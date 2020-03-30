Нурмагомедов признался, что будет не против, если Тони найдут другого оппонента, но мы будем в ужасе.

Хабиб не может улететь из России, но UFC не собирается менять планы. Кто заменит чемпиона?

1. Джастин Гэтжи

Вероятность: 80%

Июнь 2019 года. Сразу после кровавой рубки на UFC 238, в ходе которой лицо Дональда Серроне превратилось в один огромный синяк, а победная серия Тони Фергюсона дошла до 12 поединков кряду, в «Твиттере» произошла интересная переписка между на тот момент непобеждённым Беном Аскреном и рвущимся навстречу титульному бою Джастином Гэтжи.

— Почему никто не пытается свести Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи? Это звучит просто фантастически!



— Это звучит просто превосходно, Бен. Отведи меня в свои темные уголки, Тони!



Прошло девять месяцев. И похоже, что до путешествия в царство Эль-Кукуя Хайлайту осталось подождать всего 20 дней.

UFC ищет Фергюсону нового соперника. Хабиба отправили из США и устраивают бой без него? Подробно о том, что говорил Нурмагомедов в прямом эфире. Новости — так себе.

В свете возможного снятия Хабиба с турнира, отметим, что вариант с Гэтжи изначально рассматривался промоушеном как запасной. Сам Джастин отмечал, что подойдёт к 18 апреля в хороших кондициях.



«Я жду своего шанса на «титульник». Мне должны дать бой с победителем апрельского поединка. Если есть еще кто-то, с кем нужно подраться, — без проблем. Но не думаю, что сейчас есть такой человек… Я планирую всерьёз подготовиться к апрелю. Вдруг что-то снова произойдёт — я буду готов выйти в октагон. Да, сложно готовиться к бою и проходить тренировочный лагерь, когда у тебя нет оппонента. Но я не хочу ждать — я хочу драться за титул», — цитировал атлета BJPenn.com.

И «что-то снова произошло» в пятый раз. Коронавирус продолжит удерживать Хабиба в России, а Гэтжи забудет о потенциальной встрече с Конором Макгрегором и подстрахует UFC 249. На кону не будет пояса: американцы сразятся за любовь фанатов и красивую афишу самого жёсткого сражения в истории промоушена. Серия из трёх побед нокаутами против 12 триумфов кряду; семь бонусов за лучшее выступление или бой вечера против шести. От такой статистики искры будут лететь по всей клетке!

Заменить статусного Нурмагомедова у Хайлайта, естественно, полноценно не получится, но подсластить пилюлю поклонникам ММА этот парень уж точно сумеет.

Вероятность: 50%



COVID-19 спутал карты и последнему оппоненту Хабиба Дастину Порье. Американец не смог поехать на тренировки во Флориду, и остался дома в Луизиане с семьей.



В итоге бой с Дэном Хукером находится под угрозой, но есть другой вариант заработать. И заработать куда больше.



Как и Гэтжи, Бриллиант — крайне удобный вариант на замену Нурмагомедову. Он представитель США, а это значит, что привезти бойца на турнир (который скорее всего пройдёт как раз во Флориде) не составит труда. Но согласится ли Порье на встречу с Тони на коротком уведомлении? На одной стороне весов – неплохой гонорар и призрачный шанс реванша с Хабибом, на другой – второе поражение кряду и окончательный проигрыш в претендентской гонке Фергюсону, Макгрегору и Гэтжи.

Вероятность: 30%



Не забываем: официального заявления об отмене супербоя Нурмагомедов – Фергюсон не было. Да, ситуация катастрофическая, а выхода из ситуации нет как нет. Но пока чемпион продолжает тренироваться, а Олег Тактаров уверяет, что в рукаве Орла есть козырь «связи + частный самолёт», болельщикам россиянина не стоит вешать нос.



«Я не унываю и не отчаиваюсь, — говорил Хабиб в своём видеообращении. — Сейчас я действующий чемпион UFC. По моей вине бой не срывался: я готовился и продолжаю работать до сих пор. В любое время, в любом месте я готов драться с любым соперником. Для этого я нахожусь здесь и жду, когда мне скажут: вот город, а вот дата и соперник – я буду там. Просто есть некоторые вещи, которые от нас не зависят».

«Просто скажите: вот место – деритесь!» Хабиб пытается улететь на бой с Фергюсоном. LIVE Неужели поединок Нурмагомедова и Фергюсона снова срывается?

Вероятность: 5%



Вариант фантастический. Конечно, Конор сам грозился выйти на замену Нурмагомедову или Фергюсону в преддверии доминирующей победы над Серроне:



«Этот бой уже срывался четыре раза. Нет гарантий, что это не произойдет вновь. Я настроен на мое возвращение на UFC 246. Если всё будет в порядке, и я выиграю Ковбоя, то готов буду выйти на замену», — обещал Печально Известный в январе.



Однако ситуация с карантином, призывы Макгрегора изолировать Ирландию, нежелание Конора спускаться в лёгкий вес и смешные три недели на раскрутку супербоя – при таком раскладе Дана Уайт даже не станет звонить своей главной звезде.

Фергюсон побил в UFC больше людей, чем Хабиб. Победа 19 апреля сделает Тони лучшим в мире Эль Кукуя называют самым опасным соперником Нурмагомедова. Не просто так их боя пять лет ждёт весь мир.