Аскрен приходил в UFC забороть Хабиба. Итог — полный провал и скорая пенсия

В свете последних интервью и, что самое главное, черной полосы в карьере заявление об отставке Бена Аскрена оставалось вопросом времени.
«Я покидаю ММА и спорт в целом, — даже столь грустные слова Весельчак произносил с добрым лицом и лучезарной улыбкой. – Я благодарен судьбе, хотя очевидно, что в конце всё пошло не так, как планировалось. Однако я считаю себя везунчиком. Юниорские титулы, национальные титулы, олимпийская команда, пояса Bellator и One, возможность попробовать себя здесь, в UFC. Я благодарен за то, что у меня были эти возможности. Если бы не они, в старости я бы съел себя живьём!»
Позади остались трешток, искренний, совсем непохожий на хамские выпады большинства бойцов промоушена, борцовские мастер-классы и полные опасности бои 2019 года. Аскрен принял во внимание все обстоятельства и решил сосредоточиться на большой семье (у Бена подрастает трое детей) и здоровье (впереди у атлета замена тазобедренного сустава), которое стало основополагающим фактором ухода из спорта.
А ведь как ярко приходил Весельчак в UFC! Дэна Уайт сделал всё, чтобы забыть обиды на говорливого борца и вызволить Бена из One, где непобеждённый Аскрен довёл и без того внушительный рекорд до 18-0. В обратном направлении даже отправили экс-чемпиона наилегчайшего веса Деметриуса Джонсона, и по сей день признаваемого как бойцами, так и экспертами лучшим «мухачом» в истории смешанных единоборств. Какая разница, сколько ты побеждаешь, если твои бои не продаются — примерно такой логики придерживались боссы UFC, производя громкий обмен.
И Аскрен оправдал себя на все сто… вне октагона. Только придя в промоушен, он начал разбрасывать вызовы направо-налево, будто открытки на Рождество. Досталось даже Хабибу Нурмагомедову, которого Бен заманивал в промежуточный вес.
«Это было бы весело, не правда ли? Думаю, что в октябре мы могли бы это устроить. Я выведу Хабиба из строя в борьбе и уничтожу… Сев ему на спину, буду скандировать «США! США!» — улыбался Весельчак в марте после дебютного поединка под эгидой UFC, который, несмотря на триумф, уже стал тревожным колокольчиком для спортсмена.
На первой минуте боя с Робби Лоулером оппонент грузовиком переехал Бена, и, кроме как чудом, восстановление Аскрена объяснить сложно.
Набат же зазвонил на июльском турнире UFC 235. Вы и сами прекрасно всё помните: летящее колено ныне «Самого опасного гангстера» Хорхе Масвидаля в голову готового сделать проход в ноги Бена, потушенный свет и, как итог, самый быстрый нокаут в истории организации.
К чести Аскрена будет сказано, что боец ничуть не сломился под грузом горя от ужасного поражения. Весельчак смирился с первым проигрышем в карьере и принял бой с Демианом Майей, который гарантировал бы ему в случае успеха не только возвращение в титульную гонку, но и реванш с обидчиком Масвидалем.
Ведь Хорхе, похоже, и сам был не прочь ещё раз сойтись в октагоне с Беном.
Но если бы в Сингапуре американца ждало очередное поражение… Держа в уме и такой исход, спортсмен сразу подготовил своих поклонников к самому худшему.
Бой с одним из величайших джиу-джитсеров был очень близким. Бен совершил пару изящных бросков и впервые показал достойный уровень боя на верхнем этаже, подключая то боковые, то удары локтями и с разворота.
Жаль, что толку от этих попаданий было так же мало, как и от богатого борцовского арсенала. Беда ждала Аскрена на его же территории: после очередной возни в партере бразилец, только этого и ждавший, мастерски занял доминирующую позицию и хладнокровно задушил соперника. Перед тем, как потерять сознание, представитель США успел лишь постучать в знак сдачи.
К сожалению большинства любителей ММА (которые любили или ненавидели, но всё равно были неравнодушны к этому невзрачному кудрявому борцу) Бен сдержал слово. Два поражения снесли его с претендентского пути и отбросили в конец гонки за золотом Камару Усмана. Смысла мучить себя и продолжать тешить эго надеждами на будущие свершения Бен, не сумевший стать ни олимпийским чемпионом, ни чемпионом UFC, не стал:
«То, что я был недостаточно хорош в 2019 году, не отменяет все мои предыдущие достижения. Я достиг многого в спорте. Но два величайших достижения в мире мне не покорились».
Красивая история, которую нечасто увидишь в спорте. Боец ушёл побеждённым. Но ушёл с высоко поднятой головой.
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