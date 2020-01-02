Самый жёсткий гангстер, Тройной чемпион и, конечно же, Хабиб. Топ-10 звёзд UFC в 2019 году

2019-й с натяжкой можно занести в актив чемпиону полутяжёлого веса. Некогда перемалывавший в порошок своих оппонентов, Джонс последние два поединка доводил до решения. И если в случае с Энтони Смитом победа казалась более-менее очевидной, то Тиагу Сантос, на удивление болельщиков, выдал крайне конкурентный бой, в котором даже с порванной связкой противостоял первому номеру вне зависимости от весовых категорий. Но победителей не судят. Две успешные защиты титула приносят Джонсу заслуженное десятое место рейтинга.

Продолжает своё доминирование и двойная чемпионка из Бразилии. Про Аманду Нуньес уже говорят, как о величайшей женщине в истории ММА, — ей лишь остаётся каждый раз ставить подпись под этим утверждением. Нокаут хайкиком во встрече с экс-чемпионкой Холли Холм – пожалуйста, доминирование на нижнем этаже над кикбоксершей Жермейн де Рандами – без проблем. И пока Львица с трона обводит взглядом свои покорённые владения, Дэна Уайт и организация ломают голову, кого бы еще натравить на королеву.

Снова нокаут с ноги от девчонки! Нуньес усыпила Холм чистым ударом Бразильская Львица вынесла очередную экс-чемпионку мира. Теперь Аманда показала силу своего удара с ноги. Холли Холм долго не могла встать.

А вот для Пули год получился на загляденье. Отправленная спать Джессика Ай после попадания ноги в висок и лишь один (!) пропущенный акцентированный удар за пять раундов против Лизы Кармуш – всё, что нужно знать о похождениях Валентины Шевченко, обладательницы пояса из Киргизии в 2019-м.

Шевченко продолжает доминировать у девушек. Кого Пуля сразит следующей? Валентина выносит оппозицию почти так же круто, как и Хабиб. Русскоговорящие чемпионы — они такие.

Кто-то скажет, мол, добавлять в топ человека с одной победой за 12 месяцев – это странно. Действительно, защита титула была одна, но какая! После почти годичного простоя, на глазах почти домашнего Абу-Даби одолеваемый грузом ответственности Хабиб Нурмагомедов принял поединок с временным чемпионом Дастином Порье. И ведь американец был хорош: дважды он заставил понервничать поклонников Орла, сначала заставив Нурмагомедова пятиться, а затем чуть не закрыв чудодейственную «гильотину»… Но тщетно: грэпплинг непобеждённого дагестанца снова стал неразрешимой задачей для охотников за идеальным рекордом Орла.

Итак, 28-0. Впереди главный бой в карьере против одержимого россиянином Тони Фергюсона. А пока — седьмое место в рейтинге «Чемпионата».

6. Александер Волкановски

Автор последнего, и, наверное, самого громкого апсета уходящего года. Австралиец набрал стремительный ход, благодаря внушительной серии из семи побед под эгидой UFC, за что заслуженно был награжден титульным шансом на заключительном номерном турнире 2019-го. Сосредоточенность, граничащая с совершенством, тактика на бой и отличные ударные навыки сняли золотой пояс с талии Макса Холлоуэя, заставив скептиков по-новому взглянуть на полулёгкий дивизион. Интрига ожила!

В 2010 году Шакира в преддверии чемпионата мира по футболу явила миру хит «Waka Waka», ставший гимном не только турнира, но и всего континента. Спустя восемь лет «время Африки» наступило и в UFC. Четвертую и пятую строчки рейтинга мы отдали сразу двум чемпионам нигерийского происхождения. Первый из них, Камару Усман, сначала опередил Колби Ковингтона в титульной гонке, и, отобрав у беспомощного в партере Тайрона Вудли титул, вернулся за Хаосом. На UFC 245 борцы подарили Лас-Вегасу 24 минуты искромётной бойни в стойке, победителем из которой вышел Нигерийский кошмар, параллельно отправивший любимчика Трампа в больницу.

Второй нигериец в этой компании, Исраэль Адесанья – готовится стать новой суперзвездой. Своими танцами вне клетке и сражениям в октагоне (в феврале одолел Андерсона Силву, в апреле увёл из-под носа Келвина Гастелума временный титул, а уже в октябре забрал полноценный пояс, нокаутировав Роберта Уиттакера) не знающий поражений новозеландец просто не может не привлечь внимание многомиллионной аудитории.

Боец нокаутировал соперника дважды за бой и стал чемпионом. Бедный Уиттакер Исраэль Адесанья — новый чемпион UFC в среднем весе. Его называют приемником Макгрегора.

No Mercy, безусловно, выделяется на фоне обладателей поясов. Три внушительные победы за год (вкупе с показателем 6-0 в UFC), стремительный скачок с 14-го места рейтинга на третье и шорох, который навёл россиянин в своем дивизионе после сокрушения члена Зала славы Юрайи Фейбера, не оставляли нам ничего другого, кроме как открыть новогодний топ-3 от «Чемпионата» именно Петром Яном.

«Где ты, клоун?!» Пётр Ян переехал легенду ММА и вызвал чемпиона Член Зала славы UFC Юрайя Фейбер был деклассирован на глазах родной публики.

Полтора года хватило улыбчивому олимпийскому чемпиону-2008 по вольной борьбе, чтобы покорить мир смешанных единоборств. В августе 2018-го он прервал гегемонию Деметриуса Джонсона, отправив Могучего Мышонка покорять Азию, а уже в 2019 году Сехудо закрепил успех шикарными победами над Ти Джеем Диллашоу и Марлоном Мораесом.



Да, трешток про бои с девушками, фотографии с золотой медалью и поясами, а также глупейшая фраза «Преклони колено перед Тройным чемпионом!» выглядят глупо, а конец года ознаменовался еще и «отказом» (так просит называть случившееся сам Генри) от пояса наилегчайшего дивизиона… Но стать четвертым в «Клубе двойных чемпионов" и золотыми буквами вписать своё имя в историю – согласитесь, дорогого стоит.

В последнее время этот парень очень много говорит, чем немало раздражает даже собственных поклонников. Но, пока Хорхе правит балом, ему и заказывать музыку. Ведь 2019 год – золотое время Масвидаля. Безоговорочно и бесспорно.

«Некоторых лучше не злить». Как автор 5-секундного нокаута стал большой звездой Уличные драки, реалити-шоу, отец в тюрьме и годы безвестности — Хорхе Масвидаль прошёл путь настоящего гангстера.

Брутальный нокаут Даррена Тилла в Лондоне, пять секунд на то, чтобы усыпить коленом Бена Аскрена, и кровавая рубка с Нейтом Диазом за пояс «Самого жёсткого гангстера» — победа на UFC 242 в Нью-Йорке ознаменовала собой начало эпохи непоколебимого Уличного Иисуса. У которого, к слову, впереди не менее насыщенный год: возможный «титульник» с Камару Усманом, встреча с Конором Макгрегором или свидание бывших друзей с Ковингтоном – от потенциальных битв Хорхе буквально захватывает дух.