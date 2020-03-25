Хабиб против Макгрегора в футболе? Две главные звезды MMA могли бы устроить отличный матч

Так уж вышло, что возможная пятая отмена боя Нурмагомедова и Фергюсона порождает разговоры о скором реванше Хабиба с Конором Макгрегором. Чемпион должен был подраться с легитимным претендентом, и все хотели увидеть этот поединок, но пандемия коронавируса уже свела на нет планы огромного количества спортивных федераций всех стран мира и до сих пор продолжает угрожать UFC 249, потому многие думают, что шестой попытки устроить встречу Хабиба и Тони в октагоне точно не будет, если сорвётся пятая.

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И в этом случае потенциально самый кассовый реванш современных ММА останется чуть ли не единственным вариантом для Хабиба. Однако пока что ирландцу рановато подтягивать борьбу, чтобы не постучать в знак сдачи снова: президент UFC Дэна Уайт всё ещё бьётся за самый многострадальный титульник в истории. То есть, своего шанса Макгрегор может не дождаться в принципе. Но это не значит, что ему не в чем и негде больше посоревноваться с Хабибом.

Кажется, невозможно себе представить людей более не похожих друг на друга, чем Нурмагомедов и Макгрегор. Мало того, что они — враги, так ещё и по жизни абсолютно разные люди. Однако есть у двух самых ярких бойцов ММА своего поколения кое-что общее. Страсть к футболу.

Конор Макгрегор занимался в футболом ещё в детстве, но в итоге сделал выбор в пользу ММА. Хабиб Нурмагомедов тоже с ранних лет любит пинать мяч, но делал это всегда на дворовом уровне. По видео из «инстаграма» можно судить, что оба ещё помнят, как правильно обращаться с футбольным снарядом.

В одном из интервью отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов отметил, что его сын всегда был отличным футболистом, но после разрыва крестообразных связок колена в 2014 году стал в игре более аккуратным и менее манёвренным и техничным.

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У Конора была такая же травма в карьере, но как это сказалось на его футбольных умениях — сложно, ведь Макгрегор об этом не рассказывал. Зато у ирландца отличный бэкграунд: в детстве Ноториус играл за команду «Лудерс Селтик». На таком можно далеко уйти, если за спиной будут достойные партнёры, ведь в футболе без них никуда.

В составе команды Макгрегора, если мы говорим, например, о мини-футбольном матче, могли бы сыграть Артём Лобов, Диллон Данис, Чарли Уорд и тренер Джон Кавана на воротах. Нурмагомедову тоже есть кого выставить: Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, двоюродный брат Умар Нурмагомедов и самый крупный в компании Абубакар Нурмагомедов — на ворота.

О любви к футболу и Конора, и Хабиба было известно давно. Так получилось, что в разные моменты эта любовь порой заводила их в одну и ту же точку. Оба в своё время успели наладить контакт с одним из главных футболистов в истории Криштиану Роналду.

Привело это к спору между подписчиками «инстаграмов» двух самых популярных бойцов ММА в мире на тему — с кем КриРо больше дружит, с Конором или Хабибом.

Спор так и не разрешился, да и Роналду вежливо отказался раскрывать ответ на этот вопрос. Но фанатам всё равно очень понравилось раздувать из этой истории очередное противостояние между двумя самыми популярными людьми из вселенной боёв.

Также оба не раз были замечены на трибунах футбольных стадионов во время самых крупных матчей. Так, летом 2018 года Конор и Хабиб одновременно оказались на территории арены «Лужники» во время финального матча чемпионата мира в России между сборными Франции и Хорватии. Очной встречи тогда не случилось — до неё пришлось подождать ещё несколько месяцев. Но и одновременный визит двух главных врагов от мира ММА всё равно превратился в историю. Конору на том матче довелось встретиться и даже пообщаться с Владимиром Путиным, чем Макгрегор потом очень гордился и ещё долго козырял. Хабиба президент РФ тем вечером принять не смог, но их встреча всё равно состоялась чуть позже — в октябре. И это уже совсем другая история.

Хабиб или Конор? За кого болеют Роналду, Ди Каприо и другие звёзды Главные герои спорта, кино и шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Некоторые не могут определиться и болеют за обоих бойцов.