Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 58
Начало прямой трансляции
20:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Жёсткий нокаут от Виталия Минакова в бою с Тимоти Джонсоном, видео

Жёсткий нокаут от Виталия Минакова
Александр Фролов
Экс-гвардеец США попался на хитрый трюк Минакова. Нокаута было не избежать. Видео
Тимоти Джонсон пострадал от брутальной комбинации российского бойца.
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

До старта турнира Bellator 243 осталось менее двух суток. В главном бою вечера сойдутся бывшие чемпионы Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон, но ещё больший интерес представляет второй по статусу поединок. Ветераны тяжёлого веса Мэтт Митрион и Тимоти Джонсон умеют жёстко нокаутировать и хорошо знакомы российскому болельщику. Митрион побеждал Фёдора Емельяненко и «выключался» после тяжёлых ударов Сергея Харитонова. Джонсон встречался с российскими бойцами трижды, и последнее поражение бывшему военнослужащему Нацгвардии США нанёс именно боец из России.

Прозвище Тупица – не помеха. Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко за 74 секунды. Видео
Позже американец мощно пробил в пах Сергею Харитонову. Десантника забирали на носилках.

24 августа 2019 года Тимоти Джонсон подрался на Bellator 225 с Виталием Минаковым. Россиянин надеялся закрыть первое поражение в карьере: полугодом ранее он сенсационно уступил ветерану Чейку Конго. К тому же Минаков планировал начать новый поход за чемпионским поясом Bellator, который у него забрали из-за долгого простоя. У Джонсона ситуация была идентичной, поскольку и он в последнем бою проиграл Конго. О чемпионстве американец вряд ли думал, поскольку это был только второй его поединок в промоушене. Таким образом, оба соперника были максимально мотивированы.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном аккаунте Bellator в YouTube.

Бой начался без раскачки, уже через несколько секунд бойцы ввязались в жёсткий размен ударами. Вскоре Минаков провёл успешный тейкдаун, после чего прижал вставшего соперника к сетке и дважды красиво бросил через спину. Джонсон сумел расцепить захват и очутился в стойке, где Виталий ему как следует «набросал» руками. Через несколько секунд Минаков провёл коронный трюк: россиянин нанёс несильный удар ногой в корпус и тут же сильно пробил правой рукой в голову Джонсона. Экс-гвардеец не ожидал такой комбинации и в состоянии грогги очутился у сетки, где Минаков жёстко и уверенно его добил. На весь бой ушло менее двух минут.

Давая интервью после поединка, Минаков традиционно был хладнокровен: «Эта комбинация у меня всегда была. К сожалению, против Конго не смог её использовать. Но понимал, что Джонсон попадётся на неё. Для меня главное было подраться, без разницы с кем. Готовился на левшу Айялу, но так получилось, что и победил леворукого Джонсона». Американцу после боя разговаривать не очень хотелось, поскольку в таких жёстких нокаутах он не оказывался.

Отомстил за удар в пах. Харитонов нокаутировал Митриона ударом коленом
Теперь Сергей подерётся за титул чемпиона мира. Очередь за ним готовится занять Виталий Минаков, также победивший нокаутом американца.

Минаков больше в октагон не выходил. 26 октября 2019 года россиянин должен был драться с Хави Айялой, но Виталию отказали в получении американской визы. Если проблема не будет решена, Минаков может даже уйти из спорта: «Очевидно, что если мне визу не дадут, то это конец карьеры. Потому что ждать турниров Bellator в Европе – это гиблое дело. Они там очень редко проходят, и все титульные бои бывают только в США». Джонсон после поражения от Минакова успел нокаутировать Тайрелла Форчуна и 7 августа выйдет против опасного Митриона.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020