Александр Емельяненко собирается бить «Лысую голову». Нас ждёт очередной чудной поединок

Александр Емельяненко продолжает светиться на странных афишах. Теперь лицо главного скандалиста российских ММА красуется на постере рядом с физиономией самого популярного средневеса компании ACA Магомеда Исмаилова. В общем, в слове «средневес» из предыдущего предложения и заключена изюминка следующего выступления Емельяненко-младшего. На всякий случай: Александр всю свою жизнь выступает в тяжёлом весе и для своей категории он не считается мелким, как, например, его старший брат Фёдор. Естественно, Емельяненко, который обычно тянет примерно на 114 кг, не собирается спускаться в категорию до 84, где выступает его соперник. Именно ему, Исмаилову предстоит попробовать себя в «абсолютке».
Когда: 3 апреля 2020 года
Где: Москва, турнир ACA 107
На самом деле, Магомед – достаточно крупный средневес, которому приходится гонять немало килограммов, чтобы укладываться в необходимый лимит. Однако на фоне 193-сантиметрового Емельяненко он (при росте всего в 175 см) всё равно будет выглядеть человеком, который попал в этот бой случайно. По ряду признаков поединок Емельяненко и Исмаилова очень напоминает схватку Александра с Кокляевым: в нём точно так же хочется выбрать очевидного фаворита заранее. Но если у вас возник импульс «потянуть верняк», то вам для начала стоит узнать кое-что об участниках схватки.
Почему может выиграть андердог
Во-первых, вес соперников, скорее всего, будет вполне сопоставим, а это значит, что Исмаилов выйдет на поединок будучи немногим меньше, например, Даниэля Кормье, которому его 180 сантиметров роста не мешали ещё год назад быть лучшим тяжеловесом планеты.
Во-вторых, все те преимущества, которые будут на стороне Емельяненко (длина конечностей, масса, умелый бокс), необязательно помогут Александру в случае, если сработает план на бой Исмаилова. Магомед наверняка собирается бороться, поскольку умеет лучше всего, но что важнее – лучше Александра. Отсюда следует «в-третьих».
В-третьих – конкретно Магомед Исмаилов для конкретно Александра Емельяненко – крайне неудобный стилистически соперник. И если бы оба были природными тяжеловесами, то фаворитом боя следовало бы считать, пожалуй, именно дагестанского атлета. По факту, учитывая всё вышесказанное, нас с большой долей вероятности ждёт реально конкурентный поединок.
Более того, некоторые эксперты даже считают Исмаилова фаворитом в поединке с Емельяненко. Один из таких – Александр Шлеменко, никогда не имевший личных проблем с тёзкой, но считающий, что у Емельяненко действительно могут возникнуть неразрешимые проблемы в ближайшем поединке.
«Считаю, что у Маги даже больше шансов на победу. У Саши есть проблемы с борьбой. Если Мага выберет грамотную тактику… Если он захочет, то может просто залежать до победы. Александр очень плохо встаёт из партера. А у Саши перевес в весе, антропометрии, силе удара.
Главное для Александра — чтобы не получилась картина боя между Фёдором Емельяненко и Ремпейджем (Куинтоном Джексоном. — Прим. «Чемпионата»), где Мага будет Фёдором – более быстрым, а Александр на фоне Маги будет выглядеть чуть-чуть медленнее. А так будет, сто процентов. Тяжеловесы привыкают драться с такими же тяжёлыми соперниками и не учитывают скорости более лёгких оппонентов».
Что Исмаилов делал лучше Емельяненко в последнее время
Верно, на стороне Исмаилова ещё и скорость. А также уровень оппозиции в последнее время. Магомед за последние пару сезонов перебил почти всех топовых средневесов, выступающих в России. Особенно выделяются два крайних успеха Маги – в поединках с Вячеславом Василевским и Артёмом Фроловым. Оба были чемпионами в крупных российских промоушенах.
Что касается Емельяненко-младшего, то его последний по-настоящему серьезный поединок состоялся в августе 2018 года, когда Александр, получив серьёзные побои, чудом сумел вытащить ничью в схватке с Тони Джонсоном.
С тех пор младший брат Последнего Императора то падал с велосипеда, то попадал в камеру временного содержания за злостные нарушения ПДД, то дрался с пауэрлифтерами – в общем, делал всё, кроме выступлений на высоком уровне конкуренции. Конечно, Емельяненко — опытный боец, его не испугаешь давлением, но всё же за полтора года он мог и подзабыть, каково это — биться с равными себе.
Будет как угодно, но уж точно не скучно
Бойцы договорились подраться после того, как Емельяненко-младший по-товарищески вырубил Михаила Кокляева в самом странном (из реально хайповых и масштабных) шоу прошлого года. Александра многие захотели побить, увидев, какую аудиторию он собрал на своём лёгком спарринге с пауэрлифтером (при всём уважении к Кокляеву, не самому искусному боксёру, но точно смелому мужику), но именно Исмаилов расставил акценты правильно, заверив, что сам всё организует в случае согласия Емельяненко. Магомед, конечно же, не будет выступать промоутером своего грядущего дебюта в тяжёлом весе, но бой состоится на его территории, в компании ACA, где Исмаилов побеждает последний год.
Только договорившись о схватке, атлеты тут же зарядили беспощадный российский трешток. Емельяненко обрадовался тому, что 3 апреля будет бить «Лысую голову», а Исмаилов в свойственной ему весёлой и дружелюбной манере посоветовал всем, кто в него не верит, на всякий случай придерживать нижнюю челюсть. В общем, предварительная работа уже проделана. Теперь осталось всем живыми и здоровыми дойти до (правильной) клетки, не упав с велосипеда по пути.
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