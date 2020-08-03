Молниеносный апперкот навстречу. Российский боец упал от удара, которого не видел

Пожалуй, самым обсуждаемым дебютом в главной лиге планеты стал бенефис чеченца со шведским паспортом Хамзата Чимаева. Боец одержал две победы за 10 суток, чем спровоцировал шквал хвалебных отзывов со стороны лучших бойцов лиги. «Кто этот парень Чимаев? Он просто размазал соперника. Второй раз за неделю. Ого», — написал экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Известный журналист Ариэль Хельвани также не скрывал восхищения: «Чимаев сказал, что готов подраться через час. Я ему верю».

«Версия Хабиба 2.0». Чимаев установил рекорд и привёл в восторг звёзд UFC Хамзат перемолотил соперника и одержал вторую победу за 10 дней.

Откуда же появился этот парень, наделённый впечатляющими физическими данными и тяжеленным ударом? Хамзат представляет Швецию, куда в 2011 году перебрался из Чечни и где попросил убежища. Обосновался Чимаев в итоге в Лидчёпинге, занимался борьбой и выиграл чемпионат Швеции. Карьера в ММА началась для него в 2018 году. 24-летний Хамзат уже тогда был голоден до боёв и побед и провёл за год пять поединков.



А потому для него проводить частые схватки – дело привычное. Опять же, ни разу ещё соперник не причинял ему сколь-нибудь серьёзный урон. Имя себе Чимаев сделал в промоушене Brave FC, где одержал четыре впечатляющие победы. Мы хотим вспомнить один из боёв, в котором Хамзат продемонстрировал все свои лучшие качества.

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Соперником шведского бойца был россиянин Икрам Алискеров, который был на серии 8-0. И считался в данном бою фаворитом. За спиной у Икрама славная любительская карьера в боевом самбо. Из самых значимых достижений – золото чемпионата мира, первенство в Кубке мира и победа на чемпионате Европы. База очень солидная.



Бой начался с разведки. Икрам хорошо встретил оппонента джебом, получил в ответ лоу-кик. Хамзат неудачно попытался пройти в ноги, а в следующем эпизоде здорово пробил в челюсть. Алискеров рухнул на канвас, но сумел восстановиться. Бойцы продемонстрировали весь свой арсенал. Россиянин грамотно отзащищался у сетки, после чего принялся обстреливать соперника в стойке по всем этажам.

Права на видео принадлежат промоушену BRAVE Combat Federation, посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте организации.

Развязка наступила неожиданно. Икрам захватил центр октагона, оттеснил соперника к сетке и пошёл в атаку, выбросив вперёд левую руку. Действия Чимаева были сколь молниеносны, столь и точны. Короткий апперкот пришёлся прямо в скулу, и россиянин падал, уже находясь в глубоком нокауте. Профессиональная работа рефери спасла Икраму здоровье, поскольку Хамзат летел добивать поверженного соперника.



После этой впечатляющей победы, чеченский швед по прозвищу Барсук «задушил» южно-африканского бойца и перебрался в UFC. Ну а его подвиги в главной лиге планеты только начинаются. Дана Уайт, который отзывается о нём как о преемнике Хабиба, пообещал Хамзату ещё один бой. Если всё сложится, мы можем снова увидеть Чимаева в октагоне уже 15 августа.