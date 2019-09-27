Сколько реальных звёзд осталось в современном боксе? Мы подсчитали

Ранним утром 29 сентября в Лос-Анджелесе, на арене «Стэйплс Центр», пройдёт первый за долгое время объединительный поединок в полусреднем весе. Чемпион мира по версии IBF, небитый Эррол Спенс встретится с обладателем пояса по версии WBC Шоном Портером. Казалось бы, бой двух чемпионов – мечта любого болельщика, но на деле сложно назвать это противостояние поединком звёздных боксёров. Это вновь заставляет задуматься о том, что регалии, титулы и идеальные профессиональные рекорды – не гарантия получить признание топ-боксёра. На фоне боя Спенс – Портер разбираемся, кто на сегодняшний день является олицетворением современного бокса.

Супертяжёлый вес

Королевский дивизион никогда не был обделён звездами. Джо Луис, Рокки Марчианно, Флойд Паттерсон, Сонни Листон, Мохаммед Али, Джо Фрэйзер, Джордж Форман, Леон Спинкс, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис – почти все эти имена хорошо известным всем, кто хоть мало-мальски знаком с боксом. Даже в самые, по мнению многих, тёмные времена хэвивейта, когда дивизионом правили братья Кличко, к чемпионам в плане их звёздности и медийности вопросов не было.

А после ухода с ринга знаменитых украинцев дивизион заиграл новыми красками. Деонтей Уайлдер перестал биться с мешками и начал оправдывать статус «бомбардировщика» уже по-настоящему, Тайсон Фьюри стал уже признанным шоуменом по обе стороны океана, а его пресс-конференции развлекают всё журналистское сообщество.

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Ну а об экс-чемпионе Энтони Джошуа и не приходится говорить. Британец, официально отправивший на пенсию Владимира Кличко, – настоящая звезда на родине и, невзирая на недавнее поражение, до сих пор многими воспринимается как сильнейший боксёр своей весовой категории. Эта троица по праву может носить звание реальных звёзд, они — лицо нынешнего хэвивейта. На пороге приобретения статуса «топ» действующий чемпион мира Энди Руис.

Но для этого мексиканцу нужно непременно во второй раз побеждать Джошуа, в противном случае его успех в той встрече будет списан на простую случайность. Как бы то ни было, супертяжи скучать любителям бокса не дают. И это при том, что бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе Александр Усик ещё не вступил в дело и лишь готовится к дебюту в дивизионе.

Первый тяжёлый вес

Тут всё очень уныло. Не лучшая ситуация с этой категорией длится уже давно, что объясняется её низкой популярностью в США. Казалось, новую жизнь в дивизион вдохнул турнир Всемирной боксёрской суперсерии. Но после решения Александра Усика двигаться дальше, категория снова словно осиротела. Усугубило всё и то, что второй сезон WBSS уже сейчас можно считать проваленным. Ни один из действующих обладателей поясов в категории в лице Арсена Гуламиряна (WBA Regular), Бейбута Шуменова (чемпион WBA в отпуске), Майриса Бриедиса (WBO) или Юниера Дортикоса (IBF) никак не тянет на статус звезды. При всём уважении к Денису Лебедеву, его ожидаемое возвращение и схватка с Илунгой Макабу также вряд ли оживит крузервейт. Так что пока здесь наблюдается кризис.

Полутяжёлый вес

Полутяжёлый вес считается одним из самых интересных в последние годы. На пике популярности WBSS многие ратовали за проведение турнира Всемирной суперсерии и в этой весовой категории. И действительно, с учётом недоговороспособности Артура Бетербиева, Дмитрия Бивола, Сергея Ковалёва и Александра Гвоздика, которая проявляется на деле, а не на словах, идея очень актуальна.

Без этого, а соответственно и без объединения сильнейшие по своему потенциалу чемпионы варятся в собственном соку. Бетербиев околачивает мешков по типу Радивое Каладжича, Гвоздик в первой защите титула дрался с Дуду Нгумбу, а оппозиция молодого Бивола также оставляет желать лучшего.

Благо, движение в дивизионе начнётся нынешней осенью. Уже в октябре Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встретятся в объединительном бою, и очевидно, что победитель этой встречи явно получит статус звезды. А в ноябре Сергей Ковалёв будет защищать пояс от посягательств Сауля Альвареса. Впрочем, Крашер, единственный из чемпионов полутяжёлого веса, который и без встречи с Канело уже является звездой и идёт по дороге к Залу славы. Так что в этой категории с настоящими звёздами всё более или менее в норме. Вопросы остаются лишь по Биволу, промоутерам которого стоило бы искать для своего бойца вызовы посерьёзней.

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Второй средний вес

В этой весовой категории всё хуже не придумаешь. И даже недавний турнир WBSS не смог его оживить. Британец Каллум Смит, ставший победителем Всемирной суперсерии, вместе с этой победой не сумел стать настоящей звездой и малоинтересен главным телевизионным монстрам в США. Бой действующего чемпиона по версии WBC Энтони Диррелла и чемпиона в отпуске по этой же версии Дэвида Бенавидеса, который пройдёт в андеркарде у Портера и Спенса, едва ли вызывает значимый интерес.



Что касается Калеба Планта (чемпион по версии IBF) и Билли Джо Сондерса (обладатель титула по версии WBO), то о них говорить даже не приходится. Оживить ситуацию в категории может всё тот же Сауль Альварес, который, похоже, собирается совершать «набеги» в соседние категории ещё не раз. Также о возможности перехода во второй средний вес говорил Геннадий Головкин, для которого, к слову, это был бы отменный вариант. Ведь уровень чемпионов в дивизионе оставляет желать лучшего, и большинство из них, даже невзирая на габариты, по зубам казахстанцу. Во всяком случае, лучшей его версии.

Средний вес

В мидлвейте всё в полном порядке. Сразу два боксёра этой весовой категории входят в рейтинг pound-for-pound и продолжают выступления на топ-уровне. Как нетрудно догадаться, речь о Сауле Альваресе и Геннадии Головкине. Мексиканец – самый кассовый действующий боксёр и остаётся главной «дойной коровой» промоутерской компании Golden Boy. Что же касается Головкина, то, невзирая на солидный возраст, Геннадий уже 5 октября попробует вернуть себе звание чемпиона мира, когда встретится с Сергеем Деревянченко. Победа над украинцем приблизит Геннадия к третьему бою с Канело и, хотя Сауль уверяет, что этому не бывать, Оскар де ла Хойя и DAZN нацелились на трилогию.

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Да и возможности объединить титулы упускать не захочется и самому Альваресу. Как бы то ни было, Альварес и Головкин – признанные звёзды мирового бокса, а вот регулярные чемпионы этой весовой категории по версии WBA Рета Мурата и по версии WBC Джермалл Чарло, а также обладатель пояса WBO Деметриус Андраде, далеки от подобного статуса и, невзирая на свои достижения, вряд ли когда-либо его получат.

Первый средний вес

Наряду со вторым средним весом самая бедная на звёзд весовая категория. Здесь даже сложно о чём-то рассуждать. Мексиканец Хайме Мунгуйя ещё слишком сырой и пока защищает титул, околачивая мешков. Джулиан Уильямс, невзирая на статус чемпиона по версиям IBF и WBA, остаётся в тени, а чемпион по версии WBC Тони Харрисон может лишиться титула в скором реванше с Джермеллом Чарло. Ни один из этих боксёров не котируется высоко на американском рынке, и уж тем более на российском.

Полусредний вес

На бумаге это самый сильный дивизион. Здесь, если принимать во внимание Майки Гарсию, бьются сразу четыре представителя pound-for-pound. Речь о Мэнни Пакьяо, Эрроле Спенсе, Теренсе Кроуфорде и, как уже было сказано, Майки Гарсии, который не прекращает экспериментов с дивизионами.

Трое из этого квартета уже могут считать себя полноценными топ-чемпионами. Думается, говорить о Мэнни Пакьяо нет смысла. Теренс Кроуфорд, по мнению многих американских экспертов, должен опережать Василия Ломаченко и занимать первое место в рейтинге P4P. Впрочем, даже второе место не мешает ему пожинать плоды статуса настоящей звезды. Таковой Кроуфорд стал ещё во времена завоевания звания абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе. В нынешней весовой категории Теренс лишь планирует решающий бросок. Помешать ему может всё тот же Спенс, который в случае победы над Портером станет уже безусловной звездой. Что до Портера, то Шон в своей карьере не раз завоёвывал звание чемпиона, но так и не получил полноценного признания. Боксирующий всегда в агрессивной манере, интересный и волевой он никогда не привлекал внимания со стороны медиа, возможно, для статуса звезды ему не хватает той самой пресловутой харизмы. Даже сенсация в бою со Спенсом вряд ли превратит Шона в топ-боксёра. Скорее, вероятный успех будет воспринят как случайность.

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Что касается Майки Гарсии, то, некогда скучавший в лёгком и первом полусреднем весе чемпион продолжает искать новые вызовы. После одностороннего избиения от Эррола Спенса Гарсия не оставляет надежд завоевать титул в пятой весовой категории. Так, в команде экс-чемпиона в четырёх весовых категориях недавно заявили о желании боя с чемпионом мира по версии WBA Мэнни Пакьяо. Пожалуй, такой бой, невзирая на возраст филиппинца и спорную весовую для Гарсии, мог бы претендовать на бой года.

Помимо упомянутых боксёров, есть в полусреднем весе ещё один экс-чемпион мира в четырёх категориях. Речь об Эдриане Бронере. «Порождение» Мейвезера, называвшее себя правопреемником Флойда, давно уже потеряло статус звезды в ринге, но новости о нём всегда в топе американских медиа, так что с большой натяжкой, но Бронера можно также считать настоящей звездой.

Первый полусредний вес

Здесь после ухода Теренса Кроуфорда в другой дивизион сразу четыре пояса стали вакантными, после чего в категории начались настоящие разброд и шатания. В конце концов топ-боксёры первого полусреднего веса приняли решение поучаствовать в турнире WBSS. Процесс идёт с большим напрягом и то и дело кто-то из участников заявляет о выходе из турнира и нежелании иметь дело с организаторами серии. Как бы то ни было, дело близится к финалу. В нём встретятся Джош Тэйлор и Реджис Прогрейс. Последний – фаворит встречи и в случае победы станет чемпионом уже по двум версиям, а с этим, весьма вероятно, получит и более значимый статус на американском рынке, который по-прежнему определяет тенденции всего мирового бокса. Также здесь есть чемпион по версии WBO и WBC Хосе Рамирес. В плане навыков и уровня соперников к мексиканцу нет вопросов. Но пока все потуги Боба Арума раскрутить Хосе не увенчались успехом. Так что реальных звёзд в этом дивизионе нет.

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Лёгкий вес

Королём лёгкого веса является чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и WBC Василий Ломаченко. Украинец – бесспорная звезда мирового бокса и лидер рейтинга P4P. Возможно, кто-то скажет, что уровень оппозиции Ломы оставлял желать лучшего. Но здесь скорее надо смотреть на феноменальный уровень бокса, демонстрируемый Василием. Кроме того, справедливости ради скажем, что желающих сразиться с Василием немного.

Попытки того же Майки Гарсии вызывать украинца на поединок были очень робкими и до дела, судя по всему, так и не дойдёт. Джервонта Дэвис по большей части лишь говорит, а Теофимо Лопес делает себе имя на имени чемпиона, что, к слову, ему удаётся. Вот, пожалуй, и все желающие. Есть ещё обладатель временного титула по версии WBC Дэвин Хейни, но американец слишком молод для такого серьёзного вызова.

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Стоит признать, что Ломаченко в какой-то мере не повезло с эпохой. Соперников, хотя бы близких к нему по уровню, нет. Тем не менее это не помешало Василию уже вписать своё имя в историю и взорвать своим уровнем мастерства весь американский рынок. Говоря коротко, в лёгком весе есть лишь одна настоящая звезда, и горит она ярче всех остальных.

Остальные

Чем легче весовая категория, тем ниже популярность боксёров, и «выезжать» в малых весах можно лишь за счёт феноменального мастерства или суперменеджмента. С последним всё в полном порядке у чемпиона мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джервонты Дэвиса. Клиент компании Флойда Мейвезера — яркий нокаутёр, который любит помолоть языком в лучших традициях Флойда. Так что этого уже хватает, чтобы считаться одним из самых перспективных чемпионов-американцев, а в будущем, едва ли не самых звёздных.

Также нельзя не упомянуть ещё двух представителей P4P – Наою Иноуэ и Хуана Франсиско Эстраду. Первый выступает в легчайшем весе, а второй во втором наилегчайшем. С учётом этого шансы пробиться на вершину популярности у обоих немного. Хотя если идея Иноуэ сразиться с Ломаченко получит своё развитие, то всё возможно. Пока же им остаётся отдать должное, как боксёрам рейтинга P4P.

Наконец, скажем, что ярким подтверждением малой значимости цифр, статистики и даже титулов является история с чемпионом мира по версии WBC в минимальном весе Вангеком Менайотином. Таец, побивший рекорд Флойда Мейвезера, до сих пор вызывает мало интереса в прессе, и пусть он станет даже абсолютным чемпионом мира, вряд ли это поменяет хоть что-то.

Таким образом, из более чем 70 действующих чемпионов, пребывающих в разных статусах (временных, регулярных, супер, в отпуске), едва ли наберётся около 20, которых можно действительно считать спортсменами, олицетворяющими современный бокс.