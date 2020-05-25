Майку Тайсону предложили $20 млн за бой на кулаках. Неужели деньги перевесят разум?

В 53 года таких рискованных предложений обычно не получают. И дело вовсе не в сумме.

Ровно месяц назад легендарный нокаутёр Майк Тайсон заявил, что не прочь вернуться в ринг. Жизнь бывшего абсолютного чемпиона мира словно американские горки, были в ней и фантастические взлёты и болезненные падения. Но Железному Майку удалось сохранить бодрое расположение духа и желание быть в индустрии, которой он отдал всю свою жизнь.

«На прошлой неделе я поработал на лапах. Это было тяжело, моё тело действительно измучено, и я испытывал боль. Я тренировался. Попробую выйти на ринг, провести несколько выставочных поединков, набрать форму. Хочу пойти в зал и набрать форму, чтобы быть в состоянии проводить три-четыре раунда выставочных благотворительных боёв.

Помогу бездомным и таким людям, как я, которые страдали от наркотической зависимости. Я работаю на беговых дорожках около часа. Работаю над своим боксом, бью по лапам по 25-30 минут. Постепенно привожу себя в порядок. Начинаю пробивать комбинации, но мне больно. Ощущение, что сразу три человека выбивают из меня всё дерьмо», — мотивировал своё решение Тайсон.

53-летний Тайсон возвращается на ринг. В очередь встали Емельяненко, Холифилд и Тактаров 48-летняя «Пушка» Бриггс и вовсе утверждает, что уже договорился с Железным Майком о бое.

Как и следовало ожидать, эта новость породила небывалую активность. Кто только не высказал желание встретиться с 53-летней легендой в ринге. Незамедлительно бросил в «Инстаграм» перчатку Александр Емельяненко, не остался в стороне и первый русский чемпион UFC Олег Тактаров. Правда, российская легенда смешанных единоборств был объективен и заверил, что Майк пока не вернулся на тот уровень, который поддерживает Тактаров.

«Не могу в это поверить!» Бойцы восхищены физической формой 53-летнего Майка Тайсона Весь бойцовский мир в восторге от формы Железного Майка. Кажется, легендарного боксёра хоть сейчас можно в ринг выпускать.

Тем не менее видео, которое постит в Сети Железный Майк, действительно впечатляет. Отметим, что занимается боец с действующим чемпионом UFC Генри Сехудо и его тренером. Это говорит о серьёзности намерений прославленного ветерана. Правда, не все с пониманием и оптимизмом относятся к его намерениям. Старый друг Тайсона президент UFC Дэна Уайт с тревогой отреагировал на его намерения.

«Я очень люблю и уважаю Тайсона, но умоляю его не возвращаться на ринг. Говорил ему: ты — один из величайших боксёров в истории, но тебе 53 года, пожалуйста, не делай этого. Не хочу, чтобы он боксировал. Если Тайсон всё же соберётся сделать что-то безумное, я могу вмешаться и кое-что придумать, чтобы он этого не делал. Уверен, Майк намерен что-то сделать. Не знаю, что он там планирует, но он точно хочет что-то сделать», — заявил Уайт.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвейзера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.

Тем не менее Майк продолжал перебирать варианты. Самым вероятным выглядела поездка в Австралию, где с Майком готовы были выйти в ринг звезда регби Сонни Билл Уильямс и великий игрок в австралийский футбол (вид спорта близкий к регби) Барри Холл. Называлась сумма в $ 3 млн, и казалось, сторонам удалось договориться. Но всё изменилось в минувший четверг.

BKFC предложит Тайсону $ 20 млн за бой. Соперником может стать Силва

Президент Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Дэвид Фельдман (AEST) заявил, что его организация готова гарантировать Тайсону гонорар в $ 20 млн за бой с одним из тяжеловесов этой организации. Отличная идея, подумали вы? Размер гонорара впечатляет, спорить тут не о чем. Всем хорошо предложение, за одним небольшим исключением. BKFC – это лига, в которой бойцы дерутся на голых кулаках.

«Несмотря на то что была заявлена фиксированная сумма для Майка, мы готовы обсуждать варианты, — заявил Федельман. – Нам вдохновил просмотр видео Майка, на котором Майк демонстрировал работу на кулаках и выражал желание участвовать в выставочных матчах. Мы с радостью сделали ему это предложение».

Что касается вероятного соперника, то речь идёт ещё об одном ветеране. 43-летний Вандерлей Силва выступал в двух топовых бойцовских организациях — Pride и UFC. У Убийцы с топором, а именно такое милое прозвище заработал себе бразильский боец, очень тяжёлые кулаки. Статистика говорит об этом лучше всяких слов: Вандерлей провёл 50 боёв и в 35 одержал победы (27 нокаутом).

Послужной список Майка внушает уважение, и было бы интересно вновь увидеть легенду на ринге. Но только в перчатках и по правилам бокса. Но если Майк даст добро на бои на голых кулаках, есть опасение, что на турнир приедет Дэна и просто не пустит друга на ринг. В любом случае нас ждёт серьёзная интрига: Тайсон перепробовал в жизни почти всё. И если кто-то и согласится на такой экстремальный опыт, то это Железный Майк.