не нравится то, что он делает. Считаю, что ему прежде всего стоит следить за языком", — сказал Емельяненко на пресс-конференции перед поединком Гран-при Bellator с Райаном Бейдером.

25 января

Роузи может покинуть рестлинг и вернуться в MMA

Член Зала славы UFC Ронда Роузи в ближайшие несколько месяцев может покинуть рестлинг, об этом сообщает BJ Penn со ссылкой на журналиста Дейва Мельтцера.



Несмотря на недавнее завоевание титула чемпионки WWE среди женщин, Роузи может покинуть организацию после турнира Wrestlemania 35, который пройдёт 7 апреля.



После Wrestelmania 35 Ронда может как вернуться в MMA, так и полностью завершить профессиональную карьеру. Издание, впрочем, отмечает, что возвращение в MMA маловероятно. Кроме того американка может взять паузу, после чего подпишет очередной контракт с WWE.



31-летняя Роузи до перехода в смешанные единоборства занималась дзюдо. На Олимпийских играх в Пекине-2008 она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.

26 января

Гарантированный гонорар Ф. Емельяненко за бой с Бейдером составил $ 300 тыс.

Фёдор Емельяненко за бой с Бейдером заработал как минимум $ 300 тыс. Его соперник получил $ 150 тыс., но это только за выход в клетку, сообщает MMAJunkie. При этом в эти суммы не входят доходы от продажи билетов, трансляций и спонсорских соглашений.

Наш великий боец Фёдор Емельяненко — в жестком нокауте. Как же так? Американец уничтожил Фёдора на первой же минуте. Неужели это конец большой карьеры знаменитого российского бойца?

Стивенсон впервые пошёл после выхода из комы

Возлюбленная Адониса Стивенсона Сиси Год постоянно сообщала прессе о состоянии его здоровья. Именно от неё поступала информация о пробуждении Адониса и первых успехах на пути реабилитации. Сегодня же, 26 января, Год рассказала, что Стивенсон сделал первые шаги после тяжёлой травмы, сообщает Boxingnews24.



Также она добавила, что Стивенсон уже общается с членами семьи, ближайшим окружением, а также с медицинским персоналом.

Экс-чемпион мира по боксу открыл глаза после трёхнедельной комы Говорят, Адонис Стивенсон пошёл на поправку.

Макгрегор восхищён Уле-Гуннаром Сульшером

Конор Макгрегор восхитился результатами Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».



«Уле-Гуннар Сульшер — особенный человек. Суперзамена для «Манчестер Юнайтед». Игрок и тренер, это невероятно. Вы можете почувствовать страсть, которую он испытывает к своему клубу и его истории. Он сияет от гордости, когда объясняет возможности команды при игре через контратаки. Прошлое и настоящее! Невероятно!» — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.



Уле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2018 года. С тех пор Сульшер провёл в этой должности восемь матчей, в которых команда одержала восемь побед, что стало клбуным рекордом.

27 января

Минувшее воскресенье обернулось для российских фанатов ММА большим разочарованием. Кумир миллионов любителей этого спорта в нашей стране Фёдор Емельяненко был отправлен в глухой нокаут американцем Райаном Бейдером. На кону противостояния был пояс чемпиона Bellator в тяжёлом весе и звание победителя Гран-при в самой большой и престижной категории.

Фёдора Емельяненко уничтожили за 35 секунд. Похоже, это конец Это было слишком быстро.

Разумеется, по поводу поражения Фёдора высказались практически все видные эксперты от мира ММА в нашей стране. Самые интересные высказывания собрали для вас в этом материале:

Фёдор Емельяненко не продержался и минуты. Пора завязывать? Возможно, настало время подумать о здоровье.

Тактаров — о поражении Емельяненко: это был не Фёдор

Олег Тактаров поделился впечатлениями от финального поединка Гран-при Bellator, в котором Фёдор Емельяненко уже на первой минуте боя проиграл Райану Бэйдеру.



«Фёдор был не там. Не знаю, что случилось, но проблемы были заметны уже на открытой тренировке два дня назад. Этот случай напомнил историю из жизни, когда меня и мою команду отравили снотворным перед боем. Нам подсунули менеджера, который устроил странное чаепитие. Вот тогда у меня такие же глаза были. Фёдору будто бы влили то же самое. Он был там, но он не был там. Человек просто не реагировал на происходящее, он хотел находиться где угодно, но не в клетке. Емельяненко показали в тот момент, когда ему бинтовали руки: больно было смотреть и осознавать, что он вынужден сейчас идти и драться. Это какие-то проблемы со здоровьем. Это был не Фёдор".

Олейник — о поражении Фёдора: нельзя всю карьеру делать одно и то же

Алексей Олейник прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко от Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator. По мнению Олейника, причиной поражения мог стать не совсем верный подход к тренировочному процессу.



«Не стал бы делать из этого большой трагедии. Случилось то, что случилось. Это спорт. Выскажу личное мнение. Фёдору, на мой взгляд, стоит изменить подход к тренировкам. Нельзя, выступая на таком уровне, готовиться с одними и теми же двумя людьми на протяжении последних 10 лет. И вообще нельзя всю карьеру «выезжать» на одном и том же, даже если получается до поры очень хорошо: рано или поздно тебя раскусят, подберут ключ.



Фёдор занял второе место в престижном турнире, стал вторым из восьми лучших в Bellator. Он сделал очень многое для спорта в России и для популяризации ММА в мире. Только за это он достоин уважения".

Емельяненко после боя с Бейдером наложили 9 швов

После завершения встречи Фёдор не явился на пресс-конференцию, что стало неожиданностью. По словам представителя Емельяненко, после окончания боя с Бейдером Фёдор не столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, тем не менее бойцу было наложено 9 швов.



«Фёдору не потребовалась медицинская помощь, поскольку серьёзных травм он не получил. Ему наложили девять швов сразу после боя в связи с рассечением», — приводит слова представителя команды Емельяненко ТАСС.