Ромеро 25 минут гонял по клетке молодого чемпиона, но выиграть не смог. Зал гудел Адесанье

Йоэль так и не выиграл пояс, но остался народным чемпионом. Также на UFC 248 состоялся «лучший бой в истории женских MMA».

8 марта в Лас-Вегасе завершился турнир UFC 248, во главе которого состоялись два титульных боя. В весе до 52 кг у девушек свой чемпионский титул отстаивала китаянка Вейли Жанг, и это была первая защита её титула. Противостояла ей бывшая королева дивизиона «соломинок» Йоанна Енджейчик. В своё время польской спортсменке в её категории не было равных, и ей принадлежит рекорд по количеству успешных защит титула (5).

Вслед за девушками в октагон ступили мужчины, представители среднего веса — чемпион Исараэль Адесанья и претендент Йоэль Ромеро. Оба считаются чуть ли не самыми зрелищными в своей весовой категории (до 84 кг), потому зрители были вправе ожидать шедевр на T-Mobile арене. Однако Адесанья и Ромеро выдали крайне скучное зрелище, а итогом всего стала достаточно неоднозначная победа Исраэля.

Адесанья чуть не усыпил зрителей своей победой. И остался чемпионом, одолев Ромеро 25 минут танцев от самых зрелищных атлетов своего дивизиона UFC и самый крутой женский бой в истории — главные итоги UFC 248.

Женский день

Йоанна Енджейчик — многократная чемпионка мира по тайскому боксу, которой в своё время удалось подтянуть защиту от борьбы до приличного уровня и стать первой в своём поколении доминирующей королевой минимального веса у девушек. Полячка — настоящий мастер боевых искусств, её преимущество над соперницами казалось бесконечным ещё пару лет назад. В период с 2014 по 2017 год Енджейчик одержала в UFC восемь побед подряд и шесть из них она забрала в титульниках. Кризис в карьере Йоанны наметился, когда матчмейкеры свели её с претенденткой Роуз Намаюнас. UFC 217, на котором польская чемпионка впервые встретилась с Намаюнас, ознаменовался тремя поражениями чемпионов в титульных схватках, и в одной из них не повезло как раз Енджейчик.

Полячка проиграла нокаутом, отдала пояс, а после не смогла вернуть его в реванше. Несмотря на это, организация учла былые заслуги экс-чемпионки и уже после одной победы (над Тишей Торрес) дала ей новый шанс завоевать титул, сведя с гениальной Валентиной Шевченко, заправляющей в наилегчайшем весе (до 57 кг). Девушки трижды бились на ринге, когда выступали по правилам кикбокинга, и Валентина неизменно побеждала. Победила она и по правилам ММА, заодно вернув Енджейчик в родной вес «соломинок».

Йоанне хватило одной победы, чтобы вновь, уже в третий раз за последние пять боёв, претендовать на золотой пояс. В этот раз — в более привычном дивизионе. Организация снова обратила внимание на польскую спортсменку после её яркой победы над Мишель Уоттерсон и в виду последних изменений в категории. С момента как Енджейчик уступила свой пояс осенью 2017-го, он успел сменить ещё двух хозяек. Сперва бразильянка Джессика Андраде неожиданно сокрушила Намаюнас, не дав защитить чемпионский статус во второй раз. А после в организации появилась первая в истории обладательница титула из Китая. Ей стала Вейли Жанг, разбившая Андраде в первом раунде. Как раз с китаянкой Енджейчик и предстояло подраться на UFC 248 в Лас-Вегасе.

Жанг справедливо считали чуть ли не самой опасной и мастеровитой соперницей Енджейчик. Вейли к турниру в Вегасе подошла на серии из 20 (!) побед, четыре из которых были одержаны в UFC, а дополнительной интриге бою добавило скандальное поведение польской девушки-бойца. Йоанна всегда ведёт себе вызывающе по отношению к соперницам, но в этот раз по общему признанию в некоторых моментах перегнула палку. Например, когда пошутила в соцсетях про коронавирус, эпидемия которого привела к десяткам тысяч смертей в Китае в этом году.

«Люди гибнут». Шутка Енджейчик про эпидемию в Китае разозлила чемпионку UFC Жанг Одна из худших раскруток боя в истории UFC. Такой трешток — это за гранью.

Ещё до выхода в клетку Енджейчик обещала фанатам лучший бой в истории минимального веса, но такие обещания фанатам приходилось слышать и ранее — до дела же доходило не всегда. Однако в данном случае стоит признать, что девушке удалось сдержать слово: чемпионский бой двух лучших «соломинок» на сегодня вышел шедевральным. Девушки пять раундов били друг друга на высочайшем уровне мастерства, разменивались точными, красивыми ударами и почти не пытались бороться.

Во время третьего раунда на лбу Енджейчик образовалась страшная и очень большая гематома. Последние минут 15 боя девушку было не узнать из-за огромной опухоли. Но несмотря на ужасную травму, Йоанна смогла довести поединок до конца, превзойдя соперницу по общему количеству ударов (196 против 170) и по количеству ударов акцентированных (186 на 165). Что, впрочем, не помогло ей одержать итоговую победу — её отдали чемпионке из Китая, и этот исход хоть и выглядит несколько спорным, всё же не похож на ограбление претендентки. Жанг исправно удавалось доставать Енджейчик тяжёлыми ударами по голове, в следствие чего нанести той серьёзный ущерб. Комментатор UFC Джо Роган во время послематчевых интервью не сдерживал эмоций, задавая вопросы героиням, и даже назвал ко-мейн ивент UFC 248 лучшим боем девушек в истории.

Бесконтактный бой

Исраэль Адесанья долго храбрился перед турниром, говорил, что он особенный, раз не испугался вызвать для первой защиты титула «самого устрашающего претендента» и обещал стать первым, кто вырубит Йоэля Ромеро в UFC. Новозеландец нигерийского происхождения создал себе роскошный задел, чтобы стать главной звездой боёв в ближайшем будущем, благодаря отличной серии побед в последние два года. Семь успешных и ярких поединков привели его к чемпионству и двум с половиной миллионам подписчиков в «инстаграме». Вероятно, Адесанья на фоне всего этого слишком поверил в свою гениальность и действительно в каких-то моментах недооценил Ромеро. Потому что в бою с Йоэлем Исраэль достаточно долго выглядел как человек, у которого явно не работает план.

Ромеро может выиграть пояс UFC в 42 года. В истории бывали и более старые чемпионы Кубинский феномен поражает своей физической формой. Йоэль собирается драться ещё 10 лет.

Адесанья долго не рисковал подойти к стоячему на месте Ромеро, который вообще редко двигается первый в самом начале боя, а на полные обороты включается традиционно в третьей пятиминутке. Чемпион и претендент первые пару минут просто двигались по периметру октагона, даже не выбрасывая ударов. Первым сделать хоть что-то попытался Адесанья: выбросил лоу-кик под переднюю ногу Ромеро. Спустя какое-то время Йоэль ответил тем же. А когда Исраэль попытался в следующий раз атаковать правую голень соперника, кубинец встретил его отличным левым оверхэндом. Этот эпизод стал главным в стартовом отрезке. Второй раунд получился ненамного веселее, но в нём Адесанья стал работать чуть активнее.

В третьем преимущество Исраэля стало более заметным, однако бойцы по-прежнему вели себя слишком пассивно. Чемпион нащупал свою дистанцию, с которой периодически расстреливал претендента, не давая тому подойти на опасное расстояние. При этом, Исраэль, в основном, атаковал ноги Ромеро, когда тот свои редкие моменты пытался использовать, чтобы попасть сопернику в голову. Йоэль большую часть времени готовил левый оверхэнд, которым он несколько раз по ходу боя смог немного потрясти Адесанью, но ни одну атаку он так и не смог преобразовать в какой-то внятный успех. К концу пятого раунда Ромеро явно разозлился и пытался откровенно провоцировать Адесанью: жестами призывал того зарубиться, показывал обманные движения и зазывал соперника в центр октагона. Но Исраэль понимал, что того количества результативных тычков и лоу-киков, которые он выбросил за предыдущие 25 минут, скорее всего, хватит ему для победы, так что желания размениваться ударами на ближней дистанции у него так и не возникло.

В итоге судьи оставили пояс действующему чемпиону, но многие в зале с этим не согласились. И под гул трибун Ромеро во время интервью из октагона прокричал в микрофон Джо Рогана, что люди платят деньги за просмотр боёв и их нельзя разочаровывать подобным образом. Что же, Ромеро хотя бы к концу схватки попытался сделать её веселее, потому он может так говорить. А вот Адесанья, хоть и победил сегодня, но едва ли сумел привлечь большое количество новых фанатов таким выступлением. Пока в этом году чемпионы со скрипом защищают свои пояса. Посмотрим, как будет дальше.

Права на видео принадлежат компании UFC. Посмотреть ролик можно в инстаграм-аккаунт UFCRussia.

Другие бои

К сожалению, единственный россиянин на UFC 248 Сапарбек Сафаров свой бой Родолфо Вийере уступил. Трёх минут хватило бразильцу, чтобы закрыть на шее нашего соотечественника решающий приём — треугольник. Это поражение стало для Сафарова третьим в четырёх поединках внутри UFC, и положение Сапарбека в компании теперь безоблачным не назовёшь. Удачно вернулся в октагон после двух лет отсутствия яркий проспект Шон О'Мэлли. Эпатажный американец всего за две минуты нокаутировал Хосе Куинонеса.

О`Мэлли должен был стать новым Конором, но USADA не даёт Шону драться уже два года В эти выходные Сахарный наконец-то возвращается. Это будет всего второй его бой в UFC, а фанаты уже не могут дождаться.