Фергюсон может стать чемпионом и без Хабиба, а UFC 249 набили звёздами первой величины

Удивительно, но кажется, что Дэне Уайту удалось спасти UFC 249 — даже несмотря на пандемию коронавируса, отсутствие главной звезды в лице Хабиба Нурмагомедова и всевозможных недоброжелателей, которые пытались помешать проведению турнира. Ещё удивительнее, что в этом шоу согласилось принять участие такое количество звёзд UFC, а потому теперь эта затея вовсе не кажется такой уж безнадёжной.

Сэм Алви — Райан Спанн

Открывать вечер боёв выпало не проигрывающему в UFC Райану Спанну и Сэму Алви, который вместе с Дональдом Серроне является рекордсменом UFC по частоте проводимых поединков (в 2016-2017 г.г. американец вошёл в октагон аж шесть раз). Алви — ветеран компании. И он как раз из тех ветеранов, на которых компания проверяет перспективных проспектов. Спанн ведёт серию из трёх побед в UFC, и успех во встрече с Алви должен помочь Райану в дальнейшем продвижении.

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Сиджара Юбэнкс — Сара Морас

В глаза бросается интересная статистика девушек: в случае очередного поражения послужной список Юбэнкс (5-4) и Морас (6-5) может приблизиться к катастрофическому показателю. Сиджара, правда, в компании всегда была на хорошем счету, ведь, несмотря на нестабильность, она всегда способна дать первоклассное боевое шоу плюс никогда не проигрывает в одну калитку.

Майкл Джонсон — Хама Ворти

Не лучшие времена переживает Майкл Джонсон, когда-то побеждавший самого Тони Фергюсона. С того знаменательного триумфа американец провёл 17 боёв, проиграл девять раз, а в последнем противостоянии и вовсе был отправлен Стивеном Рейем в глубокий нокаут. Реабилитироваться будет непросто: мало кому известный Хама Ворти по прозвищу Звезда Смерти крайне убедительно стартовал в UFC и останавливаться не намерен.

Марлон Вера — Рей Борг

Экс-претендент Борг после проигрыша Деметриусу Джонсону и Кейси Кинни собрался, и двумя победами закрыл предыдущие неудачи. Сейчас на его пути стоит грозный Марлон Вера, не знающий поражений на протяжении пяти встреч.

Александр Эрнандес — Омар Антонио Моралес

Изначально Эрнандес должен был стать преградой для рвущегося навстречу титулу россиянина Ислама Махачева. Но спарринг-партнёр и друг Хабиба, как и Нурмагомедов, не смог покинуть родную страну, поэтому ему на замену вышел не знающий поражений венесуэлец Омар Моралес.

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Юрая Холл — Жакаре Соуза

Не блиставший в последних поединках Жакаре успел прилететь из Бразилии в США, несмотря на все проблемы, так что теперь ничто не помешает дуэли этих рейтинговых средневесов. Что интересно, у оппонента Соузы зеркально противоположная серия: два последних боя Холл завершал с поднятой рукой. Новый поединок для Юрайи — шанс перезапустить карьеру, ведь когда-то его считали чуть ли не самой перспективной восходящей звездой компании.

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк

Первый из трёх претендентских поединков на UFC 249. На горизонте маячит чемпионский бой в тяжёлом весе, а значит, перенесённая встреча могучего нокаутёра Нганну (три триумфа подряд) и непобеждённого Розенструйка (досрочные победы во всех четырех боях под эгидой UFC) должна получиться зубодробительной. Кстати, это противостояние должно было возглавить UFC Fight Night 171, но запланированный на 29 марта турнир был отменён из-за коронавируса.

Джереми Стивенс — Кэлвин Кэттар

Довольно интересная встреча двух топовых полулегковесов. Бесстрашный Стивенс не выигрывает уже четыре боя, но остаётся на хорошем счету у промоушена, тогда как Бостонский Нокаутёр, также проигравший последний поединок, полюбился многим поклонникам ММА благодаря шикарной битве с Забитом Магомедшариповым в Москве.

Висенте Люке — Нико Прайс

В октябре зрелищный и очень весёлый Прайс красиво нокаутировал Джеймса Вика ударом ноги из лежащего положения и вновь заставил говорить о себе как об одном из самых жёстких бойцов UFC. На 249-м турнире он должен был подраться с россиянином Муслимом Салиховым, но боец из Дагестана не смог вылететь в Штаты. Теперь Прайсу биться с Висенте Люке, одним из теневых претендентов на титул в полусреднем весе, и едва ли Нико может быть против такой замены соперника.

Боец нокаутировал соперника, лёжа на спине. Уникальный удар ногой Нико Прайс — единственный, кому удалось исполнить нокаут из такого положения дважды. Турнир UFC в Тампе вышел неожиданно ярким. Видео.

Грег Харди — Йорган Де Кастро

Ещё один герой осеннего турнира в Москве, экс-футболист Грег Харди вернётся в клетку после проигрыша Александру Волкову. В октагоне Принца Войны будет ждать представляющий Кабо-Верде Йорган Де Кастро, который постарается во что бы то ни стало сохранить нолик в графе «Поражения».

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Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи

Слишком много сказано и написано об этой схватке за последние дни. Напомним лишь, что коронавирус всё-таки сорвал супербой Хабиб — Фергюсон в пятый раз, и теперь Тони снова поспорит за звание временного чемпиона лёгкого дивизиона.

Безусловно, афиша турнира утратила былой лоск. Но она ничуть не потеряла интриги! Винстрик из трёх триумфов нокаутами от Хайлайта против 12 побед Эль Кукуя кряду и 13 бонусов за лучшее выступление или бой вечера на двоих — несмотря на замену Нурмагомедова, главный поединок UFC 249 по-прежнему видится фанатам лучшим боем 2020 года.

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