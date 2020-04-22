Этот день Победы!.. UFC вернёт спорт в реальный мир 9 мая

Дэна Уайт снова на коне. Сообщается, что UFC наконец проведёт турнир — 9 мая. Это будет UFC 249, и пройти он должен во Флориде. Удивительно, но, похоже, самый настырный спортивный функционер мира всё же нашёл способ выпустить своих бойцов в октагон в период, когда во всём мире жизнь будто замерла.

Безусловно, до сих пор остаётся спорным вопрос — до боев ли сейчас вообще? Однако Уайт и не тащит никого в клетку насильно. Ещё когда в ESPN завернули его первую попытку сделать UFC 249 (10 апреля, когда всё уже было готово для проведения ивента в казино внутри индейской резервации, руководство канала по телефону запретило Дэне делать это), президент лучшей лиги планеты заверил, что каждый из его бойцов обязательно получит необходимую заботу и поддержку от работодателя, а также заявил, что атлеты, которые должны были участвовать в 249-м номерном шоу, получат свои гонорары, как если бы они вышли в октагон 18 апреля.

9 мая изначально планировалось устроить UFC 250, в главном поединке которого должны были сойтись чемпион легчайшего веса Генри Сехудо и экс-чемпион полулёгкого веса Жозе Алду, а пройти ивент должен был в Сан-Паулу. Но когда стало ясно, что американской компании сегодня свою деятельность в Бразилии никак не развернуть, было принято решение перенести 250-й номерной турнир в США, а Алду заменить на Доминика Круза. Однако вскоре и от этой идеи пришлось отказаться. А накануне от UFC и вовсе пришла новость об официальной отмене четырёх турниров. Из-за пандемии коронавируса не состоятся шоу, запланированные на 25 апреля в Линкольне, 2 мая в Оклахома-Сити, 10 мая в Сан-Паулу и 16 мая в Сан-Диего, сообщалось на сайте промоушена.

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Всё это наводило на мысль, что Дэне Уайту и в этот раз не удастся сдержать обещание – после официального запрета на проведение UFC 249 на территории индейской резервации президент пообещал, что первой спортивной организацией, которая вернётся к полноценной работе, несмотря на пандемию, станет Абсолютный бойцовский чемпионат. Однако сегодня ММА-общественность уже горячо обсуждает, из кого будет составлен кард 9 мая (в Москве это уже будет 10 мая).

По инсайдерской информации, шоу планируют провести в штате Флорида. Точная локация пока не сообщается, но поговаривают, что бойцов сперва соберут в Анкасвилле, где свои шоу нередко проводит Bellator. Кстати, в этих местах не так давно провели турнир по профессиональному реслингу. Это увеличивает шансы на то, что в отношении Уайта не снова не воспользуются телефонным правом. Считается, что UFC 249 будет составлен из бойцов, которые должны были подраться на этом же 249-м турнире, но в апреле, а также из тех, кто мог выступить в Сан-Паулу. Грубо говоря, прямо сейчас нужны все, кто готов, плюс – все, кто прямо сейчас в США.

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В свежем интервью «Матч ТВ» российский тяжеловес Алексей Олейник сообщил, что ему прислали так называемый уточнённый контракт на бой 9 мая. Удав и так должен был подраться в эту дату с Фабрисиу Вердумом в Бразилии, а теперь ситуация обернулась таким образом, что следующий свой поединок Дядя Лёша, похоже, проведёт в штате, где он с семьёй проживает уже несколько лет. Также сообщается, что возглавить турнир предстоит Джастину Гэтжи и Тони Фергюсону. Они должны были спасти этот турнир ещё 18 апреля, но тогда, к сожалению, не срослось. Теперь же Джастин получил по крайней мере парочку лишних недель на подготовку к самому страшному бою в жизни и, судя по «инстаграму» своего менеджера Али Абдель-Азиза, прямо сейчас активно пашет.

Ну и ещё одним интересным слухом на данный момент можно назвать сообщения от корреспондента ESPN Бретта Окамото, согласно которым 9 мая в клетку также выйдут Жаирзиньо Розенструйк и Фрэнсис Нганну. А вот чемпионов в легчайшем весе у мужчин и женщин Генри Сехудо и Аманду Нуньес на UFC 249 ждать не стоит. Оба уже объявили об этом в своих соцсетях.