Главный бой лета в России: Емельяненко против Исмаилова. Анонс ACA 107

Завтра, 24 июля, в Сочи состоится вечер ММА под эгидой российского промоушена Absolute Championship Akhmat. ACA 107 стартует в 17:00 по московскому времени и включит в себя 10 поединков. Зрелище должно получиться на славу – в карде немало интересных бойцов различных весовых категорий. Как и положено, главный бой вечера вне конкуренции: Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов – топовые российские спортсмены и к тому же отличные шоумены, грамотно раскрутившие свою встречу.

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Где смотреть

К сожалению, бойцовский вечер пройдёт без зрителей на арене из-за ситуации с коронавирусом. Посмотреть ACA 107 удастся только с помощью покупки трансляции турнира на официальном сайте промоушена или в мобильном приложении. Система pay-per-view отлично показала себя за рубежом, теперь к ней пора привыкать отечественным любителям спорта. И лучше поторопиться – в день боя цена трансляции будет увеличена.

Брат Последнего Императора остаётся одним из популярных бойцов в России, хотя последний поединок по правилам ММА провёл почти два года назад. Тогда Александр на протяжении трёх раундов сражался с американцем Тони Джонсоном, завершив бой вничью. Без дела Емельяненко не сидел: в ноябре 2019 года он подрался по правилам бокса со знаменитым пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, нокаутировав оппонента в первом раунде. Не перестаёт Емельяненко и «чудить», периодически попадая в разнообразные скандалы. Однако к бою с Исмаиловым Александр готовился максимально тщательно, набрав шикарную физическую форму.

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Исмаилов — один из самых известных представителей российского ММА в отечественных промоушенах. Имеющий базу вольной борьбы, армейского рукопашного боя и самбо спортсмен не проигрывает с 2014 года. Безусловно, по количеству проведённых боёв и уровню оппозиции Исмаилов пока уступает Емельяненко: самые известные соперники Магомеда – Вячеслав Василевский и Владимир Минеев. К тому же Исмаилов будет драться в «чужой» весовой категории, на протяжении карьеры он выступал в среднем и полутяжёлом весе. Впрочем, уроженец Нижнего Тагила найдёт, чем удивить: на его стороне регулярная практика и шикарная работа в партере.

Мнения по поводу фаворита поединка расходятся. Большинство известных бойцов считают, что шансы соперников примерно равны. Отлично объяснил расклады знаменитый Виталий Минаков.



«Будет интересно посмотреть. Я не думаю, что всё так однозначно. Исмаилов может тактически грамотно подойти к бою и переводить Емельяненко в партер. Магомед может отлично бороться и контролировать, а у Саши это слабая сторона, невзирая на то что он позиционирует себя как борец. С другой стороны, к Емельяненко нужно суметь подойти. Саша очень хорошо двигается на ногах, очень хорошо чувствует дистанцию, и у него очень сильные и хлёсткие удары».

Другие бои

Вторым по значимости поединком вечера будет встреча Абубакара Вагаева и Гаджимурада Хирамагомедова в полусреднем весе. Вагаев – один из самых разносторонних российских бойцов: в его активе значимые достижения в рукопашном бое, кикбоксинге, грэпплинге и тайском боксе. Его соперник провёл четыре боя в АСА, проиграв только однажды.



В обязательном порядке нужно посмотреть и бой Магомеда Бибулатова, который в прошлом году покинул UFC. Недавний дебют чеченского спортсмена в АСА прошёл на ура – Магомед нокаутировал Жосиэля Силву лоу-киком. Противостоять Бибулатову будет Никита Чистяков, которому нужно закрывать обидное поражение от Виктора Генри.



В основном карде также выступит 37-летний ветеран Олег Борисов, на счету которого солидные 25 поединков в ММА. Три из четырёх последних боёв Борисов проиграл и завтра будет максимально мотивирован. У его соперника Нашхо Галаева ситуация аналогичная – полосу неудач нужно останавливать.