Спортивное долголетие, «Иезекииль», переезд в Россию. Чем знаменит Алексей Олейник

Алексей Алексеевич Олейник – один из главных россиян в мире смешанных единоборств. 43-летний ветеран прочно удерживается в топ-10 тяжёлого дивизиона и представляет опасность для любого соперника. Прежде всего боец по прозвищу Удав известен благодаря гениальной работе в партере и 73 проведённым поединкам по правилам ММА. Но в биографии Олейника немало и других примечательных фактов, которые позволяют считать его уникальным бойцом.
Дядя Лёша очень поздно пришёл в единоборства. Большинство звёзд UFC начинали заниматься боевыми искусствами ещё до школы: тот же Хабиб Нурмагомедов начал тщательно отрабатывать приёмы самбо уже в пять лет. Олейник в школьные времена недолго пробовал себя в карате и дзюдо, однако полноценно стал заниматься только японским джиу-джитсу в 19 лет, проходя обучение в институте МВД. Не прошло и года после начала тренировок, как Алексей провёл три дебютных профессиональных поединка за один день – 10 ноября 1996 года. Сейчас 2020-й, и россиянин по-прежнему интересен: недавно с ним подписал контракт знаменитый менеджер Али Абдель-Азиз.
Олейник бьётся в тяжёлом весе, хотя по габаритам едва ли не самый маленький в дивизионе: ростом 187 сантиметров и весом в 104-107 килограмм там никого не удивить. Недавно победивший Олейника американец Уолт Харрис выше россиянина на восемь сантиметров и весит около 114 килограмм. Впрочем, навыки работы Олейника в партере настолько уникальны, что недостаток габаритов ему не мешает. В активе Удава фантастические 46 побед болевыми и удушающими приёмами. Даже Фабрисиу Вердум, чьё джиу-джитсу знаменито на весь мир, побеждал с помощью приёмов лишь 12 раз.
Коронный приём Олейника – «удушение Иезекииля». Красивое удушение в гарде Алексей проводил 14 раз, что является рекордом в смешанных единоборствах. К тому же Удав стал первым бойцом, которому удалось победить таким приёмом в UFC. Но Олейник силён не только одним приёмом. Например, победу над Вердумом ему принесла шикарная работа в стойке, когда в первом раунде Алексей донёс до головы бразильца несколько десятков плотных ударов. Олейник умеет перестраиваться, и именно поэтому он в свои 43 года остаётся топ-спортсменом.
Уроженец Харькова – один из немногих бойцов, успевших выступить за две страны. Большую часть карьеры Олейник провёл как украинский спортсмен, но в конце 2014 года получил российское гражданство. К тому времени Удав давно жил и тренировался в Москве, хотя имел свою школу в Харькове. На Украине имя Олейника нынче под запретом: поединки с его участием не показывают по телевидению, заменяя на другие бои прямо во время трансляции. В России же Олейника любят практически все. Удав осторожен в высказываниях, доброжелателен и обладает отличным спортивным мастерством. К тому же Олейник – примерный семьянин. У бойца пятеро детей и умница-жена Татьяна, выполняющая роль его секунданта. 9 августа Олейника нужно будет поддержать особенно – его ждёт бой с опаснейшим Дерриком Льюисом.
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