Фергюсон побил в UFC больше людей, чем Хабиб. Победа 19 апреля сделает Тони лучшим в мире

Тони Фергюсон — особенный боец. Его победная серия тянется уже 12 поединков, набор навыков практически не имеет предела, а характер и выносливость на уровне величайших чемпионов в истории MMA. Эль Кукуй наверняка бы уже сейчас справедливо считался лучшим легковесом в истории UFC и без проблем раз за разом защищал чемпионский пояс, если бы не жил и «орудовал» в одну эпоху с Хабибом Нурмагомедовым.
19 апреля мир, по идее, должен узнать, кому в дальнейшем предстоит носить звание главного таланта за все время существования дивизиона до 70 кг. А пока можно вспомнить победы, благодаря которым Фергюсон сумел так высоко взлететь.
Тони Фергюсон — Рэмси Ниджем
Фергюсон начал путь в UFC с реалити шоу The Ultimate Fighter, там он в команде Брока Леснара (которой противостояли парни Джуниора дос Сантоса) сумел победить во всех поединках и добраться до финала турнира полусредневесов.
В финале того сезона The Ultimate Fighter (под номером 13) Тони сошёлся с Рэмси Ниджемом. Соотечественники оспаривали звание «Универсального бойца» и контракт с UFC.
Парни провели в бою чуть меньше четырёх минут, после чего судья был вынужден вмешаться и признать победителем Фергюсона. В решающем эпизоде Тони зажал оппонента у сетки и начал забрасывать ударами. И в начале серии от Эль Кукуя прилетел точный левый… что-то среднее между прямым и боковым ударом. Кулак Фергюсона угодил точно челюсть Ниджема, после Рэмси тут же рухнул без сознания в чистый нокаут. Так Тони выиграл 13-й сезон TUF и начал свой великий путь в UFC.
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Джош Томсон — Тони Фергюсон
После победы на реалити-шоу Фергюсон ярко побил ещё двоих соперников кряду, после чего потерпел первое и единственное пока что поражение в UFC. Его обидчиком стал Майкл Джонсон в мае 2012-го. В ноябре 2016-го Джонсона уничтожит Хабиб Нурмагомедов, а Тони так и не добьётся реванша с Майклом. Зато после неудачи во встрече с ним начнёт свою удивительную 12-матчевую успешную серию.
Начнётся она с выигранных схваток против Майка Рио, Катсунори Кикуно, Дэнни Кастильо, экс-соперников Нурмагомедова Глейсона Тибау и Абеля Трухильо, после чего приведёт Тони к первому большому успеху.
Летом 2015-го Фергюсон сошёлся в клетке с одноклубником Хабиба по AKA Джошем Томсоном, имевшим звание экс-чемпиона Strikeforce и бывшего претендента на пояс UFC. Тони, набравший к тому моменту мощнейший ход, должен был пройти экзамен у прославленного ветерана, а в итоге попросту избивал того 15 минут, за что получил в свой рекорд шестую победу подряд и бонус в $ 50 тыс за «Выступление вечера». С того момента Фергюсона стали считать чуть ли не самым отмороженным парнем в дивизионе.
Рафаэл дос Аньос — Тони Фергюсон
Спустя пять лет после победы на The Ultimate Fighter Фергюсон сам стал наставником на этом шоу. Оппонентом американца был бразильский экс-чемпион Рафаэл дос Аньос, и с ним Тони встретился 5 ноября 2016 года. Их поединок возглавил турнир в Мексике, потому одному из претендентов на пояс на тот момент и его бывшему обладателю предстояло провести в клетке до пяти пятиминутных раундов. Именно столько в итоге и продлился поединок Фергюсона и дос Аньоса, хотя бразильцу примерно со второго или третьего раунда наверняка могло показаться, что время остановилось. Тони не лучшим образом начал, долго вкатывался и первый раунд проиграл.
Но со второго американец начал включаться и сперва выровнял схватку, а потом и начал попросту избивать оппонента. Бесконечный бензобак Фергюсона позволил ему раскочегариться как раз к тому моменту, когда заметно сдал дос Аньос. В такие моменты Эль Кукуй включает чудовищный прессинг, который далеко не все выдерживают. Дос Аньос выстоял до конца, но на победу после финального гонга едва ли мог рассчитывать: слишком уверенно и свирепо отработал в том поединке Фергюсон.
Тони Фергюсон — Кевин Ли
Победа над дос Аньосом вывела Тони Фергюсона на титульный бой. Правда, речь шла о поясе временного чемпиона, и соперником Эль Кукуя стал не другой заслуженный претендент Нурмагомедов и не тогдашний чемпион Конор Макгрегор, а сильно переоценённый, как показало время, шестой номер рейтинга Кевин Ли.
Молодой соперник неплохо потрепал Фергюсона в первых двух раундах. Базовый борец Ли без особых проблем переводил Тони на землю и там контролировал, забирая очки поначалу. Кевина даже особо не тревожили частые попытки соперника накинуть болевой или удушающий приём из позиции снизу. А зря.
Именно треугольником из гарда Фергюсон сумел заставить Ли сдаться в конце четвёртого раунда, после чего получил от своего наставника Эдди Браво чёрный пояс по джиу-джитсу, а от президента UFC Дэны Уайта — самый престижный титул в смешанных единоборствах, который слегка портила приставка «временный». Чтобы убрать её Фергюсону было необходимо одержать ещё одну, последнюю большую победу, но в спортивную судьбу новоиспечённого обладателя титула UFC вмешался несчастный случай.
Тони Фергюсон — Энтони Петтис
В начале 2018 года Тони Фергюсон, UFC и главный соперник американца, набивший параллельно с ним такую же крутую победную серию в компании, договорились о чемпионском поединке. Встречу Эль Кукуя с Хабибом Нурмагомедовым назначили на апрельский турнир UFC 223, но за неделю до него временный чемп получил самую нелепую травму в своей жизни: за неделю до схватки Фергюсон споткнулся о провод на телестудии и порвал себе крестообразные связки колена. Так сорвалась четвёртая попытка Дэны Уайта свести Тони и Хабиба в октагоне.
Бойцы обычно вылетают минимум на год с такой травмой, но у Тони Фергюсона была другая ситуация. Во-первых, его лишили не только возможности подраться за давно заслуженный неоспоримый чемпионский титул (претендентский статус в конце 2018-го отошёл к Конору Макгрегору), но уже выигранного временного пояса, что сильно ударило по самолюбию бойца. А во-вторых — Эль Кукуй известен в первую очередь своей безбашенностью и даже безрассудством как в клетке, так и за её пределами. Так что никто не удивился, увидев Фергюсона в октагоне спустя всего шесть месяцев.
Тони вернулся на турнире, где в очередной раз был разыгран его заветный золотой пояс лёгкого веса, однако в схватке за него Фергюсон не участвовал. 8 октября 2018 года свою первую успешную защиту провёл чемпион Хабиб Нурмагомедов. Россиянин заставил постучать в знак сдачи своего заклятого врага Конора Макгрегора. А Тони в тот вечер выпала задача руководить разогревом для главного события. И Фегрюсон справился на сто процентов.
Он и соперник Энтони Петтис выдали лучшие 10 минут того года в смешанных единоборствах (за что получили соответствующую премию от компании), а Эль Кукуй записал на свой предпоследнюю на данный момент 11-ю победу в своей дикой серии. Фергюсон и Петтис рубились на максимуме возможностей два раунда и наверняка не менее весело отбились бы и третий, но Энтони был вынужден сняться во втором перерыве из-за перелома руки.
После того успеха Фергюсон в похожем по рисунку противостоянии одолел Дональда Серроне и попросту не оставил компании выбора: теперь в UFC ломают голову, пытаясь устроить один из крупнейших боёв в истории MMA в момент, когда на планете даже региональные соревнования по городкам запрещают из-за всеобщего карантина. И всё потому это, что другого момента для схватки настолько крутых бойцов может и не представиться.
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