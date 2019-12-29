«Если Фёдор выиграет в реванше у Митриона и Бейдера — уйдёт чемпионом и красавцем»

Фёдор Емельяненко одержал 39 победу в карьере. На отметке 2:44 первого раунда 43-летний Последний Император нокаутировал 41-летнего американца Куинтона Джексона и положил начало своему прощальному турне, рассчитанному на три выступления. О победе Фёдора мы решили поговорить с другим прославленным бойцом из России с огромным количеством поединком за плечами — Александром Шлеменко.

Фёдор Емельяненко начал прощальное турне с красивой победы. Но Джексон был явно не в форме Последний Император остался непобедимым в Японии.

Шторм не так давно и сам отпраздновал большой успех — 14 декабря в Екатеринбурге Шлеменко «задушил» топового Дэвида Бранча в первом раунде и закрыл тем самым обидное поражение, после которого многие засомневались в его нынешних возможностях. Две недели назад Александр сумел доказать, что его рано списали со счетов, а сегодня он искренне порадовался за коллегу, который сделал примерно то же.

Шторм на Урале. Шлеменко разнёс в щепки опаснейшего соперника Какой же красавец!

— Приятно видеть, как Фёдор побеждает, — начал Шлеменко.

— Как вам его соперник — Куинтон Джексон? Не показалось, что он был, мягко говоря, не в лучшей форме?

— С весом он перебрал. Если честно, увидев его на взвешивании, и заметив футболку, которая едва покрывала его живот, я понял, что его ожидают большие проблемы в бою. Да даже человек, который не знает Джексона, посмотрев на его внешний вид в поединке, понял бы, что что-то тут не так.

— Из-за живота?

— Конечно. Впервые я видел Куинтона Джексона с вот таким животом. У Фёдора очень здорово получается разбираться со здоровыми ребятами, которые испытывают проблемы со скоростью. Хотя в начале боя Джексон всё делал правильно, грамотно, всё же было видно, как из-за лишнего веса ему не хватает быстроты действий.

— Как вам форма Емельяненко?

— Фёдор легко двигался. Порхал как бабочка, жалил как оса. То, что говорили о Мухаммеде Али раньше, можно было бы сказать и про Емельяненко сегодня. Правда, Фёдор выбросил очень много неточных ударов, а хорошо попал только раз — и это привело к нокауту. Джексон вроде хорошо перекрывался, ставил свои любимые блоки, но это не помогло.

— Получается, на фоне ветеранов своего поколения Емельяненко выглядит слишком хорошо, а вот с сегодняшними лидерами тяжёлого веса, кажется, конкурировать уже не может. С кем же ему драться в оставшихся боях?

— Не соглашусь. Дело не в возрасте.

— А в чём?

— В габаритах. Давайте вспомним: у Фёдора были конкретные проблемы с ребятами из полутяжёлого веса. Против них ему не хватало скорости. Это мы видели с поединках с Райаном Бейдером и тем же Деном Хендерсоном, который вообще старше Емельяненко (На 6 лет. – Прим. «Чемпионата»). Потому я бы порекомендовал Фёдору выбирать таких как Рэмпейдж — больших и тяжёлых. В молодости Фёдор побеждал, потому что был быстрее всех. Соперники не успевали моргнуть, а он уже наносил серию, и люди падали. Так было с Тимом Сильвией, Гарри Гудриджом и многими другими.

— Кто бы подошёл Емельяненко в соперники прямо сейчас?

— Поскольку Фёдор может выступать только в Bellator, считаю самым нормальным соперником для него был бы Мэтт Митрион.

— Реванш с Митрионом? Почему?

— Я думаю, что Емельяненко проиграл ему неоднозначно. Оба попали, оба пошли на риск, но больше повезло американцу. Здесь не мешало бы поставить точку. А дальше, если Фёдор «укладывает» Митриона, уже напрашивается и реванш с Бейдером.

— Чемпионский бой перед пенсией?

— Да. С двумя красивыми победами и статусом Фёдора, учитывая его легендарность и интерес к нему, вполне можно рассчитывать на титульник. У Емельяненко была возможность исправить ошибки, и он ей воспользовался. Так что в случае зрелищной, яркой победы над Митрионом такой расклад логичен. Это же целая история: Фёдор пришёл в Bellator и проиграл там только Митриону и Бейдеру, а теперь, если реванширует оба поражения, будет красавцем и уйдёт чемпионом. Либо дальше продолжит выступать.

— В Bellator есть и другие претенденты на бой за титул чемпиона в тяжёлом весе. Они не помешают этой истории?

— Не вижу других претендентов. Есть российские жёсткие ребята Виталий Минаков и Сергей Харитонов, но с ними, как мы понимаем, боя не будет.

Лучший в своём поколении. Фёдор разбил Джексона и красиво попрощался с Японией Рэмпейдж выглядел совсем плохо, а вот Емельяненко ещё кое-что может.

— Шейк Конго?

— Он не зрелищный и не красочный боец, потому, как мне кажется, он не очень интересен компании. Да и на месте Емельяненко я бы не соглашался на встречу с Конго. Он сам не может драться зрелищно и любого соперника может сделать скучным в бою. Мне было бы интересно посмотреть на Фёдора против Митриона или Бейдера именно сейчас.

— Вы верите, что Емельяненко сейчас может конкурировать и с Бейдером?

— С удовольствием бы увидел их реванш. Фёдор вышел на победы и выглядел таким же быстрым, как и раньше. Конечно, сложно судить о его форме по такому бою с Рэмпейджом, но мне кажется, он был очень хорош.