Преемники Хабиба. Сколько чемпионов мира может быть у России к концу года

Россия очень хорошо подтянулась к лидирующим в индустрии MMA США и Бразилии в последние годы. Если говорить о вторых, то по сравнению с ними у нас даже наметилось небольшое качественное преимущество. Да, великих бразильцев в ростере UFC хватает по-прежнему, но поясом (вернее, двумя) из них обладает только Аманда Нуньес. Кроме того, ни один боец из этой южноамериканской страны и близко не так популярен, как тот же Хабиб Нурмагомедов. При этом Россия располагает минимум тремя готовыми претендентами, которые просто ждут своего шанса побиться с лучшими.

Шанс стать чемпионом в 2020 году: 60%

Сибирский боец дебютировал в UFC летом 2018 года в ранге одного из самых перспективных проспектов легчайшего веса в мире. Однако едва ли кто-то мог ожидать от Петра Яна настолько мощного рывка, который позволил ему менее чем за 20 месяцев превратиться из новичка в третьего самого устрашающего бойца своей категории на планете. Шесть побед за полтора года – и вот Ян уже готов бить чемпиона своего дивизиона Генри Сехудо. При этом Пётр, хоть и стартовал в UFC позже других участников сегодняшнего списка, среди них сейчас видится наиболее подготовленным к чемпионской схватке во всех отношениях.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Как мы уже писали, Ян находится на третьем месте в рейтинге легчайшего веса, у него за плечами шесть отличных побед, четыре из которых были одержаны над бойцами из топ-15 его категории, а ещё Пётр умеет биться и подавать себя заокеанской публике по-настоящему ярко. Пожалуй, в этих аспектах сибиряк даст фору чуть ли не всем своим соотечественникам, выступающим вместе с ним под баннером Абсолютного бойцовского чемпионата. Именно поэтому президент Дэна Уайт уже сейчас упоминает Яна в числе первых кандидатов на поединок с Сехудо. И именно поэтому Петру с каждым новым поединком дают всё более статусных соперников.

Последним был Юрайя Фейбер, ветеран, которому изначально не многие давали шансы против российского воина, однако победив его (точнее – избив), Ян занёс в свой послужной список самый звёздный «скальп» в карьере. 40-летний Фейбер в своё время был очень популярен среди фанатов и уважаем своим работодателем. Например, четыре года назад уже не особенно блиставший Юрайя даже получил титульный поединок против Доминика Круса. И это только благодаря истории их вражды, которую можно было выгодно продать.

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В легчайшем весе сегодня сложилась довольно запутанная ситуация. Чемпион Сехудо проделал великолепную, удивительную работу в последние пару сезонов. Сперва он забрал победу у одного из величайших в истории Деметриуса Джонсона, попутно завладев его поясом. Затем Генри успешно встретил в наилегчайшем весе тогдашнего чемпиона легчайшего Ти Джея Диллашоу. А после досрочно победил Марлона Мораеса и стал королём двух дивизионов одновременно. Сегодня Сехудо лечится от травм и в наглую клянчит себе денежный бой с Жозе Алду. И честно говоря, Генри имеет полное право хотя бы на ближайшую защиту выбрать себе в соперники кого-то попроще. В любом случае избегать реальных претендентов долго ему не удастся. И это значит, что Ян, вероятно, уже в конце 2020 года настигнет Сехудо. А до этого Пётр мог провести ещё один претендентский поединок. В этом случае его ближайшим соперником станет либо Алджамейн Стерлинг, либо Марлон Мораес, и такой поединок обязательно будет носить статус элиминатора.

Шанс стать чемпионом в 2020 году: 30%

У Забита в UFC похожий путь. Сегодня Магомедшарипов, как и Пётр Ян, идёт третьим в рейтинге своего веса с серией из шести побед за плечами. Однако конкуренция в его полулёгком дивизионе несколько выше именно на вершине табели. Бывший доминирующий чемпион Макс Холлоуэй только-только сложил полномочия, неожиданно проиграв Александру Волкановски в одну калитку, и наверняка теперь будет просить реванш. А реванш при таком раскладе может обернуться трилогией. Плюс недалеко от титульного боя по своему статусу находятся Брайан Ортега и Корейский Зомби Чан Сун Джунг.

Дмитрий Голубович, «Чемпионат» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И всё же прогресс Забита, его высокое место в рейтинге и победная серия наверняка не будут проигнорированы боссами UFC, и уже следующий успех может обеспечить Магомедшарипова схваткой за золото. Вот только россиянину нужно будет одолеть кого-то по-настоящему грозного и желательно сделать это в пятираундовом бою.

Многие сомневаются именно в выносливости Забита, да и последние успехи в боях с Джереми Стивенсом и Келвином Кэттаром хоть и можно отнести к действительно статусным, но титульник за такое не дают. Чтобы рассчитывать на встречу с чемпионом, нужно иметь за плечами хотя бы одну победу над кем-то из топ-5. Именно эту задачу предстоит решить Магомедшарипову, чтобы иметь шанс оспорить чемпионство к концу только что наступившего года.

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Александр Волков

Шанс стать чемпионом в 2020 году: 25%

Ещё в 2018 году Волков был ближе всех из нашей сегодняшней подборки к поединку за пояс, но в самый ответственный момент, к сожалению, сам всё испортил. 6 октября тогдашний топ-3 тяжёлого веса улетел в нокаут на последних секундах поединка от Деррика Льюиса, которого Саша 14 минут до этого спокойно разбирал на запчасти. Одна грубая ошибка на время откинула Драго от тройки главных претендентов, но полностью из титульной гонки не выбила. 2019 год едва ли можно назвать удачным для Волкова, в нём россиянин подрался лишь раз, на ноябрьском турнире в Москве.

В апреле Александр должен был встретиться с Алистаром Оверимом, но сделать этого не позволили проблемы со здоровьем. В итоге единственная победа Волкова за 2019 год была добыта в поединке со вчерашним дебютантом, перешедшим в ММА из американского футбола, Грегом Харди. Так получилось, потому что изначальный соперник Драго по бою в Москве Джуниор дос Сантос снялся из-за травмы.

2020 год должен стать во многом определяющим для Волкова. В нём он обязательно должен выбить себе большой претендентский поединок, и совсем недавно казалось, что в этом плане у Александра наметился идеальный вариант. Ещё в декабре Драго вызывал на дуэль самый устрашающий нокаутёр тяжёлого веса UFC Фрэнсис Нганну, однако договориться с ним не удалось, и в итоге звёздный соперник ускользнул из рук Волкова, чтобы подраться с проспектом Жаирзиньо Розенструйком.

Вероятно, Александр будет просить себе в соперники победителя этого боя либо постарается вытащить на реванш Деррика Льюиса. Конечно, первый вариант на бумаге выглядит более выгодным, однако в схватке с Льюисом Драго может закрыть одно из обиднейших поражений в карьере и добавить к рекорду ещё одну важную победу, параллельно оставаясь на слуху. Учитывая, что Александр давно находится в элитной группе тяжеловесов, компания привыкла поглядывать на него, как на одного из главных претендентов. Потому сейчас Волкову важно безошибочно пройти следующее испытание, которое ему подкинут в UFC, чтобы уже до конца этого года можно было смело требовать себе заслуженный титульный бой.