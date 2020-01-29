«Ну что, выпустили меня...» Александр Емельяненко на свободе. Говорит, всё прекрасно

Александр Емельяненко на свободе. Снова. На этот раз его пребывание в изоляторе временного содержания продлилось совсем недолго — всего семь дней. Фанаты боёв, конечно, были обеспокоены в первую очередь вероятностью отмены его следующего боя. 3 апреля на ACA 107 в Москве Емельяненко должен подраться со средневесом и звездой российских MMA Магомедом Исмаиловым.

Александр Емельяненко снова угодил за решётку. На 3 апреля у него назначен бой Подготовка идёт полным ходом.

Не так давно руководитель лиги Алексей Яценко заявил, что тяжеловес продолжал тренировки в камере временного содержания, однако Александр первым делом после выхода на свободу эти слова опроверг. Бойца спросили, каково ему было в заключении все эти дни, и он не стал строить из себя мученика.

«Прекрасно. Спал, ел, ел, спал. Конечно, буду готовиться к бою. Ещё два месяца», — приводит слова Емельяненко телеканал «360».

По настроению Александра было видно, что он в полном порядке. Спортсмен даже помахал рукой журналистам, приехавшим караулить его возвращение к нормальной жизни.

А накануне тяжеловес нашёл время и для заявления для фанатов. Как всегда, для этого Александр использовал свою страничку в «Инстаграме».

«Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. Ну выпустили меня, и что? Ну выпил, хулиганил, дебоширил. Как в «Джентльменах удачи». Романтика. Выпил, подрался — и в тюрьму», — сказал Емельяненко.

Радует, что пока тяжеловес, вроде бы, ещё настроен вернуться к боям весной. Два месяца, оставшихся до запланированного выхода в клетку, действительно достаточный срок для Александра, чтобы внятно подготовиться к сложному поединку. Ранее мы писали, что Исмаилов может стать самым сложным оппонентом Емельяненко-младшего со времён его выступлений в лиге «Ахмат».

Александр Емельяненко собирается бить «Лысую голову». Нас ждёт очередной чудной поединок Который, впрочем, может закончиться для Александра плачевно.

На этом настаивает и сам Магомед, решивший предостеречь ближайшего оппонента, узнав, что тот угодил в очередную неприятную историю.

«В своих последних постах я выкладываю спарринги, где впахиваю с большими, мощными сильными тяжеловесами — побольше Александра Емельяненко. Спрашивается, для чего я это делаю? Я таким образом пытался мотивировать Александра, чтобы он готовился максимально ответственно к нашему противостоянию.

По всей видимости, он меня недооценивает, думает: «Маленький, лысый — напихаю резко и пойду отдыхать по своей схеме». Но! Саша! Как до тебя достучаться? — забарабанил по гаджету Исмаилов на этом моменте. — Есть же здравые люди рядом с Сашей — объясните ему, что 3 апреля его ждёт очень тяжёлая ночка. Ему следует зять себя в руки и максимально ответственно подойти к этому противостоянию. При всём уважении к Михаилу Кокляеву, Саша, я не Миша. Наштругаю! Будет очень тяжёлая ночка», — на полном серьёзе предостерегает Магомед.

И ведь Исмаилов во многом прав. Если всё же Александр Емельяненко решит появиться в клетке 3 апреля, просто ему не будет в любом случае. А уж тем более, если он продолжит готовиться «по своей схеме».