«Я в Москве, а Хабиб улетел из страны». Макгрегор приехал в Россию

Начало пресс-конференции Конора Макгрегора было запланировано на 10:30 по московскому времени, но первые признаки скорого появления звезды на сцене возникли только ближе к полудню. Когда организаторы выставили на стенд несколько бутылок его знаменитого виски, показалось, что вскоре выйдет и владелец этой марки.

Примерно в этот момент коллеги начали вспоминать, что на предыдущее такое мероприятие, организованное накануне в Киеве, ирландец опоздал, по слухам, на три с половиной часа, а ещё как его злейший враг Хабиб Нурмагомедов свою собственную московскую пресс-конференцию на прошлой неделе и вовсе покинул до её начала.

Конор в итоге всё же появился. В районе 12:40 ирландец влетел на сцену и горячо поприветствовал публику. Затем Макгрегор приступил к интервью с ведущей Марией Командной, которая позже выступала в роли переводчицы, когда бывший двойной чемпион UFC начал общаться с пришедшими журналистами. Вашему вниманию — всё самое интересное из того, что сегодня выдал Макгрегор на собственной московской пресс-конференции.

О Путине

Макгрегор начал с истории про свой виски, которая оказалась любопытнее обычной рекламной байки.

«Мне нравится матушка Россия и находиться здесь. Чувствую, что меня любят местные. Я второй раз в Москве. Впервые я был здесь на финале чемпионата мира по футболу год назад. Тогда я познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным и подарил ему первую выпущенную бутылку своего виски. При мне он его не пробовал, бутылку забрала служба безопасности, а она у президента серьёзная. Охранники проверяли, нет ли в ней яда. Я не в курсе, пил ли Путин мой виски, но думаю, ему бы он понравился».

О возвращении

Конор наконец-то объявил дату своего возвращения в октагон. Правда, в своём анонсе обошёлся без имени соперника, сказав, что UFC может его поменять, если Макгрегор выдаст коммерческую тайну.

«Люди ждут моего боя с Хабибом в Москве. Но это не всё. Я бы хотел заявить — Конор Макгрегор 18 января подерётся в Лас-Вегасе на T-Mobile-Arena. Знаю, кто соперник, но не могу назвать его имя. UFC может изменить соперника, если назову. Но знаете что, мне плевать, с кем драться! 18 января Макгрегор вернётся. А после я подерусь с победителем пары Диас — Масвидаль. И третий бой с Нейтом также неизбежен».

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О реванше

Тема реванша с Хабибом самого Макгрегора волнует почти так же сильно, как и его фанатов. Конор, как всегда, не выбирал выражений, вспоминая главного врага.

«Собираюсь подраться в Москве с Хабибом. Мой режим должен быть структурирован, а график идеален. Я перестану употреблять алкоголь и буду вставать раньше. Легко один раз добраться на вершину, но сложно делать это снова и снова.

Теперь, в отличие от первого боя, я сфокусирован и готов рисковать. Хабиб боится реванша, он не любит рисковать. Даже его отец хочет нашего реванша, а он — нет. Боится рисковать.

Я не думаю. что Хабиб представляет Россию. Вы видели, чтобы он поднимал флаг России? Я выхожу с флагом Ирландии. На прошлой неделе он убежал со своей пресс-конференции. Где он сейчас? Его даже в стране нет, а я в Москве! Дагестанцы бегут и боятся, мы все знаем это".

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О примирении с Хабибом

Несмотря на всё, что произошло между ними, Конор признаёт, что мир с Хабибом для него возможен. Но только после второго боя.

«Знаете, между нами не вражда, а скорее горячее противостояние. Это огонь. Моя война с ним. Возможно, мы когда-нибудь помиримся, но реванша не избежать".

О русской водке

Макгрегор привёз в Россию самый популярный напиток в Ирландии, но на пресс-конференции, посвящённой своему приезду, не забыл сказать пару лестных слов о местном традиционном алкоголе.

«Русские пьют водку, они знают толк в хорошем алкоголе. Я пробовал её, русская водка чудесна!»

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О бое Хабиб — Порье

На UFC 242 в Абу-Даби многие ждали увидеть в зале Конора Макгрегора. Президент UFC Дэна Уайт даже заявил, что ирландец готов выйти на замену, если кто-то из хедлайнеров турнира вдруг не сможет выйти на бой из-за травмы. Однако Конор так и не появился в ОАЭ 7 сентября, а сегодня объяснил почему.

«Я не поехал туда, потому что мне не был интересен этот бой. Я уложил Порье за 90 секунд, мне он неинтересен, честно говоря. А Хабиб… Кому он вообще нравится? Он нюхает задницы. Вам нравится такое смотреть? Его брат знает запах моего кулака».

Конор Макгрегор Фото: РИА Новости

О фильме «Рокки»

Напоследок Конор Макгрегор попытался заставить присутствующих захотеть его реванша с Нурмагомедовым, раскрыв, как он видит всё их противостояние, и почему второй поединок двух главных легковесов мира должен пройти в России.

«Русские люди прекрасны, и они заслуживают нашего реванша. Я хочу второй бой с Хабибом здесь, в Москве. Это история как из фильма „Рокки“. И я подарю эту историю русским людям. Рано или поздно это произойдёт. Я подерусь в России, даже если это не будет бой с Нурмагомедовым. Мне плевать, с кем драться! Кто я в этой истории — Рокки или Иван Драго? Не знаю, думаю, и тот, и другой понемногу".

После пресс-конференции Макгрегор должен был провести импровизированную открытую тренировку, но на неё уже не хватило времени. Конор попытался покинуть здание, однако выйти было непросто. Удивительно много народу пришло посмотреть на бывшего чемпиона, чью репутацию нельзя назвать идеальной. И всё же картина бегущей за машиной Макгрегора толпы российских фанатов ясно показывает, насколько финансово выгодным может быть реванш Хабиба и Конора.