Боец-акробат. Бразилец Перейра — единственный в UFC, кто может вырубить ударом-сальто

Ранним утром 16 февраля в американском Рио-Ранчо пройдёт турнир UFC Fight Night 167, на котором состоятся два крайне любопытных противостояния.
Когда: 15 февраля (16-е по Москве)
Где: арена «Santa Ana Star Center», Рио-Ранчо, США
В ко-мэйн ивенте мероприятия ветеран ММА Диего Санчес проэкзаменует, пожалуй, главного акробата в мире смешанных единоборств Мичела Перейру.
Бразилец поистине уникален: благодаря поразительному футворку он будто летает по восьмиугольнику, сочетая заигрывания с публикой и провокационные танцы с кувырками, отталкиваниями от сетки и остроумными ударами в прыжке. Только посмотрите на эту видеоподборку от ESPN — все эти трюки Мичел сотворил за два поединка в UFC! Да, второй бой был единогласным решением проигран Тристану Коннелли. Однако дебют в главном ММА-промоушене мира был ознаменован глухим нокаутом, когда удар коленом в голову Дэнни Робертса и добивание с правой привели арену Рочестера в экстаз.
Но вот в противостоянии против Диего Санчеса стоит быть поосторожнее с цирковыми кульбитами. Легендарный чемпион первого сезона The Ultimate Fighter выходит на каждый поединок с таким озлобленным лицом, будто хочет стереть соперника в порошок. На счету 38-летнего спортсмена 41 бой и 29 побед за 18-летнюю спортивную карьеру, закат которой, учитывая всё более частые поражения легенды ММА, совсем близок.
Однако сплав опыта, звериной злости и маниакальное нежелание проиграть Диего, как и прежде, возьмёт в будущий уик-энд с собой в октагон. А теперь представьте эмоции американца, когда с началом боя Перейра опять поймает кураж и под аплодисменты публики пойдёт кувыркаться по клетке.
В главном поединке турнира восьмиугольник разделят топовые полутяжеловесы Кори Андерсон и Ян Блахович. Это будет вторая встреча для поляка и американца: на UFC 191 Андерсон одержал победу единогласным решением судей.
Сейчас бойцы подняли свой статус в организации на новый уровень. Американец идёт на серии из четырёх побед над Патриком Камминзом, Гловером Тейшейрой, Илиром Латифи и восходящей звездой Джонни Уокером. Поляку есть чем ответить на такой расклад: Принц Цешина в последних боях уничтожил Люка Рокхолда и Роналду Жакаре Соузу.
Примечателен этот поединок ещё и тем, что с наибольшей вероятностью именно победитель боя в Нью-Мехико станет следующим охотником на пояс Джона Джонса. Правда, есть одно «но». До этого действующему чемпиону, вероятно, придётся провести реванш с Домиником Рейесом.
Тим Минс – Дэниэл Родригес
Джон Додсон – Натаниэль Вуд
Джим Миллер – Скотт Хольцман
Дэвин Кларк – Гаджимурад Антигулов
Кейси Кенни – Мераб Двалишвили
Мэйси Чиассон – Никко Монтаньо
Марк Де Ла Роса – Раулиан Пайва
Также в рамках основного карда турнира в Нью-Мехико Монтана Де Ла Роса померится силами с Марой Ромеро Бореллой, Брок Уивер сразится с Казулой Варгасом, Роджерио Бонторин постарается сломить сопротивление экс-претендента на пояс Рэя Борга, а Лэндо Ванната проведёт поединок с Янси Медейрос, и это по-любому будет очень зрелищно.
Стоит отметить, что в прелимах выступит один представитель России. Гаджимурад Антигулов проиграл два последних боя, так что теперь экс-чемпиону АСВ придётся идти ва-банк: третье поражение кряду может лишить отечественного бойца прописки в UFC.
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