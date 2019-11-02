«Некоторых лучше не злить». Как автор 5-секундного нокаута стал большой звездой

Юбилейный 500-й турнир под эгидой UFC промоушен решил отметить с размахом: богатый на яркие бои кард, легендарная арена «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, а также создание нового пояса «Самого жесткого ублюдка», вызвавшее немало споров как среди бойцов организации, так и среди болельщиков ММА. Каковы были критерии отбора спортсменов на данный поединок? С чего вдруг вводить столь странный титул в весовой, где уже есть чемпион и замечательная претендентская гонка? И точно ли достойны называться BMF («Baddest Motherfucker») Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль, которые на двоих имеют 24 поражения?

Так или иначе, резонанс вокруг противостояния полусредневесов раскрутил бой не хуже, чем это бы сделало мировое турне: удачный коммерческий ход должен принести компании под миллион платных трансляций. Диаз сможет ещё больше приблизиться к трилогии с Конором Макгрегором. А Масвидаль окончательно перейдёт в группу самых звёздных представителей UFC.

Ниже – рассказ о том, как Gamebred пробивался к главному на данный момент поединку в своей карьере и статусу одного из самых жестких парней в октагоне.

Криминал, уличные бои и реалити-шоу на острове

«Мама мне говорила: если тебе нечего сказать хорошего, то лучше промолчи. Я просто хотел показать ему, что иногда бывают последствия… Есть жесткие ублюдки, которых лучше не злить! Если бы он не нес всякую дичь, я бы не вырубил его столь скоро», — так отзывался о шокирующем нокауте Бена Аскрена Хорхе. В словах нет ни грамма бахвальства: жизнь сделала из Масвидаля кремень как в физическом, так и в психологическом плане.

Вот три фактора, которые стали основополагающими в становлении атлета:



1. Примером в детстве для будущего нокаутёра был отец, который ещё подростком бежал с Кубы на самодельном плоту на Виргинские островах, позже отсидев более 20 лет за непредумышленное убийство и незаконный оборот наркотиков.



2. Масвидаля воспитала улица. Нелюбовь к урокам он компенсировал занятиями спортом и… боями в подворотнях, где бойцы выявляли сильнейшего на кулаках, не прикрытых перчатками.

«Мое прозвище Gаmebred пошло от слова «Питбуль». В Южной Флориде собаки этой породы относительно больших размеров, поэтому некоторые люди специально разводят их, дрессируют и устраивают разные соревнования между ними, включая «грызню». Мне говорили, что я воспитывался, как один из таких питбулей, специально для боёв», — рассказывал атлет сразу после прихода в UFC.

Подробнее об уличных похождениях Хорхе можно почитать в нашем мартовском материале:

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3. Немаловажную роль сыграло и одиночество. В 2018-м Gamebred провел целых три месяца вдали от родных и близких на необычном реалити-шоу в Доминиканской Республике. Масвидаль был полностью отрезан от цивилизации. Именно тогда, проходя испытания на шоу и выходя один на один с собой, Хорхе и начал прислушиваться «к своему собственному голосу, а не к миллионам чужих мнений». По словам американца, он осознал, чего хочет добиться перед тем, как завяжет со смешанными единоборствами.

2019. Gamebred проводит лучший год в карьере

Скажем прямо, до прошлой весны Хорхе звёзд с неба не хватал. Известный лишь большим фанатам ММА боец повоевал в Bellator и Strikeforce, а затем был подписан UFC, где победы он чередовал с поражениями, а доминирование над Дональдом Серроне и Майклом Кьезой сочетал с проигрышами тотальным андердогам.



Однако, будто в истории Золушки, всё изменилось в одночасье. В марте идущего на серии из двух поражений американца Дэна Уайт бросил на съедение Даррену Тиллу. Распиаренному британцу во что бы то ни стало нужен был легкий соперник для того, чтобы закрыть поражение от владевшего тогда поясом Тайрона Вудли и вернуть себе статус основного претендента.



Но Gamebred не был согласен с таким сценарием лондонского ивента. На глазах британской публики Хорхе отправил в глубокий нокаут местного любимца, ещё и проведя пару точных ударов по падающему оппоненту.

Таким образом, вместо того, чтобы свести Тилла с непобеждённым борцом Беном Аскреном, организация решила поместить в клетку высококлассного вольника и поймавшего кураж Масвидаля.



Достаточно добродушный трешток Весельчака подкупил болельщиков, тогда как угрюмость Хорхе наталкивала на мысль об излишней эмоциональности бойца в преддверии боя с фаворитом. По прогнозам экспертов, сюжет противостояния предрешён: Масвидаля ждали постоянные переводы в партер и изнуряющая возня под грузным телом Бена.



И все бы хорошо, вот только дело до борьбы в итоге не дошло. На UFC 235 идеальный рекорд Аскрена разбился уже на пятой секунде поединка (да-да, рекорд промоушена) об летящее колено Хорхе, позже высмеявшего критиков за упреки в очередном добивании уже отключившегося соперника.

Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.

«Если Диаз выживет, я сниму перед ним шляпу»

Зрелищным победам — достойная награда! Так думал Gamebred, недовольный лишь бонусами за «Выступление вечера»: Хорхе требовал битвы за пояс. Вот только впереди хватало других соискателей золота Камару Усмана. Был Тайрон Вудли, имевший полное право на реванш с Нигерийским Кошмаром; не терял первой строчки экс-временный чемпион и бывший лучший друг Хорхе Колби Ковингтон, который своим языком не только разорвал тесные связи с ближайшим партнером по тренировкам, но и настроил против себя весь зал American Top Team (ATT).

И пускай Хаосу впоследствии и достанется право отобрать титул у Усмана на заключительном турнире года UFC 245, Хорхе выпал жребий ничуть не хуже.



«Почему я так долго был вне игры? Да потому что все вокруг отстой, — быстро почувствовал себя на коне после трех лет простоя Нейт Диаз, только что взявший верх над Энтони Петтисом. — Однако теперь я хочу защищать свой пояс против Хорхе Масвидаля. Он отлично проявил себя в последнем поединке — респект. Кроме нас в этой игре больше не осталось гангстеров. Он тоже гангстер, но не с западного побережья! Это бойцовские игры, так что хватит делать вид, будто это профессиональный вид спорта. Я возьму то, что моё по праву — титул самого крутого ублюдка в мире. И я хочу, чтобы мне сделали этот пояс как можно быстрее!»

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«Я здесь для того, чтобы наносить ему ущерб каждую секунду каждой минуты каждого раунда. Если он выживет после всего этого, я сниму перед ним шляпу. Перед вами пёс, а когда пёс устает, он кусает еще сильнее. Я не сделаю ни шагу назад. Когда клетка закроется, у меня будет только одна скорость», – заявил принявший образ Крестного отца Масвидаль.

Gamebred уверен: столь шикарный год просто не может закончиться для него поражением. А там уже, в случае победы, можно будет и чемпиона на бой вызвать. Ведь если Ковингтон одолеет Усмана, афиша боя двух бывших друзей, теперь на дух не переносящих друг друга, продастся ничуть не хуже, чем бойня двух кровожадных гангсетров.