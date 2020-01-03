Хабиб дрался всего 12 минут за год и всё равно в списке лучших. Главные номинации-2019

Событие года

Победитель: UFC 242, бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье

Были и другие события-кандидаты на эту премию в 2019 году. И бой за пояс BMF в Нью-Йорке между Нейтом Диазом и Хорхе Масвидалем, и закрывающий год UFC 245, и дорогой нашему с вами сердцу московский турнир. Однако мы решили сделать выбор в пользу другого ивента. Хабиб Нурмагомедов — самый популярный и, очевидно, главный боец ММА из тех, кто хотя бы раз выступил в октагоне за 2019 год. Другая мегазвезда боёв Конор Макгрегор пока что в отпуске и вернётся (кстати говоря!) через две недели. Потому увидеть хотя бы одного из двух наиболее популярных атлетов в этом спорте было крайне ценно для фанатов, и Орёл явил себя миру 7 сентября на турнире в Абу-Даби.

На UFC 245 Нурмагомедов провёл вторую защиту титула чемпиона мира в лёгком весе, «задушив» временного чемпиона Дастина Порье в третьем раунде. Благодаря этому Хабиб залетел на вторую строчку рейтинга вне зависимости от веса, опередив даже «тройного короля» Генри Сехудо. Теперь впереди у Орла, кажется, остались только супербои. В апреле Хабиб, будем надеяться, всё же подерётся с Тони Фергюсоном. И если американец станет 29-й жертвой чемпиона из Дагестана, то UFC наверняка вернётся к сверхприбыльной идее реванша Нурмагомедова и Макгрегора. А этот поединок, по словам Конора, с большой долей вероятности должен состояться в России.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

Боец года

Победитель: Хорхе Масвидаль, «Самый опасный ***** на планете»

Мы не можем дословно перевести и расшифровать для вас смысл аббревиатуры BMF, выгравированной на поясе Хорхе Масвидаля, но этот ремень сегодня настолько престижен, что его хочет получить бывший чемпион в двух весовых Конор Макгрегор. «Самый опасный гангстер на планете» (остановимся на этой формулировке) — титул, который Масвидаль получил 2 ноября 2019 года за победу над Нейтом Диазом в мейн-ивенте UFC 244.

Эта возможность выпала Хорхе после двух ярких и очень статусных побед — сперва над экс-контендером Дарреном Тиллом и Беном Аскреном. Второй успех и вовсе вышел историческим: Масвидаль разобрался с разозлившим его Аскреном за 5 секунд, что стало рекордом компании. К этому эпизоду мы ещё вернёмся.

Бой года

Победитель: Камару Усман — Колби Ковингтон, бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Пожалуй, ни один титульный поединок в этом году не был настолько личным и эмоциональным, как схватка Камару Усмана и Колби Ковингтона на UFC 245. Бойцы разыгрывали между собой титул чемпиона в полусреднем весе, но что ещё важнее — в тот вечер им никто не мешал бить друг друга по лицу, а ведь именно об этом лучшие борцы дивизиона мечтали по меньшей мере год до того. Близкий, очень зрелищный и неожиданно переполненный довольно качественным боксом (Колби и Камару вообще не боролись!) поединок закончился досрочной победой Усмана в пятом раунде. Но можно не сомневаться, что личная история чемпиона и первого претендента на их первой встрече не закончилась, а только началась.

Женщина-боец года

Победитель: Валентина Шевченко, чемпионка UFC в наилегчайшем весе

Валентина Шевченко выступила в 2019 году дважды, и оба раза праздновала доминирующие победы. С первой соперницей Джессикой Ай Пуля провела в клетке всего 26 секунд — столько понадобилось Валентине, чтобы вырубить претендентку отличным ударом ногой. А вот со второй оппоненткой — Лиз Кармуш — Шевченко пришлось провозиться все отведённые пять раундов, но полная дистанция боя в данном случае вовсе не показатель его конкурентного содержания. За 25 минут Кармуш смогла попасть по Шевченко лишь одним акцентированным ударом. Да, это не нокаут за 26 секунд, это — иной формат доминирования. В наступившем году Валентина почти наверняка попытается заработать третий бой с величайшей женщиной-бойцом в истории Амандой Нуньес, что может стать одним из крупнейших событий начала нового десятилетия в ММА.

Негодяй года

Победитель: Колби Ковингтон

Насыщенный и весьма успешный год вышел у бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона, несмотря на то, что американец подрался за 2019-й всего дважды и один раз проиграл. Последние пару сезонов Хаос преследует одну цель — продавать себя и свои выступления за счёт сомнительного эпатажа. Когда-то Колби намекнули в компании, что его крутой рекорд и доминирующие выступления в партере сами по себе людям не так интересны. Ковингтон воспринял это замечание по-своему, и вот уже два подряд мы наблюдаем за тем, как парень мастерит себе карьеру и околочемпионский статус тем, что оскорбляет всех и всё, что попадает в поле его зрения. Вроде бы, последний поединок с Усманом (в нём Колби чуть не лишился нижней челюсти и, по собственному признанию, сломал ногу) должен был чему-то научить обнаглевшего Ковингтона, но, судя по последним записям в соцсетях, парень только сильнее обозлился на мир. А это значит, что Колби имеет все шансы защитить титул «Негодяй года» и в наступившем.

Неудачник года

Победитель: Бен Аскрен

Когда человек намеренно выбирает себе роль трештокера от мира ММА, он как бы принимает тот факт, что любая его ближайшая неудача обрадует гораздо больше людей, чем обычно радуют его победы. Но Бену Аскрену после его провального 2019 года, обернувшегося бесславной отставкой, хочется посочувствовать от всей души. Да, Бен бесил очень многих в своём «твиттере», будто бы он известный питерский баттл-рэппер, а некоторые его поединки (правда, из старых — в UFC с Аскреном скучно не было никому) от начала до конца не зевая смотрели разве что его родственники. И всё же Весельчак ярко провёл своё время в UFC.

Говорите, Хабиб скучный? Так вот у Бена 0 ударов за два боя в UFC И даже несмотря на это Аскрен чертовски популярен. Рассказываем – почему.

В дебюте тогда ещё непобеждённый Бен одержал спорную победу над экс-чемпионом Робби Лоулером. Затем Аскрен настолько разозлил новую звезду боёв Масвидаля, что Хорхе умудрился вырубить его за пять секунд. А в конце своего спортивного пути бывший чемпион Bellator и ONE безвольно уступил поединок ветерану Демиану Майе. Аскрен приходил в UFC в статусе непобеждённого чемпиона двух действительно серьезных организаций, чтобы доказать своё право называться лучшим из лучших. В итоге Бен покинул элитную лигу сбитым (и избитым) лётчиком, который впредь будет ассоциироваться у фанатов с приколами, издёвками в «твиттере» и последними поражениями, нежели с 19 победами, некоторые из которых были одержаны в поединках с большими чемпионами.

Прорыв года

Победитель: Исраэль Адесанья, новый чемпион UFC в среднем весе

Вроде бы, Исраэля Адесанью и так захвалили за прошлогодние успехи. Но в 2019-м Стайлбендер исполнил нечто ещё более впечатляющее, чем просто три ярких победы из 2018-го. В феврале Адесанья разобрался с легендарным Андерсоном Сильвой, затем уже в апреле он вернулся в октагон, чтобы отбить временный титул у Келвина Гастелума, а спустя ещё полгода Исраэль примерил на талии уже пояс неоспоримого чемпиона UFC в среднем весе, разбив за полтора раунда многострадального Роберта Уиттакера.

Теперь Адесанья — главная восходящая звезда компании, для которой, кажется, вообще не существует такого понятия, как тяжёлый вызов. Свою первую защиту титула новый чемпион жаждет провести против Йоэля Ромеро, самого устрашающего человека дивизиона. Их поединок мы, скорее всего, увидим уже в начале года.

Апсет года

Победитель: Александр Волкановски — выиграл судейским решением Макса Холлоуэя и стал новым чемпионом

Вообще-то на прорыв года в не меньшей степени, чем Исраэль Адесанья, тянет и этот парень. Александра Волкановски никто из вас, дорогие друзья, не знал ещё каких-то пару лет назад, а сегодня он — чемпион UFC в полулёгком весе с победной серией в 18 поединков. А ещё австралиец записал на свой счёт поистине уникальное достижение для любого, кто для выступлений сгоняет вес до 66 килограммов, — сокрушил казавшегося непобедимым в полулёгком весе Макса Холлоуэя в чемпионском поединке и забрал себе его статус. Волкановски пять раундов боя с самым страшным соперником в карьере смотрелся, словно он — идеальная машина без нервов и усталости. Даже Порье, победивший Макса весной, не смотрелся против него так круто, как Александр, что как бы намекает: похоже, у полулегковесов появился новый король.

Российский боец года

Победитель: Пётр Ян, третий номер рейтинга легчайшего

Взлёт Петра Яна справедливо было бы рассмотреть в разрезе полутора последних лет. Именно столько понадобилось сибирскому бойцу, чтобы подмять под себя наилегчайший дивизион лучшей лиги мира. Да, Пётр пока не чемпион, но глядя на то, как этот парень избивает звёзд UFC, это кажется вопросом не очень-то долгого времени. И пусть компания зачастую маринует заслуженных контендеров в титульной очереди ради какого-нибудь выскочки — за Яна в этом плане совсем не страшно. Пётр прекрасно чувствует себя в западном варианте этой игры со всеми её нюансами, вроде трештока, раскрутки и всем, что интересно зрителю за океаном. Потому в 2020 году Россия с очень большой долей вероятности получит ещё одного чемпиона, и он будет так же крут, как и его предшественник. А пока Ян идёт по UFC с шестиматчевой победной серией, а его последними жертвами стали Джон Додсон, Джон Линекер и Юрайя Фейбер.

«Где ты, клоун?!» Пётр Ян переехал легенду ММА и вызвал чемпиона Член Зала славы UFC Юрайя Фейбер был деклассирован на глазах родной публики.

Нокаут года

Победитель: Хорхе Масвидаль со своим 5-секундным нокаутом

А что, у вас были другие кандидаты? Может, вы просто не видели нокаут Масвидаля в поединке с Аскреном?

Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.

Приём года

Победитель: Миша Циркунов и его «перуанский галстук»

Канадский полутяжеловес литовского происхождения Миша Циркунов дважды выходил в октагон в 2019 году, но провёл в нём в общей сложности меньше пяти минут. В первый раз он улетел в нокаут за 38 секунд от Джонни Уокера, а во второй — уже сам праздновал раннюю победу, не дождавшись перерыва между раундами. 14 сентября Циркунов провёл девятый бой в UFC, и в нём канадец сумел по-настоящему удивить публику. Миша исполнил уникальный приём — «перуанский галстук», который на таком уровне до того видели лишь однажды. Узел завязался на шее Джима Круте.