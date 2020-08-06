Экс-гвардеец США попался на хитрый трюк Минакова. Нокаута было не избежать. Видео

До старта турнира Bellator 243 осталось менее двух суток. В главном бою вечера сойдутся бывшие чемпионы Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон, но ещё больший интерес представляет второй по статусу поединок. Ветераны тяжёлого веса Мэтт Митрион и Тимоти Джонсон умеют жёстко нокаутировать и хорошо знакомы российскому болельщику. Митрион побеждал Фёдора Емельяненко и «выключался» после тяжёлых ударов Сергея Харитонова. Джонсон встречался с российскими бойцами трижды, и последнее поражение бывшему военнослужащему Нацгвардии США нанёс именно боец из России.

Прозвище Тупица – не помеха. Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко за 74 секунды. Видео Позже американец мощно пробил в пах Сергею Харитонову. Десантника забирали на носилках.

24 августа 2019 года Тимоти Джонсон подрался на Bellator 225 с Виталием Минаковым. Россиянин надеялся закрыть первое поражение в карьере: полугодом ранее он сенсационно уступил ветерану Чейку Конго. К тому же Минаков планировал начать новый поход за чемпионским поясом Bellator, который у него забрали из-за долгого простоя. У Джонсона ситуация была идентичной, поскольку и он в последнем бою проиграл Конго. О чемпионстве американец вряд ли думал, поскольку это был только второй его поединок в промоушене. Таким образом, оба соперника были максимально мотивированы.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном аккаунте Bellator в YouTube.

Бой начался без раскачки, уже через несколько секунд бойцы ввязались в жёсткий размен ударами. Вскоре Минаков провёл успешный тейкдаун, после чего прижал вставшего соперника к сетке и дважды красиво бросил через спину. Джонсон сумел расцепить захват и очутился в стойке, где Виталий ему как следует «набросал» руками. Через несколько секунд Минаков провёл коронный трюк: россиянин нанёс несильный удар ногой в корпус и тут же сильно пробил правой рукой в голову Джонсона. Экс-гвардеец не ожидал такой комбинации и в состоянии грогги очутился у сетки, где Минаков жёстко и уверенно его добил. На весь бой ушло менее двух минут.



Давая интервью после поединка, Минаков традиционно был хладнокровен: «Эта комбинация у меня всегда была. К сожалению, против Конго не смог её использовать. Но понимал, что Джонсон попадётся на неё. Для меня главное было подраться, без разницы с кем. Готовился на левшу Айялу, но так получилось, что и победил леворукого Джонсона». Американцу после боя разговаривать не очень хотелось, поскольку в таких жёстких нокаутах он не оказывался.

Отомстил за удар в пах. Харитонов нокаутировал Митриона ударом коленом Теперь Сергей подерётся за титул чемпиона мира. Очередь за ним готовится занять Виталий Минаков, также победивший нокаутом американца.

Минаков больше в октагон не выходил. 26 октября 2019 года россиянин должен был драться с Хави Айялой, но Виталию отказали в получении американской визы. Если проблема не будет решена, Минаков может даже уйти из спорта: «Очевидно, что если мне визу не дадут, то это конец карьеры. Потому что ждать турниров Bellator в Европе – это гиблое дело. Они там очень редко проходят, и все титульные бои бывают только в США». Джонсон после поражения от Минакова успел нокаутировать Тайрелла Форчуна и 7 августа выйдет против опасного Митриона.