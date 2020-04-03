Драки не будет. Коронавирус не только забрал у нас бой Хабиб — Тони, но и все единоборства

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 мир ушёл на карантин, а в госпиталях и больницах медицинский персонал ведёт жестокую борьбу за жизни тяжелобольных пациентов. Эта общемировая ситуация сделала невозможным проведение в ближайшем будущем любых массовых мероприятий в подавляющем большинстве стран. Самым непосредственным образом это коснулось и мира единоборств.

«Я верю, что бой с Фергюсоном состоится. Клянусь!» Хабиб готов лететь в Америку? LIVE Новое интервью Нурмагомедова окончательно запутывает ситуацию. Теперь чемпион говорит, что может улететь, если будет знать, куда.

Целесообразно ли проводить бои без зрителей?

Организация Bellator поначалу рассматривала возможность проводить свои турниры без зрителей, но затем, оценив всю сложность ситуации, отменила все запланированные мероприятия, в том числе и бой между российским бойцом Вадимом Немковым и чемпионом Bellator Райаном Бейдером.



Что касается доминирующего на рынке смешанных единоборств промоушена UFC, то они провели 14 марта турнир UFC Fight Night: Ли — Оливейра в Бразилии за закрытыми дверями, а назначенные турниры UFC Fight Night: Оверим — Харрис, UFC on ESPN: Нганну — Розенструйк и UFC Fight Night: Вудли — Эдвардс были перенесены на неопределённое время.



В то же время президент UFC Дэна Уайт с завидным упорством пытается сделать всё возможное, чтобы сохранить турнир UFC 249, главным событием которого должен был стать титульный поединок в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, в изначально назначенную дату 18 апреля. Самый могущественный функционер в мире ММА заявляет, что схватка между этими бойцами в предыдущие годы срывалась уже четырежды, поэтому он очень не хочет чтобы этот бой был отменён в пятый раз.

Уайт настойчиво ищет площадку для этого мероприятия и его не смущает то, что если оно таки состоится 18 апреля, то пройдёт без зрителей. «Я собираюсь провести этот бой и вернуть страну к нормальной жизни. Каждый день я натыкаюсь на какие-то препятствия. Каждый раз мои планы рушатся, мне снова и снова приходится переделывать работу», – почти отчаянно заявляет Дэна.

Тем не менее президент UFC утверждает, что у него есть несколько мест для проведения этой встречи. Изначально её проведение планировалось в Нью-Йорке, который стал основным очагом пандемии в США. Затем прорабатывался вариант с Лас-Вегасом и Флоридой. Но в нынешнее время организовать крупное спортивное мероприятие в стране, которая вышла на первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, практически невозможно.

Известные люди из мира смешанных единоборств делают предположения и предлагают локации, в которых реально можно было бы провести турнир UFC 249 в это очень сложное время. Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья предположил, что мероприятие состоится на территории Саудовской Аравии. А глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн в шутку предлагает перенести UFC 249 в Беларусь. Как известно, эта страна остаётся единственной в Европе, где не был приостановлен национальный чемпионат по футболу. Также говорят о том, что это событие может пройти в Объединённых Арабских Эмиратах. «Бой состоится 18 апреля где-то на этой Земле. Когда вам будет нужно знать, я сообщу», – уже в довольно резкой форме обратился к журналистам Дэна Уайт.

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Ко всему прочему, накануне было заявлено, что Нурмагомедов не сможет покинуть территорию России ввиду временного закрытия границ, которое было введено 30 марта. В итоге Фергюсон обвинил Хабиба в том, что он «прячется от него в России». По инсайдерской информации заокеанских журналистов, российского чемпиона UFC может заменить Джастин Гэтжи. Также выразили готовность сразиться 18 апреля с Эль Кукуем Дастин Порье и Сантьяго Понзиниббио. А накануне появились слухи и о возможной замене в лице самого Конора Макгрегора.



Но здесь ещё весьма немаловажным является вопрос, насколько целесообразно проводить поединки такого уровня в столь напряжённое во всём мире время, когда новый коронавирус ежедневно уносит по несколько тысяч жизней, при этом устраивая схватки в лишённых зрителей залах. Одни любители спорта сравнивают организацию таких шоу с «пиром во время чумы». Другие же, наоборот, считают, что проведение боёв станет своеобразным «лучом света в тёмном царстве» и укреплением надежды на то, что в скором времени всё вернётся к нормальной жизни.

Бокс на вынужденных каникулах

В профи-боксе были отменены и перенесены на более поздние сроки все назначенные на ближайшие месяцы значимые поединки: Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс, Александр Поветкин – Диллиан Уайт, Александр Усик – Дерек Чисора, Василий Ломаченко – Теофимо Лопес, Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, Сергей Ковалёв – Салливан Баррера, финал Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Майрис Бриедис – Юниер Дортикос, Хосе Рамирес – Виктор Постол и многие другие. В этом отношении не стали исключениями и вечера бокса в России, где главными событиями должны были стать бои Фёдор Чудинов – Айзек Чилемба, Дмитрий Кудряшов – Руслан Файфер и другие.

Пришлось прервать и пребывавший в самом разгаре европейский отборочный турнир в Лондоне, на котором боксёры-любители разыгрывали лицензии на Олимпиаду в Токио. Все участвовавшие в нём сборные срочно разлетелись по своим странам. Причём, как впоследствии стало известно, шесть участвовавших на нём боксёров оказались заражены коронавирусной инфекцией COVID-19 (в частности, три члена сборной Турции).



Также самый престижный в мире бокса Международный зал боксерской славы (IBHOF) отложил на год проведение торжественной церемонии включения своих новых членов. Она должна была состояться 14 июня 2020 года в штаб-квартире IBHOF в городе Канастота (США), где в Зал славы планировалось принять чемпионов мира в нескольких весовых категориях Бернарда Хопкинса, Хуана Мануэля Маркеса и Шейна Мозли, промоутеров Дэна Гуссена, Кэти Дуву, Лу Дибеллу, а также нескольких других заслуженных личностей из мира бокса. Теперь же это мероприятие перенесено на июнь 2021 года.

Видео можно посмотреть на странице Александра Усика в «Инстаграме»

Естественно, готовившиеся к проведению поединков в своих тренировочных лагерях боксёры потеряли значительные суммы денег. Так, тренер чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева Марк Рэмси сообщил, что российский боец понёс финансовые убытки из-за отмены его поединка с китайцем Фаньлуном Мэном. «Это настоящая катастрофа. Кроме того, что Артур не получит гонорар за бой, так он еще и вынужден будет покрыть все расходы, связанные с его тренировочным лагерем. Это зарплаты для команды из шести человек, а также стоимость авиабилетов и проживания. В общей сложности это будет стоить Бетербиеву от 35 до 52 тысяч долларов», – сказал Рэмси.

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Однако некоторые боксёры и организаторы, по примеру Дэны Уайта в ММА, задумываются об устройстве поединков без зрителей. Например, в Австралии очень хотят как можно раньше увидеть встречу в ринге проспекта Тима Цзю (сына Кости Цзю) и экс-чемпиона мира Джеффа Хорна. Стороны боксёров выразили готовность организовать поединок 22 апреля за закрытыми дверями. Они не прекращают контакты и надеются провести бой в скором будущем. Так что, возможно, эта схватка станет одним из первых заметных боёв после возобновления привычного боксёрского расписания.



Более того, недавно стало известно, что контролирующие боксёрские поединки в Японии организации предварительно разрешили возобновить проведение вечеров бокса с мая. Ранее в Японии на фоне пандемии коронавируса запретили любые бои в марте и апреле. Первое шоу планируется провести 2 мая на знаменитой арене Korakunen Hall в Токио. В его главном бою титул чемпиона страны разыграют местные средневесы Кадзуто Такесако и Рику Кунимото.

На 9 мая намечено проведение поединка в префектуре Осака, в котором чемпион мира WBA в первом наилегчайшем весе Хирото Кёгучи будет отстаивать свой титул против индонезийца Андики Сабу. Ещё одно крупное шоу планируется на 16 мая в Токио. При этом на входе на арены всем посетителям будут проверять температуру. В зале все должны быть в защитных масках, а расстояние между местами будет увеличено.

Кроме того, 22 марта в Японии был проведён входящий в мировое гран-при K-1 турнир по кикбоксингу K’FESTA 3. Организаторы не отменили это мероприятие, на стадион Сайтама Супер-Арена пришли 10 тысяч болельщиков, а онлайн-трансляцию ивента посмотрели 2,5 миллиона человек. Министр экономики Японии призывал владельцев арены и организаторов не проводить турнир, но это было не директивной установкой. В итоге организаторы сократили количество мест с 15 до 10 тысяч, а на входе всем зрителям были выданы маски, их призывали отказаться от рукопожатий, а также всем измеряли температуру. Турнир длился почти сутки, в течение которых был выявлен его победитель в лице 26-летнего Кимуры Миноры.



Пока в Стране восходящего солнца власти рекомендуют людям воздерживаться от выхода из дома без крайней необходимости. Карантинные меры будут действовать минимум до 12 апреля. В то же время Япония является одной из немногих стран, в которой распространение коронавируса уже удалось взять под контроль. Подобная ситуация наблюдается также в Китае, Тайване и Южной Корее. Там всё ещё ежедневно выявляется по несколько десятков заражённых людей, но почти все они являются въезжающими в эти страны извне пассажирами.

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Пострадавшие от напасти из мира единоборств

Кое-кто из более или менее известных представителей спортивных единоборств уже испытал на себе атаку коронавируса. Так, 42-летний итальянский ветеран ММА Кристиан Бинда рассказал, что он заразился новым вирусом. «Всем привет! Сейчас мне стало лучше, поэтому я хочу сообщить вам. Девять дней у меня были сильные лихорадка и кашель, и я не мог нормально дышать. Я был госпитализирован в больницу, где у меня диагностировали пневмонию и коронавирус. Я очень устал. Главное, что я могу сказать: коронавирус – это не шутка! Я был в реанимации города Комо всю ночь. Это было хуже, чем круги ада Данте. Оставайтесь дома и берегите себя. Мы сможем пережить это вместе», – написал Бинда в Facebook.

Также 34-летний американский боксёр-супертяжеловес Трэвис Кауфманн, который известен по боям с Луисом Ортисом и Крисом Арреолой, сообщил, что заболел этой новой напастью. «Моими первыми симптомами были неприятные ощущения в горле. Уже на следующий день меня будто переехал грузовик. Чувствовал себя так, будто меня побили, поднялась температура. Мне сделали тест и обнаружили коронавирус. Я не переживаю за себя, но я волнуюсь за отца, который сейчас болен, и за своего ребенка. Люди говорят, что все это как обычная простуда, но у меня симптомы были гораздо более серьёзными», – заявил Кауфманн.



В более тяжёлом состоянии пребывает 52-летний бывший американский боксёр Деррик Джефферсон, который на профи-ринге сражался с такими супертяжами как Владимир Кличко и Олег Маскаев. Он был госпитализирован в одну из больниц штата Мичиган с диагнозом коронавирусная болезнь. Там его поместили в отделении интенсивной терапии, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В 2009 году Джефферсону была сделана операция по пересадке почки. Его сын Джабари говорит, что состояние отца стабилизировалось. В своей единственной попытке завоевать мировой титул Джефферсон в 2001 году потерпел досрочное поражение от тогдашнего чемпиона WBO Владимира Кличко.

Видео вы можете посмотреть на странице Энтони Джошуа в «Инстаграме».

А вот британский боксёр Энтони Ярд, который в августе прошлого года безуспешно пытался отобрать мировой титул WBO в полутяжёлом весе у россиянина Сергея Ковалёва, потерял от коронавируса своего отца. «Я до сих пор в состоянии шока. Мой отец скончался от коронавируса. До этого он не испытывал никаких проблем со здоровьем. Чем меньше людей соблюдает карантин, тем больше это будет распространяться. Я не врач, но знаю: чем реже вы будете покидать дом, тем выше шансы остаться здоровыми. Это серьёзно, и не стоит рисковать», – написал Ярд у себя в «инстаграме».



В то же время такие известные боксёры, как британский чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и действующая легенда мирового бокса филиппинец Мэнни Пакьяо, добровольно самоизолировались. Джошуа – после того, как у британского принца Чарльза был обнаружен коронавирус, поскольку он контактировал с этой монаршей особой на службе в честь Дня Содружества. Пакьяо же, выполняя обязанности сенатора на родине, контактировал с другим парламентарием, у которого затем диагностировали COVID-19.

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Комментарии бойцов о природе нового коронавируса

Также некоторые из представителей мира профессиональных спортивных единоборств стали публично комментировать и размышлять, откуда же появилась эта всемирная напасть.



Отечественный ветеран ММА Олег Тактаров считает, что за пандемией стоят американцы. «Я не вирусолог, но… у меня подозрение, что всё с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это всё вскроется – мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход», – заявил он.



25-летний американский боец MMA Брайс Митчелл увидел в распространении коронавируса признаки правительственного заговора. «Думаю, их целью было заразить людей и породить хаос. Некоторые неплохо заработали на всей этой ситуации», – заявил выступавший в UFC Митчелл.



Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов разместил пост в «Инстаграме», прикрепив к нему 41-й аят 30-й суры Корана, в которой говорится: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь». И далее написал уже от себя: «Коронавирус, говорили они… На самом деле все очень даже серьезно… Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всём. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей».



Бывший абсолютный чемпион мира по профи-боксу 55-летний Бернард Хопкинс выразил убеждение, что неведомая ранее форма заболевания была создана человеком. «История всегда повторяется. Эту болезнь создали люди. Мы были атакованы. Уверен, вирус был создан человеком, его создали сумасшедшие учёные, которых мы видим в фильмах. Мы должны объединиться, как это было 11 сентября 2001 года. Наша страна сильна, она слишком сильна, чтобы с ней справился такой вирус», – заявил самый возрастной чемпион мира по боксу за всю историю.



Похожей точки зрения придерживается и бывший претендент на мировой титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора. «Коронавирус не влияет на меня. Но грустно, что люди умирают. Человечество, имея огромные ресурсы и миллиарды, не может предотвратить смерть. Думаю, самые разрушительные существа на планете – люди. Мне кажется, коронавирус был выведен. Ну же, согласитесь, что болезнь была выведена», – выразил уверенность боксёр с Туманного Альбиона.

Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном либо странно пошутил на 1 апреля Немыслимо.

Помощь людей из мира единоборств в борьбе с пандемией

Несмотря на то, что сложившаяся ныне в мире ситуация отнимает у бойцов и боксёров возможность проводить поединки и получать за них гонорары, некоторые из них ещё и жертвуют собственные деньги на борьбу с пандемией.



«Профи-бойцы получают деньги только тогда, когда проводят поединки. В этом плане они ничем не отличаются от официантов. Это тяжёлое время, в которое мы можем лишь надеяться на помощь от властей», – говорит известный британский промоутер Фрэнк Уоррен.



Вышеупомянутый Мэнни Пакьяо ведёт активную борьбу с пандемией коронавируса у себя на родине. Легендарный ветеран и сенатор парламента Филиппин уже несколько раз провёл публичные выступления и продолжает заботиться о бедной части населения страны. Также Пакьяо оказывает и финансовую помощь в борьбе против COVID-19, поскольку убеждён, что без этого Филиппины поглотит мародёрство. «Если мы не будем помогать бездомным, то можем столкнуться с мародёрством. Я не боюсь умереть от заражения коронавирусом. Если ты лидер, то должен быть на передовой. Должен вести за собой людей и давать им понять, что остаёшься с ними. Я рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди», – заявляет Пакьяо.

Видео можете посмотреть на странице Мэнни Пакьяо в «Инстаграме»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на сумму в 1 миллион евро приобрёл средства индивидуальной защиты для нескольких оказывающих помощь пациентам с коронавирусом больниц провинции Лейнстер, в которой, в частности, находится и столица Ирландии – родной город Макгрегора Дублин.



А британский боксёр-гигант, чемпион мира WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри пожертвовал десятки тысяч электролитических напитков для сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS). Электролитические напитки помогают поддерживать водно-солевой баланс в организме и обеспечивают его витаминами.



Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, экс-чемпион мира по профи-боксу в шести весовых категориях мексикано-американец Оскар де ла Хойя пожертвовал 250 тысяч долларов на борьбу с пандемией коронавируса одной из больниц Лос-Анджелеса. «В этой больнице превосходно заботились о моей покойной матери, когда она боролась с раком груди. Сейчас эта больница тратит очень много денег из-за пандемии. Поэтому мы жертвуем $ 250 тыс., чтобы помочь им в это непростое время. Хотел бы обратиться к селебритис и бизнесменам с просьбой жертвовать деньги больницам в ваших родных городах, чтобы пройти через этот кризис», – заявил де ла Хойя.

Хабиб — Фергюсон и другие великие противостояния, которые мы так и не увидим Чемпионскую защиту Нурмагомедова пока не отменили официально, но уже мало кто верит, что Орёл подерётся 18 апреля.