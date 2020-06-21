Волков и его тренер уверены, что были близки к победе. Мы точно смотрели один бой?

Александр Волков не сумел порадовать российских болельщиков победой на UFC Вегас 3, уступив Кёртису Блэйдсу единогласным решением судей. Россиянин почти весь поединок находился в партере, пропустив 14 тейкдаунов оппонента – антирекорд тяжёлого дивизиона UFC. Лёжа на канвасе Драго в основном защищался, за исключением нескольких острых моментов серьёзно уступая Бритве в активности. В четвёртом-пятом раунде ситуация немного поменялась, но Александр оставался далёк от победы. Однако у самого спортсмена и его тренера на этот счёт другое мнение.

Чуда не случилось. Александр Волков не справился с Кёртисом Блэйдсом Российский боец чётко следовал плану на бой, но в решающие моменты Драго элементарно не хватило сил.

Вскоре после поединка Волков записал обращение в «Инстаграме», где выразил уверенность, что был близок к успеху: «Поединок тяжёлый. Выложился на все 100%, в тех условиях, которые у меня были для подготовки, сделал всё, что мог. Получилось забрать два последних раунда и переломить ход боя, но немного не хватило для того, чтобы победить. В любом случае двигаемся дальше, только вперёд. Травм серьёзных нет, повреждения я тоже не получил, поэтому вернусь к тренировкам максимально быстро».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ещё категоричнее в интервью Sports.ru выступил тренер Тарас Кияшко, готовивший Волкова к бою: «Мы ожидали такого боя от Блэйдса, но задачи затягивать в поздние раунды не было. После второго-третьего Кёртис устал, мы забрали четвёртый и пятый. Ещё бы 20 секунд в четвёртом, и Саня бы забил его».



Действительно, в концовке четвёртого раунда был успешный для Волкова эпизод. Россиянин нанёс несколько успешных ударов и провёл свой единственный за поединок тейкдаун. Но достаточно ли этого для высокой оценки тренера? Блэйдс не был потрясён и банально подсел физически, из-за чего и позволил Александру «взорваться». Бритва уступал функционально и после боя едва дышал, что не помешало ему в пятом раунде уверенно отражать натиск Волкова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

По поводу «близкого боя» – тоже спорная сентенция. Судьи единогласно отдали победу Блэйдсу — 49-46, 48-47, 48-46. В среднем Волков проиграл два очка, причём судьи ещё отнеслись к нему мягко. Статистика не на стороне Драго: кроме уже упомянутых тейкдаунов (1-14) Волков не особо блеснул и в других компонентах. Несмотря на бесконечный партер, Александр выбросил больше точных ударов (127-116), но значительно уступил в акцентированных попаданиях (31-69). Американец же отлично бил по всем этажам, 34 раза попав в голову оппонента.

Блэйдс после боя едва стоял на ногах. Но с такой защитой шансов у Волкова не было. Видео Александр стал автором антирекорда, пропустив 14 тейкдаунов.

Даже если не брать в расчёт статистику, Блэйдс выглядел ненамного хуже Александра в стойке. Американец опасался идти в размен, но, когда другого выбора не оставалось, неплохо попадал. Пару раз Бритва чётко угодил в подбородок оппонента перед началом тейкдауна. Волков бил немного сильнее и точнее, чего оказалось мало, чтобы отправить Кёртиса в нокдаун. По борьбе сомнений нет – Блэйдс доминировал в партере весь бой.

Возможно, мы смотрим на поединок дилетантским взглядом и Волков со своим тренером правы в том, что были в шаге от победы. Но успеха не случилось, пробелы Александра в борьбе довольно серьёзны. В любом случае, Волкову и его команде нужно максимально критично подойти к итогам боя, чтобы в следующий раз нам не пришлось рассуждать, насколько близка была победа. От Александра мы ждём только успешных поединков.