Хабиб не может улететь из России, но UFC не собирается менять планы. Кто заменит чемпиона?

1. Джастин Гэтжи
Вероятность: 80%
Июнь 2019 года. Сразу после кровавой рубки на UFC 238, в ходе которой лицо Дональда Серроне превратилось в один огромный синяк, а победная серия Тони Фергюсона дошла до 12 поединков кряду, в «Твиттере» произошла интересная переписка между на тот момент непобеждённым Беном Аскреном и рвущимся навстречу титульному бою Джастином Гэтжи.
— Почему никто не пытается свести Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи? Это звучит просто фантастически!
— Это звучит просто превосходно, Бен. Отведи меня в свои темные уголки, Тони!
Прошло девять месяцев. И похоже, что до путешествия в царство Эль-Кукуя Хайлайту осталось подождать всего 20 дней.
В свете возможного снятия Хабиба с турнира, отметим, что вариант с Гэтжи изначально рассматривался промоушеном как запасной. Сам Джастин отмечал, что подойдёт к 18 апреля в хороших кондициях.
«Я жду своего шанса на «титульник». Мне должны дать бой с победителем апрельского поединка. Если есть еще кто-то, с кем нужно подраться, — без проблем. Но не думаю, что сейчас есть такой человек… Я планирую всерьёз подготовиться к апрелю. Вдруг что-то снова произойдёт — я буду готов выйти в октагон. Да, сложно готовиться к бою и проходить тренировочный лагерь, когда у тебя нет оппонента. Но я не хочу ждать — я хочу драться за титул», — цитировал атлета BJPenn.com.
И «что-то снова произошло» в пятый раз. Коронавирус продолжит удерживать Хабиба в России, а Гэтжи забудет о потенциальной встрече с Конором Макгрегором и подстрахует UFC 249. На кону не будет пояса: американцы сразятся за любовь фанатов и красивую афишу самого жёсткого сражения в истории промоушена. Серия из трёх побед нокаутами против 12 триумфов кряду; семь бонусов за лучшее выступление или бой вечера против шести. От такой статистики искры будут лететь по всей клетке!
Заменить статусного Нурмагомедова у Хайлайта, естественно, полноценно не получится, но подсластить пилюлю поклонникам ММА этот парень уж точно сумеет.
2. Дастин Порье
Вероятность: 50%
COVID-19 спутал карты и последнему оппоненту Хабиба Дастину Порье. Американец не смог поехать на тренировки во Флориду, и остался дома в Луизиане с семьей.
В итоге бой с Дэном Хукером находится под угрозой, но есть другой вариант заработать. И заработать куда больше.
Как и Гэтжи, Бриллиант — крайне удобный вариант на замену Нурмагомедову. Он представитель США, а это значит, что привезти бойца на турнир (который скорее всего пройдёт как раз во Флориде) не составит труда. Но согласится ли Порье на встречу с Тони на коротком уведомлении? На одной стороне весов – неплохой гонорар и призрачный шанс реванша с Хабибом, на другой – второе поражение кряду и окончательный проигрыш в претендентской гонке Фергюсону, Макгрегору и Гэтжи.
3. Хабиб Нурмагомедов
Вероятность: 30%
Не забываем: официального заявления об отмене супербоя Нурмагомедов – Фергюсон не было. Да, ситуация катастрофическая, а выхода из ситуации нет как нет. Но пока чемпион продолжает тренироваться, а Олег Тактаров уверяет, что в рукаве Орла есть козырь «связи + частный самолёт», болельщикам россиянина не стоит вешать нос.
«Я не унываю и не отчаиваюсь, — говорил Хабиб в своём видеообращении. — Сейчас я действующий чемпион UFC. По моей вине бой не срывался: я готовился и продолжаю работать до сих пор. В любое время, в любом месте я готов драться с любым соперником. Для этого я нахожусь здесь и жду, когда мне скажут: вот город, а вот дата и соперник – я буду там. Просто есть некоторые вещи, которые от нас не зависят».
4. Конор Макгрегор
Вероятность: 5%
Вариант фантастический. Конечно, Конор сам грозился выйти на замену Нурмагомедову или Фергюсону в преддверии доминирующей победы над Серроне:
«Этот бой уже срывался четыре раза. Нет гарантий, что это не произойдет вновь. Я настроен на мое возвращение на UFC 246. Если всё будет в порядке, и я выиграю Ковбоя, то готов буду выйти на замену», — обещал Печально Известный в январе.
Однако ситуация с карантином, призывы Макгрегора изолировать Ирландию, нежелание Конора спускаться в лёгкий вес и смешные три недели на раскрутку супербоя – при таком раскладе Дана Уайт даже не станет звонить своей главной звезде.
- 30 марта 2020
-
20:53
-
18:40
-
18:30
-
17:39
-
16:47
-
15:41
-
14:00
-
13:08
-
13:01
-
12:53
-
12:46
-
12:42
-
12:32
-
12:24
-
12:18
-
11:27
-
11:18
-
11:11
-
09:08
-
09:00
-
06:42
-
00:39
- 29 марта 2020
-
23:34
-
21:33
-
20:02
-
18:39
-
17:28
-
16:31
-
15:32
-
14:58
-
13:23
-
12:51
-
11:51
-
10:49
-
09:39