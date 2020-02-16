Золотой крюк. Блахович отключил Андерсона первым точным ударом и теперь побьётся с Джонсом

Ян давно готов драться за титул. Но готов ли к столь опасному сопернику надломленный чемпион?

16 февраля в Рио-Ранчо состоялся турнир UFC FIGHT NIGHT 167, в главном событии которого поляк Ян Блахович неожиданно легко разобрался с ранее побеждавшим его соперником Кори Андерсоном. Первый их поединок остался за американцем. Но не только в этом была причина организации ещё одной схватки Яну и Кори. Дело в том, что к этому этапу своей карьеры оба подошли примерно в одном статусе — статусе претендента на пояс, которому до титульника осталось одержать одну или две победы.

Блахович вырубил Андерсона в первом раунде! Теперь Ян подерётся с Джоном Джонсом Новый претендент номер один в полутяжёлом весе известен!

Андерсон вёл серию из четырёх удачно законченных поединков, а Блахович выиграл шесть из семи боёв до этого, так что оба соперника встретились в реванше, будучи в лучшей форме за всю карьеру. Выше в таблице полутяжёлого веса был американец, он занимал пятое место, в то время как поляк располагался на шестом. И учитывая, что все, кто находится выше, чемпиону Джонсу уже успели проиграть, с большой долей вероятности победитель мейн ивента UFC FIGHT NIGHT 167 становился следующим соперником короля полутяжёлого веса.

Понимая всю ответственность момента, бойцы начали поединок аккуратно. Особенно не спешил Блахович. Ян по большей части отступал и присматривался, а Андерсон старался нащупать удобную дистанцию, подобрать ключи к защите соперника. Кори удавалось время от времени зацепить оппонента одиночными несильными попаданиями, но нанести первый точный акцентированный удар в поединке смог не он, а Блахович. Этот удар всё и решил.

Поляк отлично поймал момент, когда соперник подошёл на близкую дистанцию и выбросил лоу-кик с правой ноги. Андерсон во время исполнения удара попытался сместить голову влево, но получилось так, что он сделал это движение чётко навстречу удару Блаховича. Ян точно идеально по ритму бросил правый крюк в челюсть Андерсону и потушил того буквально одним единственным хорошим попаданием.

Ян Блахович набрал отличный ход. Неказистый поляк, если отбросить его поражение Тиагу Сантосу, ведёт отличную серию в UFC, по ходу которой он досрочно победил Люка Рокхолда, Дэвина Кларка, Никиту Крылова, а теперь и Кори Андерсона. А также Блахович одолел решением Жакаре Соузу, Джарред Каннонье и Джимми Мануву.

Время Джонса уходит. Судьи подарили победу Джону, хотя Рейес бился не хуже чемпиона Фанаты гудели после объявления результата: мало кто согласился с решением отдать победу Джонсу.

С таким послужным списком и тем напором, который Ян показывает последние пару лет, именно он может стать долгожданным спасителем дивизиона от режима Джона Джонса. Тем более что чемпион уже который поединок подряд сталкивается с серьёзными проблемами, когда этого никто не ждёт. Вероятно, великолепная форма Блаховича и спад Джонса доберутся до пиковых значений, когда в UFC решат свести их в октагоне, и тогда мы станем свидетелями исторической сенсации.