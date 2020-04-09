«Как будто иду на фронт». Хроники осаждённой Калифорнии от Сергея Ковалёва

Усилия Дэны Уайта по организации турнира UFC 249 и очередной срыв поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном не дают скучать фанатам смешанных единоборств. А вот в мире бокса не всё так весело. Тотальная отмена поединков, которая затронула уже даже июньские события, приводит боксёров в уныние. Каждый пытается бороться с ним своими методами. Не стал исключением и экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв. Крашер, проживающий ныне в Калифорнии (США), переключил внимание на главного героя и в то же время главного виновника всех последних событий в мире – коронавирус.

Месяц наблюдений за злосчастным заболеванием привёл Сергея к полной эволюции взглядов. От шутливых рекомендаций «не ковыряться в носу» россиянин дошёл до суровых аналогий, сравнив прогулку в магазин с походом на войну.

Ковалёв vs Коронавирус. Главное не ковыряться в носу

Ковалёв всегда был активным в социальных сетях и, естественно, не мог обойти стороной тему, которая захлестнула всё информационное пространство. Первый раз о коронавирусе россиянин упомянул 17 марта. Он выложил «сториз» на своей странице в «Инстаграме» и сопроводил их довольно ироничными комментариями. Тогда он также посетил продуктовый магазин и убеждал, что никакой паники нет и всё в полном порядке. Сергей дал шутливые рекомендации о профилактике болезни, посоветовав не «ковыряться в носу и мыть руки», ну а под конец признал, что калифорнийские дороги всё же немного пустеют.

В тот же день Крашер окончательно развеял все вопросы о своей позиции по коронавирусу и зарепостил видео с одним из медработников, который уверял, что новое заболевание ничем не страшнее обычного гриппа.

После 20 марта настроение боксёра стало понемногу меняться. Так, он выложил видео с «боксёром будущего», облачённого в костюм химзащиты. На этот раз Сергей не стал острить, но и признаков нарастающей паники в США также не показал.

Ковалёв vs Коронавирус 2.0. Вирусом переболеют все

С 20-х чисел марта ситуация с пандемией коронавируса начала приобретать всё более жёсткий характер. Если к 20 марта в стране насчитывалось всего около 17 тыс. заразившихся, то к 23 марта их было уже 42 тыс., а к 27 марта показатель перевалил за 100 тыс. На фоне всего этого не было ничего удивительного в том, что мнение Ковалёва о COVID-19 кардинально поменялось.

Для начала россиянин начал выкладывать всевозможные рекомендации о профилактике заболевания, и теперь они носили уже серьёзный характер, а вскоре Крашер стал едва ли не ежедневно записывать видео и рассказывать, как проходят его будни на карантине.

А 29 марта боксёр высказал предположение, которое могло бы напугать многих. Он заявил, что вирусом, вероятно, переболеют все.

«Всем привет! Несмотря на пандемию и всю эту гадость по всему миру, я занимаюсь спортом. В одиночку с велосипедом. Тут такая обстановка — люди двигаются, машины ездят. Не шибко, но ничего такого страшного нет. Конечно, страшное есть, но просто некоторые люди не догоняют происходящее во всём мире. Поэтому стараюсь держаться на дистанции. Люди сами отходят на дистанцию.

Многие медики высказывают толковые мнения, что этим вирусом все переболеют. Что вирус мутирует, что он пришёл с животного. Так как в последние годы многие животные гибнут, вирус начал искать более надёжную среду обитания. Берегите себя, занимайтесь спортом. Сейчас нахожусь в Калифорнии. Говорят, Калифорния будет следующей после Нью-Йорка», — отметил Ковалёв в очередном «сториз» в социальной сети.

В магазин — как на войну

2 апреля Ковалёв отмечал своё 37-летие. Благо, супруга и двое детишек вместе с ним, так что скучать не пришлось. Но даже и в этот день популярная тема не осталась без внимания россиянина. ПРичём в день рождения прогнозы Сергея были даже мрачнее предыдущих, на этот раз он предположил, что «выживут сильнейшие».

«Была такая мысль, что мы все переболеем коронавирусом, потому что во всём мире эта инфекция. Это, наверное, как герпес, простуда, в детстве ветрянка. Если раз переболел, потом не трогает. Может быть, это тот же вариант XXI века. Всех затронет и оставит самых сильных, кого посчитает нужным», — сказал Сергей.

Наконец, 8 апреля боксёр порадовал своих болельщиков ещё одним интересным видео, в котором сравнил посещение магазина в нынешней Калифорнии с походом на войну.

«Всем привет! Пошёл в магазин с таким чувством, как будто на войну. Тут утки, ух ты! Они ещё и летают. Такие вот дела тут. А как у вас дела на карантине? Короче, как будто иду на фронт. Потом дома купаюсь сразу, моюсь. Будьте здоровы, живите богато. Берегите себя и близких», — рассказал Ковалёв.

В целом, учитывая темпы распространения новой формы коронавируса в США, волнения Ковалёва можно понять. Страна сейчас в большей мере напоминает осаждённую крепость, внутри которой бушует зараза. На сегодняшний день в одной лишь Калифорнии насчитывается почти 16 тыс. случаев заражения опасным заболеванием (7-й показатель по стране), а всего в США уже более 400 тыс. заразившихся, что составляет более 25% от всех пострадавших от COVID-19 в мире.

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Нам лишь остаётся надеяться, что один из лучших российских боксёров в истории профессионального бокса сумеет избежать заражения вирусом и после завершения всего этого триллера проведёт отложенный ранее поединок с Салливаном Баррерой.

Драки не будет. Коронавирус забрал у нас не только бой Хабиб — Тони, но и все единоборства Однако виднеется свет в конце туннеля.