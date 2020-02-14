Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

UFC Fight Night 167, Андерсон — Блахович 2 Санчес – Перейра,16 февраля

Мичел Перейра
Иван Орехов
Боец-акробат. Бразилец Перейра — единственный в UFC, кто может вырубить ударом-сальто
Мичел удивительно зрелищный, но странный боец. 16 февраля ему драться с безжалостной легендой MMA Диего Санчесом.
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 16 февраля в американском Рио-Ранчо пройдёт турнир UFC Fight Night 167, на котором состоятся два крайне любопытных противостояния.

UFC Fight Night 167
Когда: 15 февраля (16-е по Москве)
Где: арена «Santa Ana Star Center», Рио-Ранчо, США

В ко-мэйн ивенте мероприятия ветеран ММА Диего Санчес проэкзаменует, пожалуй, главного акробата в мире смешанных единоборств Мичела Перейру.

Бразилец поистине уникален: благодаря поразительному футворку он будто летает по восьмиугольнику, сочетая заигрывания с публикой и провокационные танцы с кувырками, отталкиваниями от сетки и остроумными ударами в прыжке. Только посмотрите на эту видеоподборку от ESPN — все эти трюки Мичел сотворил за два поединка в UFC! Да, второй бой был единогласным решением проигран Тристану Коннелли. Однако дебют в главном ММА-промоушене мира был ознаменован глухим нокаутом, когда удар коленом в голову Дэнни Робертса и добивание с правой привели арену Рочестера в экстаз.

Видео

Но вот в противостоянии против Диего Санчеса стоит быть поосторожнее с цирковыми кульбитами. Легендарный чемпион первого сезона The Ultimate Fighter выходит на каждый поединок с таким озлобленным лицом, будто хочет стереть соперника в порошок. На счету 38-летнего спортсмена 41 бой и 29 побед за 18-летнюю спортивную карьеру, закат которой, учитывая всё более частые поражения легенды ММА, совсем близок.

Однако сплав опыта, звериной злости и маниакальное нежелание проиграть Диего, как и прежде, возьмёт в будущий уик-энд с собой в октагон. А теперь представьте эмоции американца, когда с началом боя Перейра опять поймает кураж и под аплодисменты публики пойдёт кувыркаться по клетке.

В главном поединке турнира восьмиугольник разделят топовые полутяжеловесы Кори Андерсон и Ян Блахович. Это будет вторая встреча для поляка и американца: на UFC 191 Андерсон одержал победу единогласным решением судей.

Сейчас бойцы подняли свой статус в организации на новый уровень. Американец идёт на серии из четырёх побед над Патриком Камминзом, Гловером Тейшейрой, Илиром Латифи и восходящей звездой Джонни Уокером. Поляку есть чем ответить на такой расклад: Принц Цешина в последних боях уничтожил Люка Рокхолда и Роналду Жакаре Соузу.

Примечателен этот поединок ещё и тем, что с наибольшей вероятностью именно победитель боя в Нью-Мехико станет следующим охотником на пояс Джона Джонса. Правда, есть одно «но». До этого действующему чемпиону, вероятно, придётся провести реванш с Домиником Рейесом.

Время Джонса уходит. Судьи подарили победу Джону, хотя Рейес бился не хуже чемпиона
Фанаты гудели после объявления результата: мало кто согласился с решением отдать победу Джонсу.
Предварительный кард
Тим Минс – Дэниэл Родригес
Джон Додсон – Натаниэль Вуд
Джим Миллер – Скотт Хольцман
Дэвин Кларк – Гаджимурад Антигулов
Кейси Кенни – Мераб Двалишвили
Мэйси Чиассон – Никко Монтаньо
Марк Де Ла Роса – Раулиан Пайва

Также в рамках основного карда турнира в Нью-Мехико Монтана Де Ла Роса померится силами с Марой Ромеро Бореллой, Брок Уивер сразится с Казулой Варгасом, Роджерио Бонторин постарается сломить сопротивление экс-претендента на пояс Рэя Борга, а Лэндо Ванната проведёт поединок с Янси Медейрос, и это по-любому будет очень зрелищно.

Стоит отметить, что в прелимах выступит один представитель России. Гаджимурад Антигулов проиграл два последних боя, так что теперь экс-чемпиону АСВ придётся идти ва-банк: третье поражение кряду может лишить отечественного бойца прописки в UFC.

15-й чемпионский бой гениального Джонса и другие большие поединки февраля
22 февраля друг Хабиба Зубайра Тухугов попробует выиграть в UFC впервые с 2015 года.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/michelpereiraufc/

Сообщить об ошибке
Теги
UFC Убойные нокауты •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020