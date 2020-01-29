Россия может получить чемпиона в День Победы. Немков побьётся с обидчиком Фёдора Бейдером

Райан не проигрывал с 2016 года, а Емельяненко он вырубил за 35 секунд. Зато Немков побил трёх экс-чемпионов в последних трёх боях.

В минувшие выходные стало известно, что многократный чемпион мира и континента по самбо, боец Bellator Вадим Немков получит титульный шанс. Россиянин проведёт поединок с самым опасным соперником в карьере – действующим чемпионом лиги в двух весовых категориях и экс-претендентом на пояс UFC Райаном Бэйдером. Схватка запланирована на 9 мая (10 мск). В день 75-летия Великой Победы Россия может получить пятого чемпиона Bellator в своей истории. «Чемпионат» попробовал разобраться во всех интригах грядущего противостояния.

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Фёдор, армия, брат

Любители смешанных единоборств, должно быть, неплохо знакомы с Вадимом Немковым. Во-первых, его фамилия была известна ещё задолго до дебюта в ММА на профессиональном уровне. За это он должен быть благодарен старшему брату Виктору, который в бытность бойцом М-1 Challenge побеждал действующих и теперь уже бывших представителей UFC – Гаджимурада Антигулова, Абдул-Керим Эдилова и Рашида Магомедова. На сегодняшний день Немков-старший выступает в набирающий популярность лиге PFL.

Во-вторых, Вадим известен общественности благодаря членству в Fedor Team. То есть, по большому счёту на сегодняшний день Немков является протеже Фёдора Емельяненко, а в будущем может стать продолжателем его дела. О чём говорит и работа под руководством тренера Емельяненко-старшего и скорый титульный бой. Но за всем этим стоял кропотливый труд, о котором, ввиду малой медийности Вадима, мало кто знает.

«В спорт я потянулся за братом. Когда он записался на дзюдо, я сходил на тренировки и мне тоже захотелось. Потом мне помог мой первый тренер – Виктор Александрович Бондаренко. После окончания школы денег не было, надо или работать, или тренироваться. И в такой момент Виктор Александрович мне помог. Затем стал зарабатывать, стало полегче и начались сборы в Старом Осколе. Там и Владимир Воронов, и Александр Мичков (тренеры Фёдора Емельяненко), но даже в школьные времена я ездил на каникулах в Старый Оскол вместе с братом и тренировался с Фёдором и Александром Емельяненко. Для 9-10 класса это была сильная мотивация», — рассказывал Немков в одном из интервью.

Вскоре Немков-младший пошёл в армию и проходил службу в одном из подразделений специального назначения. По словам Вадима, это даже ему помогло в дальнейшем и способствовало развитию всевозможных навыков. Боец признаётся, что до армии вылетал с крупных турниров после двух-трёх боёв и считает, что благодаря службе ему удалось приобрести психологическую устойчивость и заматереть.

Действительно, именно после возвращения из армии к Немкову пришли первые крупные успехи. Высшие награды чемпионата России по боевому самбо, а далее и золотые медали первенств Европы и мира. С учётом всех этих успехов Вадим не колеблясь последовал примеру брата и начал выступать в ММА.

Поражения, возвращение, Япония

Путь профессионала в смешанных единоборствах Немков-младший начал в 2013 году, одержав досрочные победы на мелких турнирах в Стерлитамаке и Старом Осколе. Уже с 2015 года он начал стабильно выступать в ММА и в декабре даже дебютировал в Японии. На турнире в Сайтаме Вадим провёл дебютный бой в тяжёлом весе, нокаутировав Горана Рельича. Но за этим последовал спад, два поражения на турнирах Rizin и возвращение в полутяжёлый вес.

После двух осечек в Японии Немков выступил в Санкт-Петербурге в андеркарде боя Емельяненко – Мальдонадо и одержал победу нокаутом. Вслед за этим последовала молниеносная победа на очередном турнире Rizin в Сайтаме над Элисоном Висенте и, таким образом, Немкову удалось полностью реабилитироваться за неудачи конца 2015 – начала 2016 годов. Удачный отрезок в карьере позволил Вадиму оказаться в Bellator, впрочем, за это он также может быть благодарен Емельяненко. В лиге они дебютировали практически синхронно – летом 2017 года.

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Bellator, чемпионы, самбо

Дебют Немкова во второй по силе лиге случился в августе 2017 года: он встретился с бразильцем Фелипе Линсом и нанёс тому третье поражение в карьере. При этом Немков завершил всё спустя три минуты после начала боя, нокаутировав оппонента. Нельзя сказать, что Линс был проходным соперником, достаточно того факта, что в 2018 году он стал чемпионом лиги PFL.

После успешного дебюта Немков был брошен в бой с экс-чемпионом лиги, обидчиком Тито Ортиса Лиамом Макгири. Та встреча состоялась в феврале 2018 года, и снова Вадим победил досрочно, потратив на это 2,5 раунда. В следующем поединке Немков дрался с ещё одним экс-чемпионом Bellator, бывшим бойцом UFC Филом Дэвисом, в активе которого были победы над Гловером Тейшейрой и Лиоту Мачидой. Но Вадим не спасовал, победив в непростом бою раздельным решением судей и доказав, что ему вполне по силам справляться с соперниками и по очкам.

Наконец, предыдущий поединок Немков-младший провёл с ещё одним экс-чемпионом лиги Рафаэлем Карвальо, который некогда правил баллом в среднем весе. Этот бой возглавил турнир промоушена в Милане и был дебютным для бразильца в полутяжёлой категории. Вадим сделал всё, чтобы испортить Карвальо первую схватку в новом дивизионе и победил его удушающим приёмом во втором раунде. Таким образом в течение 20 месяцев боец победил трёх экс-чемпионов Bellator и стал одним из топ-бойцов дивизиона. При этом он не забывал о самбо и продолжал собирать награды. В 2019 году Немков вновь стал чемпионом мира, завоевав победу в Сеуле.

Райан Бейдер

Бой с Бейдером несёт сразу несколько интриг. Во-первых, Райан, на сегодняшний день, считается едва ли не главным бойцом лиги. Конечно, можно говорить и о Фёдоре Емельяненко, и о Куинтоне Джексоне, и о Лиоту Мачиде, и о Гегарде Мусаси и многих других. Но большинство из них давно прошли свой пик и в плане спортивной составляющей не могут тягаться с Бейдером. Во-вторых, Бейдер – чемпион в двух весовых категориях и, как и Немков, ещё ни разу не проигрывал в Bellator, так что сомневаться в его кондициях не приходится. В-третьих, американец с 2013 года потерпел поражение лишь раз, да и то в бытность бойцом UFC. Но всё это далеко не самое главное в противостоянии Вадима и Райана.

Фёдора Емельяненко уничтожили за 35 секунд. Похоже, это конец Это было слишком быстро.

Главная интрига предстоящего поединка в другом: сумеет ли Немков отомстить за своего учителя и наставника, основателя Fedor Team Фёдора Емельяненко? Именно Бейдеру россиянин проиграл тяжёлым нокаутом в январе 2019 года в финале Гран-при Bellator и лишился шанса стать чемпионом в тяжёлом весе. Именно Райан заставил фанов Последнего Императора отправлять его на пенсию и списывать со счётов. Так что схватка с действующим чемпионом лиги получает особый окрас. Победа же не только вознесёт Немкова в статус звезды лиги, но и позволит говорить о том, что легендарный Фёдор взрастил достойную смену и подготовил настоящего правопреемника. Символично, если это случится 9 мая (пусть и по американскому времени).