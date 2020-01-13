Александр Емельяненко собирается бить «Лысую голову». Нас ждёт очередной чудной поединок

Александр Емельяненко продолжает светиться на странных афишах. Теперь лицо главного скандалиста российских ММА красуется на постере рядом с физиономией самого популярного средневеса компании ACA Магомеда Исмаилова. В общем, в слове «средневес» из предыдущего предложения и заключена изюминка следующего выступления Емельяненко-младшего. На всякий случай: Александр всю свою жизнь выступает в тяжёлом весе и для своей категории он не считается мелким, как, например, его старший брат Фёдор. Естественно, Емельяненко, который обычно тянет примерно на 114 кг, не собирается спускаться в категорию до 84, где выступает его соперник. Именно ему, Исмаилову предстоит попробовать себя в «абсолютке».

Александр Емельяненко –

Когда: 3 апреля 2020 года

Где: Москва, турнир ACA 107 Магомед Исмаилов , бой в тяжёлом весеКогда: 3 апреля 2020 годаГде: Москва, турнир ACA 107

На самом деле, Магомед – достаточно крупный средневес, которому приходится гонять немало килограммов, чтобы укладываться в необходимый лимит. Однако на фоне 193-сантиметрового Емельяненко он (при росте всего в 175 см) всё равно будет выглядеть человеком, который попал в этот бой случайно. По ряду признаков поединок Емельяненко и Исмаилова очень напоминает схватку Александра с Кокляевым: в нём точно так же хочется выбрать очевидного фаворита заранее. Но если у вас возник импульс «потянуть верняк», то вам для начала стоит узнать кое-что об участниках схватки.

«Александр для меня мёртв». Прощальные гастроли Фёдора начались со скандала с братом Худшее, что могло произойти с Фёдором Емельяненко перед одним из важнейших дней жизни, — новый виток ссоры с родным братом Александром.

Почему может выиграть андердог

Во-первых, вес соперников, скорее всего, будет вполне сопоставим, а это значит, что Исмаилов выйдет на поединок будучи немногим меньше, например, Даниэля Кормье, которому его 180 сантиметров роста не мешали ещё год назад быть лучшим тяжеловесом планеты.

Во-вторых, все те преимущества, которые будут на стороне Емельяненко (длина конечностей, масса, умелый бокс), необязательно помогут Александру в случае, если сработает план на бой Исмаилова. Магомед наверняка собирается бороться, поскольку умеет лучше всего, но что важнее – лучше Александра. Отсюда следует «в-третьих».

В-третьих – конкретно Магомед Исмаилов для конкретно Александра Емельяненко – крайне неудобный стилистически соперник. И если бы оба были природными тяжеловесами, то фаворитом боя следовало бы считать, пожалуй, именно дагестанского атлета. По факту, учитывая всё вышесказанное, нас с большой долей вероятности ждёт реально конкурентный поединок.

Более того, некоторые эксперты даже считают Исмаилова фаворитом в поединке с Емельяненко. Один из таких – Александр Шлеменко, никогда не имевший личных проблем с тёзкой, но считающий, что у Емельяненко действительно могут возникнуть неразрешимые проблемы в ближайшем поединке.

«Считаю, что у Маги даже больше шансов на победу. У Саши есть проблемы с борьбой. Если Мага выберет грамотную тактику… Если он захочет, то может просто залежать до победы. Александр очень плохо встаёт из партера. А у Саши перевес в весе, антропометрии, силе удара.

Главное для Александра — чтобы не получилась картина боя между Фёдором Емельяненко и Ремпейджем (Куинтоном Джексоном. — Прим. «Чемпионата»), где Мага будет Фёдором – более быстрым, а Александр на фоне Маги будет выглядеть чуть-чуть медленнее. А так будет, сто процентов. Тяжеловесы привыкают драться с такими же тяжёлыми соперниками и не учитывают скорости более лёгких оппонентов».

Емельяненко нокаутировал человек вдвое меньше Кокляева. Есть видео Александр после победы над стронгменом Кокляевым говорил, что побьёт любого. Похоже, это не совсем так.

Что Исмаилов делал лучше Емельяненко в последнее время

Верно, на стороне Исмаилова ещё и скорость. А также уровень оппозиции в последнее время. Магомед за последние пару сезонов перебил почти всех топовых средневесов, выступающих в России. Особенно выделяются два крайних успеха Маги – в поединках с Вячеславом Василевским и Артёмом Фроловым. Оба были чемпионами в крупных российских промоушенах.

Что касается Емельяненко-младшего, то его последний по-настоящему серьезный поединок состоялся в августе 2018 года, когда Александр, получив серьёзные побои, чудом сумел вытащить ничью в схватке с Тони Джонсоном.

С тех пор младший брат Последнего Императора то падал с велосипеда, то попадал в камеру временного содержания за злостные нарушения ПДД, то дрался с пауэрлифтерами – в общем, делал всё, кроме выступлений на высоком уровне конкуренции. Конечно, Емельяненко — опытный боец, его не испугаешь давлением, но всё же за полтора года он мог и подзабыть, каково это — биться с равными себе.

А. Емельяненко впервые отбился вничью, друг Макгрегора улетел в нокаут Александру ещё никогда так не доставалось.

Будет как угодно, но уж точно не скучно

Бойцы договорились подраться после того, как Емельяненко-младший по-товарищески вырубил Михаила Кокляева в самом странном (из реально хайповых и масштабных) шоу прошлого года. Александра многие захотели побить, увидев, какую аудиторию он собрал на своём лёгком спарринге с пауэрлифтером (при всём уважении к Кокляеву, не самому искусному боксёру, но точно смелому мужику), но именно Исмаилов расставил акценты правильно, заверив, что сам всё организует в случае согласия Емельяненко. Магомед, конечно же, не будет выступать промоутером своего грядущего дебюта в тяжёлом весе, но бой состоится на его территории, в компании ACA, где Исмаилов побеждает последний год.

Емельяненко и Кокляев открыли портал: теперь подобные фрик-шоу будут чаще Дацик, Смоляков, Новосёлов и даже Руки-Базуки — у Михаила и Александра ещё полно соперников для будущих боёв в России.

Только договорившись о схватке, атлеты тут же зарядили беспощадный российский трешток. Емельяненко обрадовался тому, что 3 апреля будет бить «Лысую голову», а Исмаилов в свойственной ему весёлой и дружелюбной манере посоветовал всем, кто в него не верит, на всякий случай придерживать нижнюю челюсть. В общем, предварительная работа уже проделана. Теперь осталось всем живыми и здоровыми дойти до (правильной) клетки, не упав с велосипеда по пути.