«Яну повезло, что мне 40 лет». Россиянин нокаутировал легенду UFC хай-киком. Видео

Совсем скоро в UFC может появиться новый чемпион из России. 11 июля Пётр Ян на «Бойцовском острове» встретится в поединке за пояс с легендарным бразильцем Жозе Алду. Уроженца Дудинки ждёт серьёзный экзамен: многие известные бойцы и тренеры уверены в победе Алду. Впрочем, у Петра уже есть опыт побед над маститыми ветеранами. В своём последнем бою Ян уверенно расправился с Юрайей Фейбером, который выступал в смешанных единоборствах почти 20 лет.

Эра «Бойцовского острова»: Пётр Ян будет биться за титул чемпиона UFC. LIVE! 11 июля 2020 года на острове Яс в Абу-Даби состоится исторический турнир UFC 251. Главные подробности — на «Чемпионате».

Ян после победы над Джимми Риверой, ставшей для него пятой подряд в UFC, надеялся получить чемпионский поединок. Однако в силу различных обстоятельств все соперники, находившиеся выше россиянина в рейтинге, оказались недоступны. Ян не стал долго раздумывать и принял контракт на бой со знаменитым ветераном Юрайей Фейбером, недавно возобновившим карьеру. Сибиряк был доволен оппонентом, но в интервью отказался называть Юрайю «легендой ММА». Американец – член Зала славы UFC, хотя проиграл все четыре своих поединка за пояс. 14 декабря 2019 года Ян и Фейбер встретились в Лас-Вегасе.

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Фейбер готовился к тяжёлому бою: «Ян — очень опасный соперник. Я думаю, он будет гнаться за тем, чтобы нокаутировать меня. Ему повезло, что мне 40 лет. В противном случае даже не знаю, мог ли состояться этот бой». В первом раунде Фейбер достойно конкурировал, пусть его удары попадали в цель и реже, чем у его оппонента. В следующие пять минут Ян стал доминировать, американцу приходилось откровенно «выживать». Сначала Фейбер улетел в нокдаун после своей дерзкой улыбки, на которую Ян ответил тремя жёсткими ударами в голову. Россиянин стал добивать, но действовал осторожно и не стремился обязательно досрочно завершить бой. Вскоре Фейбер упал вновь, не среагировав на быстрый удар локтём после клинча. Лицо ветерана было серьёзно посечено, из-за чего судья даже ненадолго останавливал поединок.

Юрайя смело вышел на третий раунд и вскоре был нокаутирован: Ян нанёс потрясающий по силе удар ногой. Фейбер остался в сознании, что не помешало судье остановить поединок, больше походивший на избиение. Как выяснилось, решение было абсолютно правильным, поскольку у американца оказалась сломана челюсть. В соцсетях Фейбер достойно отреагировал на поражение: «Ищите возможности, а не гарантии. Поздравляю Петра Яна с отличным выступлением! Надеюсь, бой всем понравился. Это было словно празднования моего 40-летия – подарок самому себе под названием «почувствуй себя живым». Я уверен, что бойцы из моей команды будут сражаться с Петром следующие десять лет».

Нокаутировать за восемь секунд. Алду — мастер убойных ударов коленями. Видео Легендарный Жозе подерётся с Петром Яном за чемпионский пояс.

Ян же после победы, получившей награду «Выступление вечера», был традиционно дерзок: «Невероятно рад, что победил сегодня. Хочу сказать спасибо всем, кто принимал в этом участие. Надеюсь, фанаты Юрайи сегодня станут моими поклонниками. Теперь я хочу драться с Сехудо за титул. Где этот тройной клоун?». Как известно, Сехудо с Яном уже вряд ли встретится, потому что «Тройной чемпион» решил завершить карьеру. Но чемпионского поединка россиянин всё-таки дождался. Осталось только победить легенду из Бразилии.