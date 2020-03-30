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Кто заменит Хабиба Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона на UFC 249, дата и место боя

Хабиб Нурмагомедов
Иван Орехов
Хабиб не может улететь из России, но UFC не собирается менять планы. Кто заменит чемпиона?
Нурмагомедов признался, что будет не против, если Тони найдут другого оппонента, но мы будем в ужасе.
Бокс/ММА / UFC 0

1. Джастин Гэтжи

Вероятность: 80%

Июнь 2019 года. Сразу после кровавой рубки на UFC 238, в ходе которой лицо Дональда Серроне превратилось в один огромный синяк, а победная серия Тони Фергюсона дошла до 12 поединков кряду, в «Твиттере» произошла интересная переписка между на тот момент непобеждённым Беном Аскреном и рвущимся навстречу титульному бою Джастином Гэтжи.

— Почему никто не пытается свести Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи? Это звучит просто фантастически!

— Это звучит просто превосходно, Бен. Отведи меня в свои темные уголки, Тони!

Прошло девять месяцев. И похоже, что до путешествия в царство Эль-Кукуя Хайлайту осталось подождать всего 20 дней.

UFC ищет Фергюсону нового соперника. Хабиба отправили из США и устраивают бой без него?
Подробно о том, что говорил Нурмагомедов в прямом эфире. Новости — так себе.

В свете возможного снятия Хабиба с турнира, отметим, что вариант с Гэтжи изначально рассматривался промоушеном как запасной. Сам Джастин отмечал, что подойдёт к 18 апреля в хороших кондициях.

«Я жду своего шанса на «титульник». Мне должны дать бой с победителем апрельского поединка. Если есть еще кто-то, с кем нужно подраться, — без проблем. Но не думаю, что сейчас есть такой человек… Я планирую всерьёз подготовиться к апрелю. Вдруг что-то снова произойдёт — я буду готов выйти в октагон. Да, сложно готовиться к бою и проходить тренировочный лагерь, когда у тебя нет оппонента. Но я не хочу ждать — я хочу драться за титул», — цитировал атлета BJPenn.com.

И «что-то снова произошло» в пятый раз. Коронавирус продолжит удерживать Хабиба в России, а Гэтжи забудет о потенциальной встрече с Конором Макгрегором и подстрахует UFC 249. На кону не будет пояса: американцы сразятся за любовь фанатов и красивую афишу самого жёсткого сражения в истории промоушена. Серия из трёх побед нокаутами против 12 триумфов кряду; семь бонусов за лучшее выступление или бой вечера против шести. От такой статистики искры будут лететь по всей клетке!

Заменить статусного Нурмагомедова у Хайлайта, естественно, полноценно не получится, но подсластить пилюлю поклонникам ММА этот парень уж точно сумеет.

2. Дастин Порье

Вероятность: 50%

COVID-19 спутал карты и последнему оппоненту Хабиба Дастину Порье. Американец не смог поехать на тренировки во Флориду, и остался дома в Луизиане с семьей.

В итоге бой с Дэном Хукером находится под угрозой, но есть другой вариант заработать. И заработать куда больше.

Как и Гэтжи, Бриллиант — крайне удобный вариант на замену Нурмагомедову. Он представитель США, а это значит, что привезти бойца на турнир (который скорее всего пройдёт как раз во Флориде) не составит труда. Но согласится ли Порье на встречу с Тони на коротком уведомлении? На одной стороне весов – неплохой гонорар и призрачный шанс реванша с Хабибом, на другой – второе поражение кряду и окончательный проигрыш в претендентской гонке Фергюсону, Макгрегору и Гэтжи.

3. Хабиб Нурмагомедов

Вероятность: 30%

Не забываем: официального заявления об отмене супербоя Нурмагомедов – Фергюсон не было. Да, ситуация катастрофическая, а выхода из ситуации нет как нет. Но пока чемпион продолжает тренироваться, а Олег Тактаров уверяет, что в рукаве Орла есть козырь «связи + частный самолёт», болельщикам россиянина не стоит вешать нос.

«Я не унываю и не отчаиваюсь, — говорил Хабиб в своём видеообращении. — Сейчас я действующий чемпион UFC. По моей вине бой не срывался: я готовился и продолжаю работать до сих пор. В любое время, в любом месте я готов драться с любым соперником. Для этого я нахожусь здесь и жду, когда мне скажут: вот город, а вот дата и соперник – я буду там. Просто есть некоторые вещи, которые от нас не зависят».

«Просто скажите: вот место – деритесь!» Хабиб пытается улететь на бой с Фергюсоном. LIVE
Неужели поединок Нурмагомедова и Фергюсона снова срывается?

4. Конор Макгрегор

Вероятность: 5%

Вариант фантастический. Конечно, Конор сам грозился выйти на замену Нурмагомедову или Фергюсону в преддверии доминирующей победы над Серроне:

«Этот бой уже срывался четыре раза. Нет гарантий, что это не произойдет вновь. Я настроен на мое возвращение на UFC 246. Если всё будет в порядке, и я выиграю Ковбоя, то готов буду выйти на замену», — обещал Печально Известный в январе.

Однако ситуация с карантином, призывы Макгрегора изолировать Ирландию, нежелание Конора спускаться в лёгкий вес и смешные три недели на раскрутку супербоя – при таком раскладе Дана Уайт даже не станет звонить своей главной звезде.

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