Объятия, из которых не вырваться. Невероятный дебют в UFC Маши из Казахстана. Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 10. В его преддверии, пожалуй, только ленивый не пенял на отсутствие большого количества звёзд в карде и на первый взгляд далеко не многообещающие схватки. На деле всё получилось прекрасно. Роскошные победы ряда бойцов впечатлили, а вишенкой на торте стало эффектное выступление дебютантки лиги из Казахстана Марии Агаповой.

Незадолго до турнира 23-летняя девушка дала интервью нескольким изданиям, отметившись неоднозначными заявлениями. Сначала она рассказала о том, как проходило становление её карьеры в США и призналась, что даже в худшие времена не собиралась возвращаться домой и разрабатывала план по выживанию на улице. А затем заявила, что «никогда не выйдет замуж за парня из СНГ». Это и вовсе вызвало настоящую волну хейта и массу критических комментариев.

Девушка-боец Агапова: до контакта с UFC был план бомжевать, убивать и жарить голубей

Но Агапова оказалась не из тех, кто подвержен стрессу из-за мнения других. На поединок с Ханной Сайферс она вышла максимально сосредоточенной и с первых секунд продемонстрировала отличную скорость и чувство дистанции. Очень скоро Мария попросту начала перебивать соперницу в стойке и отметилась несколькими жёсткими попаданиями слева. Сайферс, намного уступая в габаритах, откровенно потерялась и по большей части просто пыталась вязать противницу, сбивая ей темп. Впрочем, получалось не очень, Мария с каждой секундой работала свободнее и разнообразнее.

Наконец, в середине первого раунда она провела два отменных джеба и догнала отступающую жертву великолепным хед-киком. Последний явно потряс американку, и та предприняла отчаянную попытку нависнуть на сопернице и восстановиться у сетки, но Мария уже почувствовала запах крови. С лёгкостью развернув соперницу, она провела захват сзади, нависла на обессиленной Сайферс и повалила её на канвас, красиво оформила удушающий приём. Ханна постучала практически мгновенно.

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Роскошная победа дебютантки UFC была отмечена и боссами лиги. На пресс-конференции после турнира президент промоушена Дана Уайт объявил, что Агапова получила бонус за «Выступление вечера». Пожалуй, о таком дебюте можно только мечтать и теперь девушка явно заставит замолчать всех, кто нещадно её критиковал в канун шоу.

Надо было сходить в туалет и не ругаться в Сети. Кальвильо в одну калитку уработала Ай Маша Агапова произвела фурор, а итальянец Виттори сполна отомстил Роберсону. UFCVEGAS2 удался на славу.

Ну а мы можем сделать вывод, что UFC подписал контракт с безусловно талантливой спортсменкой, которая способна дарить яркие перформансы. Судя по всему, в женском ряду бойцов лиги прибавление в виде потенциальной звезды. Впрочем, не будем спешить с громкими авансами, а просто пожелаем 23-летней девушке удачи и будем ждать от неё новых побед.