Легенды бокса, которым на двоих 104 года, договорились о бое. Конечно в России

22 октября информационное пространство сегмента единоборств побеспокоили экс-чемпионы мира, чьи имена не сходили с уст болельщиков еще в далёкие 90-е. Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе, экс-чемпион мира в двух весовых категориях 54-летний Бернард Хопкинс вызвал на бой экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях 50-летнего Роя Джонса.

От бомжа до клерка. Самые громкие мисматчи в боксе Думаете, бокс — это чистый бизнес? Вы ошибаетесь, грязи здесь хватает.

Тот принял предложение БиХопа, а генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв уже заявил, что готов организовать третью встречу легендарных боксёров в Москве. Сама затея как минимум странная, вряд ли настоящие ценители бокса, а тем более преданные фаны Хопкинса и Джонса захотят видеть на ринге лишь блеклые тени великих чемпионов, которые выйдут на ринг за чеком и на потеху публике. Как бы то ни было, перспектива такого поединка заставила нас вспомнить и о других боях не самого высокого уровня, которые продавались под громкими вывесками.

Одли Харрисон – Мартин Роган. 06.12.2008

Поединок олимпийского чемпиона в супертяжёлом весе Одли Харрисона с Мартином Роганом нельзя назвать мегафайтом, но его исход всё-таки заставляет нас внести его в рейтинг. Да и в Великобритании бой вызывал определённый интерес, так как с именем Харрисона на Туманном Альбионе в 2008 году всё ещё связывали определённые надежды. А сам Одли декларировал намерения стать чемпионом мира.

Соль поединка была в том, что соперником титулованного Харрисона был таксист, который начал заниматься боксом лишь в 29 лет, а в профессионалы перешёл в 33. Сам Роган признавал, что в первые годы выступлений на профи-ринге он продолжал совмещать тренировки с повседневной работой. Каково же было удивление британской публики, когда Мартин вчистую перебоксировал олимпийского чемпиона и нанёс тому четвёртое поражение в карьере. Главным достижением можно считать то, что Роган не победил благодаря случайному удару, представитель Северной Ирландии взял победу решением судей.

«Я начал поздно, потому что мама не хотела видеть, как мне причиняют боль. Я пришёл в бокс, чтобы достичь чего-то самостоятельно, без чьей-либо помощи. Мне удалось заставить многих отбросить сомнения и поверить в себя. Не нужно бояться, по крайней мере, вы можете попробовать. Конечно, победы для меня важны, но само участие в боях это уже счастливый билет», — говорил Роган после триумфа.

После Мартин даже сумел завоевать титул Британского Содружества, но славы на мировом уровне он по понятным причинам добиться не сумел. К слову, спустя пять лет уже наглухо пробитый Харрисон сумел взять реванш у Рогана.

Денис Лебедев – Рой Джонс. 21.05.2011

Об этом поединке на страницах нашего интернет-издания говорилось уже не раз, но не упомянуть о нём нельзя. Рубеж десятилетий был отмечен едва ли не пиковой активностью российских промоушенов в плане продвижения своих клиентов за счёт встреч с погасшими звёздами. В этом смысле привлечение на российский рынок легендарного Роя Джонса было вопросом времени и финансов.

В мае 2011 года Владимир Хрюнов, занимавшийся тогда карьерой Дениса Лебедева, организовал для него бой с яркой афишей. На деле же всем было понятно, что 42-летний американец приехал в Москву за «длинным долларом». Джонс не был особо активным, порадовав своих фанов лишь несколькими вспышками, Лебедев же исправно делал свою работу и в 10-м раунде не без скандала нокаутировал американца, добавив тому уже тогда, когда он не отвечал.

Он был на волоске от смерти, но ушёл чемпионом. Денис Лебедев оставил бокс В России стало меньше на одного чемпиона мира.

Такой бой от промоутеров стал для Лебедева скорее медвежьей услугой, так как в армии его хейтеров даже в России прибавилось, а сама победа над ветераном не могла принести ему какого-либо авторитета. Что же до Роя, то он таким образом зашёл на российский рынок и после провёл здесь ещё три боя. В целом же метания великого чемпиона продолжались до 2018 года, пока он твёрдо не решил завязать. Но, видимо, вызов от БиХопа заставит его в очередной раз схватиться за головы своих болельщиков.

Олег Маскаев – Дэнни Уильямс. 04.11.2013

Противостояние, которое пытались продать в России под громкой вывеской, на деле было встречей двух престарелых ветеранов ринга, которые уже вряд ли могли продемонстрировать публике хоть что-нибудь стоящее.

44-летний Маскаев проводил третий поединок с момента возобновления карьеры. После успехов в боях с Оуэном Беком и Джейсоном Гаверном он решил занести себе в актив победу над экс-претендентом на титул чемпиона мира, одним из могильщиков карьеры легендарного Майка Тайсона Дэнни Уильямса. 40-летний британец к тому момент был уже джорнименом чистой воды, у которого в пассиве было 18 поражений, 10 из которых нокаутом. Очевидно, что дуэль таких «мастодонтов» не могла подарить зрителям ничего внятного.

Худшие опасения оправдались. Маскаев одержал победу по очкам, а само зрелище было крайне унылым. После того поединка экс-чемпион мира больше не выходил на ринг, а Уильямс продолжает боксировать за скромные гонорары по сей день.

Старость в радость. Самые возрастные чемпионы мира по боксу Мэнни Пакьяо — 40 лет. Накануне он играючи побил молодого соперника и стал одним из самых возрастных чемпионов мира.

Шейн Мосли – Рикардо Майорга. 29.08.2015

Бой двух экс-чемпионов мира в 2015 году уже не мог заинтересовать ту же аудиторию, которую удалось собрать семью годами раньше, в 2008 году. Впрочем, это не отменяло интереса со стороны ценителей олдскульного бокса, которые питали надежду увидеть что-то вроде заокеанской классики.

Впрочем, уже с первых минут боя стало ясно, что ожидания не оправдаются. 42-летний никарагуанец выглядел откровенно плохо и на протяжении всего поединка лишь кривлялся и всячески дразнил Мосли. 43-летний Шейн напротив, отнёсся к вызову серьёзно и уверенно погасил запал Матадора в шестом раунде. Таким образом, он во второй раз в карьере отпраздновал досрочный успех в бою с Майоргой.

Последний же до сих пор не прекращает мучить себя и болельщиков. В предыдущем бою, который состоялся в июне 2019 года, он досрочно проиграл дебютанту профессионального ринга Лестеру Мартинесу. Кажется, что ниже падать уже некуда. Посмотрим, опровергнет ли эту мысль престарелый Матадор.

Флойд Мейвезер – Тенсин Нацукава. 31.12.2018

Самый известный боксёр, который в последние годы систематически издевается над самой природой бокса ради денег – экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер. Как оказалось, досрочной победы над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором в августе 2017 года ему оказалось мало.

Мейвезер нокаутировал Нацукаву в первом раунде. Как это было Выглядело довольно странно.

В конце минувшего года американец объявил о выставочном поединке в Японии. Условия встречи с кикбоксёром Тенсином Нацукавой обговаривались довольно долго. В итоге стороны сошлись на трёхраундовом бое по правилам бокса. 31 декабря в Сайтаме состоялся турнир Rizin 14, в ходе которого и состоялось противостояние Мейвезера с бойцом, годящимся ему в сыновья.

Встреча не продлилась и раунда. Флойд трижды отправил Тенсина в нокдаун, после чего команда японца остановила встречу. Нацукава после поражения не скрывал эмоций и плакал прямо на ринге. Мейвезер же в очередной раз заработал значительную сумму. На этот раз он увёз с собой $ 9 млн.