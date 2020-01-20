«Если Тони выиграет, Хабиба сольют». Тактаров не уверен, что Макгрегор получит свой реванш

Первому обладателю пояса UFC из России Олегу Тактарову часто достаётся в комментариях к его интервью и постам в соцсетях — от фанатов ММА, профессиональных бойцов и даже тех людей, с кем он когда-то, кажется, был в неплохих отношениях. Очевидно, что и после этого разговора с «Чемпионатом» просто ему не будет. Зато Тактаров снова высказался максимально откровенно. Получилось любопытно.

Триумфальное возвращение Макгрегора. Конор уничтожил Серроне за 40 секунд В Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 246. Макгрегор в первом раунде отправил в нокаут Серроне

— Как вам Макгрегор в бою против Серроне? Король вернулся?

— Видно, что Конор набирает форму. Жалко, что в бою не продышался. Если он хочет двигаться дальше, ему нужны тяжёлые пятираундовые бои. Это очень важно для чемпионских поединков – продышаться как следует.

— Серроне не разочаровал?

— Ковбой и до этого дважды подряд проиграл. Он возрастной, а в лёгкой весовой бойцы быстро загибаются. Теперь у Макгрегора два варианта пути развития – выбирай, какой хочешь. Народ на Западе будет хавать булочки, которыми его кормят.

— Кому булочки, а для Макгрегора это два опасных варианта – реванш с Нурмагомедовым или бои с кем-то из звёзд полусреднего веса вроде Масвидаля или Усмана.

— Это жизнь такая: ну, споткнётся, ничего страшного. Он уже однажды прошёл ровно. У каждого своё время, если у Конора будет два времени, то вот вам легенда. Когда говорил, что его будут помнить лет 10, я, конечно, шутил. Лет 20-30 должны.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Если Макгрегор выберет полусредний вес, что его там ждёт? Сегодня даже легковес Серроне выглядел крупнее его.

— А что тут такого? Я же выступал против бойцов на 40 килограммов тяжелее меня. Скорость у Макгрегора есть, сила, наверное, тоже. На тренировках он наверняка работает с тяжами. Чтобы нокаутировать ударом в подбородок, много килограммов не надо.

— Макгрегор оправдывал поражение Хабибу проблемами с алкоголем во время подготовки. Заметили разницу между сегодняшним Конором и тем, который дрался с Нурмагомедовым?

— Думаю, что про алкоголь он говорит, потому что ему сказали так делать. Придумал новую фишку: какой прекрасный у меня алкоголь – не пьёшь его и выигрываешь (смеётся). А так, конечно, у него были проблемы в подготовке к предыдущему бою.

— Какие, например?

— Представляете себе Ирландию? Это маленькая страна, достаточно сельская. Парень – хулиган с улицы, а тут на него посыпались деньги. Он начал их считать и начал их делать. Сегодняшняя победа для него, как первая. Макгрегор понял, как это погано, когда на тебя сыпется ненависть. Хорошо, русский язык не понимает. Если бы ему перевели дословно, что там наши южные болельщики — позор нашей страны – пишут, то он бы ещё быстрее форму набрал.

— То есть ему помогло это давление?

— Да. Плюс Серроне сам говорил про себя, что он не боец первых секунд. Он горит в самом начале, земля из-под ног уходит. И так каждый раз. Было бы хорошо, если бы они отбились пять раундов, интересно было бы посмотреть. Первая мысль в связи с этим: формат, который был раньше – три боя за вечер – гораздо интереснее. Ты видишь стержень человека, его способности против представителей разных видов спорта, разных категорий людей – по версии, по тяжести. А тут – полгода ждёшь, а потом 40 секунд смотришь… Фигня какая-то.

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— Не думали, что в боях по такому формату мы могли бы и вовсе не услышать о Коноре Макгрегоре? Всем известно о его проблемах с выносливостью.

— А кто его знает? Может, он бы так легко и по три боя за вечер проходил. У него столько соперников было, которые сливались по любому поводу, не выходя в клетку. Почему вы считаете, что он бы не выиграл в таком формате?

— Я лишь предположил.

— Всегда хватало бойцов, которые сливались из-за каждой царапины, поноса или чего-то ещё. В моё время был такой человек – Кен Шемрок. Слетал постоянно. Потому так ни одного турнира не выиграл. И таких Кенов Шемроков там миллион.

— А легендой стал.

— Что-то как-то незаметно. Да и сколько в него было денег влито…

— Мир ждёт реванш Хабиба и Конора, ирландские фаны готовы даже в Дагестан ради этого боя поехать. Вот только есть ли смысл?

— Конор – это удобный соперник для… Вспомните начало боя с Серроне: Макгрегор оставил ногу в опасном положении (речь о клинче в центре октагона после первой неудачной попытки ирландца пробить с левой руки. – Прим. «Чемпионата»), коленом в голову он, конечно, добавил, но, по большому счёту, против борца та ситуация — это гарантированный перевод в партер. Дальше ты сбиваешь дыхание, а потом начинается самое тяжёлое.

Я бы Алексея Олейника отметил: человеку за 40, а он выигрывает у молодых соперников. Вот что такое сила партера. У нас в стране на данный момент никто в партере так и не научился бороться. В своё время Фёдор выигрывал на земле, но это было в пору, когда он тренировался у меня в школе. Ребята его научили бороться, он и побеждал. А как перестал туда ездить, перестал и бороться. После уже и в ударке начал проигрывать. Ударка – такая штука: сегодня ты, а завтра — тебя. Но если ты силён в партере, то на всю жизнь. У нас нет партовиков. Вернее, есть один – которого папа научил переводить из стойки в партер, но болевым не обучил. Он же сам не занимался самбо, потому и не знает, как это делать.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Если я правильно понимаю, о ком вы, то ему, вроде бы, удаётся проводить болевые время от времени.

— Конечно, когда соперник уже «мёртвый». Да и в Америке научился. Там вокруг него борцы джиу-джитсу с детства занимаются – естественно, с ними ты научишься.

— Все ждут реванша Хабиба с Конором. Не рановато ли? Впереди у Нурмагомедова бой с Фергюсоном.

— Рановато, рановато. Давайте посмотрим, что будет в апреле. Если вдруг Тони выиграет, то Хабиба сольют. Не дадут возможности подняться обратно.

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— Почему вы так думаете?

— У него менеджер очень тяжёлый для переговоров (Али Абдель-Азиз. – Прим. «Чемпионата»). Из многих источников это слышал. Типичный рыночный египтянин. В Америке с такими лишний раз стараются не работать.

— Абдель-Азиз считается чрезвычайно успешным.

— Раз он так себя назвал, то конечно да. Только если я промоутер и мне определённый менеджер доставляет проблемы, то зачем мне с ним общаться? Кроме хозяев UFC, никто не знает, сколько реально удалось заработать на поединке Хабиба с Дастином Порье и как арабская сторона проявила себя в плане бизнеса. Сколько себе оставили, сколько в UFC ушло. Лицо у Дэны Уайта было не особо довольным на пресс-конференции в Абу-Даби. А у него на лице всегда всё отражается. Я заметил это ещё на встрече с ним, когда Дэна рассказывал про Фёдора и Вадика Финкельштейна (президент российской лиги M-1. — Прим. «Чемпионата») – такая боль на лице была. То же было в Эмиратах. Боюсь всё-таки арабский бизнес ему не очень понравился.

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UFC прежде всего зарабатывает на платных трансляциях, которые лучше всего продаются в США. А лететь 13-16 часов, чтобы тебя там ещё нагибал по-всякому каждый встречный-поперечный, – вряд ли это Дэне по душе пришлось. А хозяева компании наверняка его слушают, Уайт для них – авторитет. Деньги приносит. Но это мне так кажется. А кажется мне так, потому я что-то где-то видел, что-то где-то слышал. Просто так ничего не кажется.

— Если глобально, чего ждёте от 2020 года, учитывая все нынешние расклады?

— Я вообще фанат футбола и жду, что «Арсенал» лондонский будет хотя бы четвёртым или пятым в таблице АПЛ. Я не болельщик боёв, смотрю на них по-своему: считаю, классно, что люди этим занимаются, естественно, для многих я востребован, семинары провожу периодически, когда не снимаюсь в кино. Возможно, когда-нибудь любительские MMA получится развить. Вот почему мне всё ещё приходится этим интересоваться.

А так, повторюсь, я футбол люблю. В «Арсенале» знаю каждого игрока, могу спорить об этом, обсуждать это. В боях же мне всё видно, всё ясно. Это пройденный этап в жизни, нечего тут обсуждать. Жду только, когда это грязное поколение молодёжи, которое нас с юга поливает грязью – и в рот писю, и в попу, и маму, и папу, – или повзрослеет наконец, или пересажают их. Ну, или перебьют они там друг друга в крайнем случае.

Хочется, чтобы у нас была культурная публика и обсуждение шло как в Европе, Азии или Америке. Чтобы было больше понимания и меньше грязи, вроде «петухи кукарекают» и так далее. Чтобы было меньше оскорблений. Мне, человеку 52 лет, который никогда такого не видел, это настолько неприятно.

— Как бороться с этой грязью со всех сторон?

— Пусть Хабиб этим обиженным, как он их сам однажды назвал, ходит и раздаёт лещей. Отстранили на год, перестал тренироваться — ходи по аулам, раздавай лещи. Только особи эти уже расплодились давно. И в Москве живут, и в Тюмени, и везде.

— Бойцы должны воспитывать этих людей?

— Секундочку, я своих поклонников воспитывал! Они должны пример подавать. Никто этого не знает, я даже метелил некоторых особей, которые в алкогольном опьянении болели за меня в приличных местах. Отводил в туалет и там метелил. Потом они рассказывали другим, а после за меня болели культурно и с уважением к сопернику. Но Хабиб так не делает.

— А не странно будет, если Хабиб кого-то лещами начнёт воспитывать?

— Я с Хабибом виделся в Пензе во времена, когда никто его ещё толком не знал: нормальный вроде человек был, воспитанный. Хотя до этого и была ситуация — накинулись они на какого-то журналиста. В тот момент ещё подумалось: а если он чемпионом станет, то что, так и продолжит на журналистов бросаться? Мысли материализовались. Кошмар. Нельзя так больше думать. Моя мечта: сказал боец что-то о чужой матери – всё, на год с пустыми трибунами дерётся, а по ТВ его не показывают вообще.

— Многие атлеты вынуждены так себя вести – благодаря этому они набирают популярность.

— Это прошло уже. Надо понимать: какие бойцы — такие и фанаты. Всё делается по примеру про-рестлинга, который в Америке был на пике по зарабатыванию денег лет 30. Бокс – это когда раз в год Мохаммед Али дерётся с Форманом или Тайсон с Холифилдом. А у этих гавриков рестлеров по четыре выступления на неделе без телевизора и два — по ТВ. Вся Америка это хавала. Там эта риторика и зародилась. Бойцы ММА это теперь копируют: ничего личного, только бизнес. А кто смотрит эти шоу? Дегенераты. Техасцы или из Алабамы товарищи. Вы их видели? Да там даже одной извилины в голове нет. И что, под них нам подстраиваться? И ведь рестлеры хоть стандартно болтали, а после расходились в стороны. А у нас выросло поколение, если можно так выразиться, «маленьких зверят». Я их выдёргивал, у меня для этого есть все возможности. Выдёргивал и из южных республик. Ему 16 лет, за него брат старший просит на коленях, мама в шоке, отец уже вломил.

Мне скоро 53, и важнее всего для меня, что со страной будет и подрастающим поколением.