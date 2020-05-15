Боец UFC Смит месяц назад дрался с грабителем. Это стоило ему поражения от Тейшейры

Мэйн ивент на UFC Fight Night 171 получился ярким, но жестоким. Несмотря на идеальное начало для фаворита Энтони Смита, в третьем раунде американец поплыл и, пропустив удар в глаз, свалился на настил.

То, что происходило дальше, больше походило на избиение, нежели на поединок двух полутяжеловесов. Бразильский ветеран на протяжении 10 минут наносил сопернику ужасающий урон – многие эксперты недоумевают, почему судья или угол Смита не закончили уничтожение раньше.

Всё завершилось только в заключительном пятом раунде. И пока Тейшейра наслаждался победой, пресса разнесла новость о том, какие последствия для Львиного Сердца (прозвище фаворита) понесло за собой поражение. По информации журналиста Ариэля Хельвани, после турнира у проигравшего бойца диагностировали переломы носа и орбитальной кости, потерю двух зубов и глубокое рассечение над правым глазом.



Как же так получилось, что высококлассный претендент понёс такие потери в Джексонвилле?

UFC: Белорус Орловский единогласным решением судей победил бразильскую звезду Гловер Тейшейра размазал по канвасу Смита. Ветераны всё ещё решают!

Несомненно, на физическую подготовку, как и на моральный настрой атлета повлиял инцидент, случившийся месяц назад в доме Смита в Омахе (США). В одну из апрельских ночей Энтони с семьёй был разбужен шумом на первом этаже – преступник передвигался слишком шумно, и, спустившись вниз, боец UFC лицом к лицу столкнулся с незваным гостем.

«Я не лгу, когда говорю, что тот поединок был одним из самых сложных за всю мою жизнь, — признавался шокированный спортсмен в интервью ESPN. — Я вступил в бой, готовый умереть. Никто достаточно умный не врывается в чужой дом посреди ночи без оружия.



И знаете… Ни один нормальный человек не может так драться. Я ни в коем случае не самый крутой чувак на планете. Но он вроде как обычный человек, а мне было очень трудно справиться с ним. Он выдерживал каждый удар, который я наносил. Каждый кулак, каждое колено, каждый локоть… Он выдержал каждый из них и продолжал драться со мной!»



Выяснилось, что на территорию Смитов ворвался Люк Хаберман, бывший борец-любитель. 21-летний парень успел перед этим побывать ещё в нескольких соседних домах, откуда его, естественно, выставляли хозяева. В случае же с Энтони преступник (по предположению местных СМИ, находившийся в состоянии наркотического опьянения) озлобился и полез на профессионального бойца с кулаками. В итоге американец сумел повалить Хабермана на пол и удерживать вырывающегося Люка до прибытия полиции.



Так стоило ли после такого потрясения принимать бой с опытнейшим Тейшерой и ставить под сомнение свои претендентские притязания? Наверное, Львиное Сердце просто не рассчитал эмоциональную нагрузку и предпочёл спокойному восстановлению от потрясения выплеску адреналина в восьмиугольнике.

Смит в бою с Тейшейрой лишился двух зубов и получил перелом орбитальной кости

Стоит отметить, что история о проникновении в дом Смита всплыла несколько недель назад после очередных пьяных похождений и ареста чемпиона «полутяжей» Джона Джонса. Энтони Смит тогда подколол Костлявого, заметив, что если бы первый номер вне весовых категорий заявился к нему домой, то оставил бы дверь гаража открытой и разбил Джонсу лицо.



«Энтони, если ты решил оставить дверь гаража открытой на всю ночь, тогда поспеши купить своей семье пистолет, булаву или что-нибудь ещё, так как такой придурок, как я, вполне мог бы прийти в гости и провести с тобой всю ночь, и это было бы плохо для всех», — парировал скандальный чемпион.