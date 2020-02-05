«Хотел выправить нос»: боксёру Кушиташвили грозит 10 лет за нападение на росгвардейца

Чемпиона России по боксу исключили из состава сборной, но сейчас это вряд ли волнует его в первую очередь.

Не самые приятные известия пришли из мира отечественного спорта 3 февраля. 235-й гарнизонный военный суд до 1 апреля арестовал двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.

Причины задержания

Как сообщил ТАСС, боксёр вместе с другом Овиком Оганнисяном, также членом национальной команды, приехал на Фрунзенскую набережную в Москве на поиски «закладки». Там мужчин и задержали сотрудники Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков (в ведомстве впоследствии проинформировали, что у спортсменов был найден сверток с 0,6 г кокаина).



Ситуацию усугубило сопротивление, которое спортсмен оказал в ходе ареста, а именно — нанёс удар по лицу стража правопорядка.



Сам Кушиташвили довольно иронично отреагировал на случившееся, сказав, что сотрудник Росгвардии без его участия ударился и сломал нос, тогда как боксёр лишь хотел помочь пострадавшему.



«Мне много раз ломали нос, так что вправлять я умею», — приводит RT слова атлета, который уже освоился в СИЗО «Матросская тишина» и даже начал читать «Двенадцать стульев».

Александр Емельяненко снова угодил за решётку. На 3 апреля у него назначен бой Подготовка идёт полным ходом.

Как накажут?

Следственный комитет выдвинул против Георгия обвинение сразу по двум статьям: части 1 ст. 228 УК РФ («приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства») и части 2 ст. 318 («применение насилия, опасного для жизни или здоровья»).



И если по первой статье атлет может быть наказан на срок до трёх лет лишения свободы, то по второй именитому боксёру грозит до 10 лет заключения.

Спортивные последствия инцидента

Пока сторона защиты пытается доказать невиновность Георгия, в Федерации бокса России (ФБР) молниеносно отреагировали на произошедшее. Кушиташвили был сразу исключён из состава сборной России, а президент ФБР Умар Кремлев заметил, что федерация будет настаивать на максимальном наказании для арестанта:



«Как боксёра и спортсмена мы не будем его бросать. Поможем, оплатим адвокатов, но всё это будет по закону. Для нас это шок: человек ни разу не был замечен в подобном, врач еженедельно их осматривает, они сдают биохимию… Если же следствие докажет, что он поднял руку на сотрудника Росгвардии, мы будем за жёсткие санкции».

Дочь известного бойца месяц искали всей Америкой. История закончилась трагедией Уолт Харрис отказался от главного боя в жизни ради поисков, но всё напрасно. Накануне полиция обнаружила тело 19-летней Ани Бланшар.

Чем известен боксёр

Георгий Кушиташвили (37-11) успешно выступал в весовой категории до 81 кг, где считался одним из лучших отечественных боксёров. В 2015 и 2018 годах он брал золото чемпиона России, на мировом первенстве в 2019-м дошёл до четвертьфинала и будущим летом имел все шансы выступить на Олимпийских играх – 2020 в Токио.



Помимо этого, имя боксёра мелькало в СМИ летом 2017 года, когда украинские пограничники не пустили его на чемпионат Европы в Харькове. Причиной отказа стал тот факт, что незадолго до этого Кушиташвили посетил Крым.