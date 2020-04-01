«Даже залысины одинаковые!» Звёзды MMA, которых не отличишь друг от друга

В это непростое время волей-неволей становишься очень наблюдательным и подмечаешь то, на чём раньше бы не сфокусировался. Вот и мы пытаемся найти интересное там, где раньше не искали. Решили сделать для вас небольшую подборку действующих бойцов MMA, которые несмотря на отсутствие родственных связей внешне похожи друг на друга как братья.

Хабибу не стоит бояться Фергюсона. Многие пугают чемпиона, но Тони вовсе не так страшен Если верить цифрам, то Нурмагомедов сам является настоящим кошмаром для Эль Кукуя.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев

Два дагестанских друга детства тренируются и общаются много лет, потому и шутка про то, что издалека их не отличишь, существует давным-давно. Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев на пару покоряют лёгкий вес UFC. И если первый уже неоспоримый чемпион, то второго обещают таковым сделать сразу после ухода Орла на покой. Этот план принадлежит человеку, который сделал бойцами обоих. Речь, конечно, об Абдулманапе Нурмагомедове, отце Хабиба. Знаменитый тренер положил жизнь на воспитание целого поколения атлетов чемпионское уровня и теперь пожинает плоды своего многолетнего труда.

Правда, у его сына Хабиба сегодня непростые времена. Из-за карантина он не может вылететь из России в США, где, по всей видимости, должен пройти его чемпионский бой с Тони Фергюсоном. До часа Х осталось чуть больше двух недель, так что скоро узнаем, сумеют ли в UFC спасти свой самый долгожданный бой, который срывался уже четыре раза.

Келвин Гастелум и Насрат Хакпараст

Этих двоих не отличишь, хотя общего у них, на самом деле, совсем немного. И Насрат Хакпараст и Келвин Гастелум — бойцы UFC. Всё. Насрат представляет Афганистан, а Келвин выступает как американец мексиканского происхождения. Хакпараст бьётся в лёгком весе, а Гастелум сперва покорял полусредний вес, а теперь борется за титул в среднем. Афганец является нокаутёром по своей сути, а мексиканец, пусть и обладает отличным боксом, изначально всё же борец. При этом парни похожи настолько, что их спокойно можно принять за родных братьев. Плюс Келвин и Насрат носят одинаковые причёски и бороды, из-за чего можно подумать, что они делают так специально, лишь бы быть больше похожими друг на друга.

Насрат Хакпараст и Келвин Гастелум Фото: instagram.com/nasrat_mma/ instagram.com/kgastelum/

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Йоэль Ромеро и Дэвид Бранч

Эти два бойца также едва ли имеют много общего, хотя что-то их помимо схожей внешности объединяет. И Йоэль Ромеро, и Дэвид Бранч могут похвастать потрясающими телами, несмотря на преклонный по спортивным меркам возраст. Ромеро 42 года, а Бранчу — 38. Но это вовсе не мешает этим двум мужчинам носить на себе килограммы сухого, качественного мяса на зависть многим более молодым коллегам. Йоэль к тому же умудряется продолжать выступления на самом высоком уровне. Совсем недавно Ромеро бился в чемпионском поединке за пояс UFC в среднем весе и уступил лишь решением молодому чемпиону Исраэлю Адесанье. А вот Бранч из лучшей лиги мира был уволен ещё в начале прошлого года, а в конце уже проигрывал в Екатеринбурге Александру Шлеменко.

Йоэль Ромеро и Дэвид Бранч Фото: instagram.com/yoelromeromma/ instagram.com/davidbranch32

Ромеро 25 минут гонял по клетке молодого чемпиона, но выиграть не смог. Зал гудел Адесанье Йоэль так и не выиграл пояс, но остался народным чемпионом. Также на UFC 248 состоялся «лучший бой в истории женских MMA».

Джуниор дос Сантос и Гловер Тейшейра

Соотечественники Джуниор дос Сантос и Гловер Тейшейра уже давно в UFC. Оба проходили через схватки самого разного уровня, в том числе и чемпионского. Дос Сантос даже выигрывал пояс в тяжёлом весе, но уступил его в итоге Кейну Веласкесу. А Тейшейре золото помешал выиграть суперталант Джон Джонс, которому удалось перебить Гловера его же любимым оружием — агрессивным боксом на ближней дистанции. И всё дос Сантос и Тейшейра до сих пор считаются опасными ветеранами, которые по-прежнему находятся в чемпионской гонке. Правда, Джуниор свой последний бой проиграл Кёртису Блейдсу, а вот Тейшейра сумел победить в последней схватке, забрав раздельное решение у Никиты Крылова.

Джуниор дос Сантос и Гловер Тейшейра Фото: instagram.com/juniorcigano/ instagram.com/gloverteixeira

Джон Джонс и Исраэль Адесанья

Тут сходство не так очевидно, хотя этих персонажей в подборку не внести было нельзя, ведь об их общих чертах говорится так много. Как только Исраэль Адесанья появился в UFC, многие тут же зашумели о пришествии второго Джона Джонса. Ведь парень просто дико напоминал раннего Боунса: темнокожий, яркий атлет с длинными конечностями и высоким боевым IQ. Таким в своё время в UFC ворвался Джонс. И таким был Адесанья два года назад, когда только начал ставить на колени лучшую лигу мира.

Джон Джонс и Исраэль Адесанья Фото: instagram.com/stylebender/ instagram.com/jonnybones/

«Бой Хабиба и Фергюсона состоится где-то на Земле!» Куда перенесут UFC 249? Дэна Уайт продолжает гнуть свою линию: схватка Нурмагомедова и Фергюсона все ещё в силе.

Джуссиер Формига и Дейвесон Фигейредо

Бойцы наилегчайшего веса Джуссиер Формига и Дейвесон Фигейредо могут удивить вас не только своим удивительным сходством (парни похожи на родных братьев-близнецов!), но и тем, что однажды им даже удалось подраться в октагоне. Было это ровно год назад. Тогда сильнее оказался Формига, но в последствии тот поединок оказался полезнее для Фигейредо, ведь после того поражения Дейвесон собрался и выдал серию из трёх ярких побед, а последнюю одержал в чемпионском поединке против Джозеффа Бенавидеза. Правда, чемпионом Фигейредо при этом не стал: не смог уложиться в лимит своей весовой. После карантина бразильцу предстоит решить этот вопрос.

Джуссиер Формига и Дейвесон Фегейредо Фото: instagram.com/daico_deusdaguerra / instagram.com/jussierformiga/

Андрей Корешков и Гига Чикадзе

«Поздравляю своего двойника с победой на турнире UFC248. С победой, Гига! Многие люди находят у нас с ним внешнее сходство. Посмотрите сами: даже залысины одинаковые!» — написал в своём «инстаграме» экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков. Ученик школы «Шторм» Александра Шлеменко так отреагировал на победу Гиги Чикадзе, бойца лёгкого веса UFC. Российский и грузинский боец имеют внешнее сходство и шутят над этим, показывая, что в мире MMA есть место приятельским отношениям и не всё решает трешток.

Хабиб — Фергюсон и другие великие противостояния, которые мы так и не увидим Чемпионскую защиту Нурмагомедова пока не отменили официально, но уже мало кто верит, что Орёл подерётся 18 апреля.