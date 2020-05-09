На UFC 249 обнаружен коронавирус. Бразилец Соуза мог заразить Дэну Уайта и Вердума

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

Ради проведения UFC 249 глава промоушена Дэна Уайт и вся его организация провели гигантскую работу, которая может пойти прахом всего из-за одной новости. У бразильского бойца Жакаре Соуза, который должен был драться с Юраей Холлом, обнаружили коронавирус. Холл сразу поддержал несостоявшегося оппонента в «Твиттере»: «Брат, я знаю, это отстой, мне жаль, что ты должен пройти через это. Я вне себя от опустошения из-за упущенной возможности. Я желаю тебе только выздоровления для тебя и твоей семьи». Соуза вместе с заболевшими секундантами сразу покинул место проведения турнира, однако успел ли он заразить своих коллег?

На церемонии взвешивания и дуэли взглядов Соуза, ещё не догадывавшийся о своей болезни, соблюдал все медицинские предписания, будучи одетым в защитную маску и резиновые перчатки. Но далеко не все партнёры бразильца «по опасному бизнесу» отнеслись к своей безопасности так же тщательно. Президент UFC Уайт вовсе пренебрёг маской и охотно отбивал кулачки всем, включая Соузу, голой кистью. Тот факт, что Соуза при этом был защищён, вовсе не даёт гарантий, что рукой в перчатке он ранее автоматически не протёр себе глаза или рот. Что будет с UFC, если заболеет её главное лицо?

У участника UFC 249 Соузы выявлен коронавирус

Ещё «круче» отметился Фабрисиу Вердум, с удовольствием пообщавшийся со своим бразильским земляком в одном из внутренних помещений. В «Инстаграме» Вердум выложил видео, где, будучи без маски, шутит и смеётся рядом с Соузой. Напомним, что на UFC 249 Вердум, вернувшийся после двухлетней дисквалификации, должен подраться с россиянином Алексеем Олейником.

Со сколькими ещё коллегами по цеху Соуза успел перекинуться парой слов – загадка. Организация обещала практически полностью изолировать бойцов друг от друга до начала боёв, но уже понятно, что благая цель как минимум не реализована до конца. Будем надеяться, что никто не заразится, хотя все средства защиты не дают 100% безопасности.

Ранее Олейник рассказывал о беспрецедентных мерах безопасности: «Для каждого бойца оборудована тренировочная комната с сауной, водой и всем необходимым. Если в обычное время такая комната предназначалась для нескольких бойцов, то сейчас они индивидуальные. На арену отправимся каждый на отдельном автомобиле. Каждый день у нас замеряют температуру. Что касается тестов на коронавирус, то нас проверили сразу по приезде. Без результатов теста нас даже в отель не заселяли. Всего было два теста. После первого результат был уже через десять минут, нам сказали, что всё чисто. По второму нас предупредили, что скажут, если что-то пойдёт не так».



По всей видимости, первый тест Соузы оказался отрицательным. Была ли нарушена процедура взятия анализа или повлияла другая причина – вряд ли мы теперь узнаем. Выглядящая идеальной система медицинской безопасности турнира дала серьёзную трещину. Возможно, UFC 249 вновь будет перенесён на неопределённый срок или вовсе отменён.