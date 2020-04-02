Далеко не все отнеслись к Нурмагомедову с пониманием.

«Хабиб не хочет драться — его позиция понятна». Западные СМИ – об отмене главного боя года

«В среду проблеснула надежда»

«UFC 249 всё ещё запланирован на 18 апреля, но главное событие вечера почти наверняка не состоится. Хабиб застрял в России, положив конец всякой надежде, что он сойдётся с Фергюсоном в октагоне.

В среду был проблеск надежды, что Нурмагомедов сможет выбраться в США. Это Федеральное агентство воздушного транспорта России заявило о возможности перелёта за океан при условии получения соответствующего разрешения. Но чемпион не считает, что он должен быть исключением из многочисленных ограничений по охране здоровья и безопасности, которые ввели многие страны», — описывает ситуацию Yahoo Sport.

Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном либо странно пошутил на 1 апреля Немыслимо.

«Будут ли вообще планировать UFC 249?»

«Решение Нурмагомедова не вызывает удивления. И пускай UFC уже несколько недель борется за то, чтобы сохранить титульный бой с Фергюсоном и получить максимум от продаж платных трансляций, остальная часть спортивного мира уже давно закрыта.

Теперь непонятно, будет ли промоушен вообще планировать UFC 249 на 18 апреля, учитывая снятие Хабиба. Президент организации Дана Уайт вызывающе заявляет, что шоу должно продолжаться», — отмечает MMA Junkey.

«Фергюсон, бери деньги и беги»

«Хабиба на UFC 249 не будет. Но, если шоу будет продолжаться, почему Фергюсон должен оставаться дома? Потому что он может проиграть и выбыть из титульной гонки? А может, из-за наследия? Ерунда!

На данный момент мы не знаем, когда закончится пандемия, а бойцы не знают, когда им снова заплатят. В конце концов, поединок с Гэтжи – это всё равно прибыльный бой. Если кто-то из атлетов говорит вам, что деньги для них не важны, они лгут. Так что, Тони, если ты читаешь это, бери деньги и беги. А все остальные пускай беспокоятся о наследии и титулах», — делится мнением журналист ESPN Ариэль Хельвани об оставшемся без «титульника» оппоненте Хабиба.

Хабиб не хочет рисковать жизнью и отменяет бой с Фергюсоном. Кажется, всё. LIVE Нурмагомедов сделал заявление в своём «инстаграме». В нём он эмоционально признаётся, что не сможет вылететь на бой с Фергюсоном.

«Возможность улететь в США была»

«Что интересно, заявление Хабиба Нурмагомедова поступило спустя несколько часов после того, как несколько российских СМИ опубликовали заявление Росавиации. В нём прямо указывалось на возможность улететь за границу, включая США, через частных авиаперевозчиков», — недоумевает MMA Fighting.

Хабиб не может улететь из России, но UFC не собирается менять планы. Кто заменит чемпиона? Нурмагомедов признался, что будет не против, если Тони найдут другого оппонента, но мы будем в ужасе.

«Хабиб не хочет драться — его позиция понятна»

«Нурмагомедов, по-видимому, не хочет драться на UFC 249. И его позиция понятна: пандемия коронавируса продолжает охватывать планету. Новые запреты на поездки затруднили чемпиону выезд из родной России для участия в супербое, хотя это всё ещё было возможно. Но, как бы то ни было, Нурмагомедов не хочет рисковать, ссылаясь на серьёзность происходящего», — пишет портал BJPenn.

«Показатели будут огромными даже без Хабиба»

«Многие считают, что Фергюсон — единственный боец, способный победить Нурмагомедова. Неудивительно, что бой гарантировал бы UFC огромную телевизионную аудиторию. Ожидалось, что апрельский ивент привлечет более двух миллионов пользователей.

Да, Хабиб выбыл. Но UFC 249 станет единственным спортивным шоу на планете за последние недели, так что даже без Нурмагомедова оно, скорее всего, покажет отличные цифры… Вот почему Дэне Уайту, которого нещадно критикуют за то, что он настойчиво рвётся организовать это событие во время глобальной пандемии, должен решить, стоит ли оно того», — рассуждают в BBC.

Хабиб — Фергюсон и другие великие противостояния, которые мы так и не увидим Чемпионскую защиту Нурмагомедова пока не отменили официально, но уже мало кто верит, что Орёл подерётся 18 апреля.