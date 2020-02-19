Уайлдер заработал $ 30 млн за 23 минуты, Фьюри спел Aerosmith в Вегасе и покорил США

Чем занимались лучшие супертяжеловесы мира на пути к реваншу. За год с небольшим Деонтей и Тайсон укрепили свои позиции.

23 февраля (по московскому времени) в Лас-Вегасе, на MGM Grand арене состоится самый долгожданный реванш в супертяжёлом весе за долгие годы. Два действительно звёздных боксёра из королевского дивизиона американец Деонтей Уайлдер и англичанин Тайсон Фьюри побьются во второй раз, чтобы выявить лучшего в своей категории. Первая их встреча прошла 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и закончилась противоречивой ничьей.

Бронзовый Бомбардировщик и Цыганский Король снова побьются. Уайлдер — Фьюри: реванш. LIVE Звёзды супертяжёлого веса Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри больше года договаривались о реванше. До их второго боя меньше месяца.

С одной стороны, большую часть боя лучше смотрелся Фьюри. А с другой — Уайлдер дважды за 12 раундов ронял соперника в тяжёлый нокдаун. Во втором случае, который произошёл в заключительной трёхминутке, Деонтею и большинству зрителей даже показалось, что Тайсон упал в чистый нокаут, но рефери решил отсчитать и, не успев прокричать «десять», констатировал, что Цыганский Король может продолжать: каким-то немыслимым образом Фьюри поднялся и смог дожить до конца схватки.

Первый бой Уайлдера с Фьюри, по мнению большинства авторитетных мировых изданий, пишущих о боксе, был признан лучшим в том году. Почти 15 месяцев прошло с того поединка, и вот, в ближайшие выходные Уайлдер и Фьюри побьются снова. Чуть больше чем за год, пока эти двое друг друга не видели, они успели выиграть по два раза, и благодаря этому во многом изменились.

Деонтей Уайлдер — Доминик Бризил

Если говорить о чемпионе (а Уайлдеру защищать от Фьюри пояс по версии WBC), то он может похвастать победами, прежде всего, качественными. Первый выход Уайлдера в ринг после выстраданной ничьи с Фьюри закончился для него раньше, чем чемпион успел вспотеть. У Деонтея частенько (особенно в последнее время) бои идут чуть ли не до первого его акцентированного попадания с правой руки в голову соперника. В поединке с Домиником Бризилом, который состоялся в мае 2019-го, это попадание случилось уже в первом раунде. Решающий удар прилетел в голову претендента на отметке 2:17 стартового отрезка. А ведь Бризил подошёл к поединку с рекордом 20-1, а единственное поражение Доминик на тот момент потерпел от Энтони Джошуа. За ту победу Уайлдер получил $ 10 млн.

Хотел убить, но не смог. Почему быстрый нокаут Уайлдера ничего не значит Бронзовый Бомбардировщик нокаутировал соперника за 2 минуты и 17 секунд, и это не рекорд.

Деонтей Уайлдер — Луис Ортис

Первый бой Уайлдера с Луисом Ортисом состоялся весной 2018 года и получился крайне непростым для Деонтея. Чемпион по версии WBC в супертяжёлом весе чуть было не лишился своего титула в поеднике с кубинцем предпенсионного возраста. Тогда, 3 марта 2018 года Уайлдер лишь в 10 раунде «прикончил» крепкого Ортиса.

Спустя полтора года они побились снова. И снова Ортис был хорош, несмотря на свои 40, он отлично смотрелся первые несколько раундов. Однако в седьмом, почти перед самым гонгом Луис не углядел убийственный удар от Уайлдера и рухнул без сознания, девять секунд не дотянув до спасительного сигнала. Так экс-временный чемпион мира во второй раз упал от атак Бронзового Бомбардировщика, которому удалось провести очередную удачную защиту титула и записать на свой счёт $ 20 млн.

Тайсон Фьюри — Томас Шварц

Возвращение Цыганского Короля после великой ничьей с Уайлдером состоялось 15 июня 2019 года на этой самой MGM Grand арене в Лас-Вегасе, где Фьюри проводит на неделе важнейший реванш в жизни. Соперником стал Томас Шварц из Германии, который к тому моменту вёл идеальный рекорд 24-0 и полнейшим «мешком» не казался. Однако Фьюри его всё же не заметил, нанеся не особо известному сопернику первое поражение на профи-ринге.

Уже во втором раунде Тайсон сумел потрясти Шварца так, что тот не смог продолжать бой. А после не особо потративший сил в ринге Фьюри исполнил прямо в нём хит группы Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing», чем явно расположил местную публику перед скорым возвращением.

Тайсон Фьюри — Отто Уаллин

Оно состоялось всего через три месяца. Тяжеловес из Великобритании снова приехал в Вегас, чтобы устроить шоу-избиение какого-нибудь «очередного европейского ноунейма», как говорили тогда фанаты. На деле вышло так, что швед Отто Уаллин стал самым сложным испытанием в перезагруженной карьере Фьюри, если не считать, конечно, Уайлдера.

Цыганского Короля едва не опозорили в Лас-Вегасе. Тайсон зря так расслабился Такого Фьюри Деонтей Уайлдер сотрёт в порошок.

Непобеждённый на тот момент Уайллин выстоял со звездой все 12 раундов. Мало того — даже оставил тому на лице глубокое рассечение. Однако судьи всё же отдали победу Фьюри. Тайсон смотрелся чуть лучше Отто и, можно сказать, неплохо прогрелся перед самым большим поединком после своего возвращения на ринг и одним из самых главных реваншей чуть ли не за всю историю «хэвивейта».