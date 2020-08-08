Восхитительная парагвайская красавица из ММА. Чудесно танцует и круто нокаутирует

В ночь на 8 августа девушка-боец смешанных единоборств Валери Лореда выиграла третий поединок в своей карьере, нокаутировав Тару Графф во втором раунде. После красивой победы девушка исполнила не менее красивый танец прямо в октагоне, порадовав наблюдавших за трансляцией болельщиков.
Имеющей паспорта Парагвая и США Валери всего 22 года: она считается одной из самых перспективных девушек в ММА. Помимо отличной работы в стойке и достойного партера, Лореда привлекает внимание своей фантастической красотой. У девушки не только милое лицо, но и спортивная фигура, которую она с удовольствием демонстрирует с помощью танцев.
Валери появилась на свет 19 июня 1998 года во Флориде, в семье эмигрантов из Парагвая. Её родители профессионально занимались тхэквондо: у девочки не было других вариантов, кроме как попробовать себя в корейском боевом искусстве. Валери наряду с младшими сёстрами демонстрировала отличные успехи и уже в подростковом возрасте поняла, что свяжет жизнь с единоборствами.
В 15 лет Лореда приняла участие в открытом чемпионате Испании, завоевав бронзовую медаль в категории до 68 килограммов. Следом Валери отправилась на чемпионат Германии, где получила серебро. Миловидная девушка проигрывала крайне редко, чаще всего доминируя над соперницами с первых секунд боя.
В 2017 году Валери приняла участие в женском открытом чемпионате Колумбии, где ей не хватило до первого места совсем чуть-чуть. В том же году Лореда попала в составе сборной Парагвая на чемпионат мира, но в категории до 67 килограмм без шансов проиграла Мелиссе Паньотте на ранней стадии. Лореда завершила свою карьеру в тхэквондо, имея четвёртый дан.
Девушка определила себе новую цель – смешанные единоборства. Проведя несколько полупрофессиональных боёв ММА, Лореда подписала контракт с известным промоушеном Bellator. Скауты увидели в боевитой красавице большой потенциал и вскоре Валери доказала, что не зря получила место в организации.
В своём первом поединке Лореда уложилась в три минуты, нокаутировав американку Колби Флетчер. Вскоре американо-парагвайская девушка встретилась с Ларкин Дэш, одержав победу судейским решением. Третий бой Валери провела меньше суток назад и выступила великолепно: красавица грамотно работала в обороне и дождалась своего шанса, пушечным ударом отправив в нокаут Тару Графф. Такое мастерство неудивительно, ведь Лореда тренируется со звёздами ММА.
Цель Лореды – чемпионский пояс Bellator и звание самой сильной женщины мира в боевых искусствах. Валери не сомневается, что выполнит поставленные задачи: «Я дерусь с самого детства. Когда я была в утробе матери, та продолжала драться. Так что у меня это в крови. Я хочу быть красивой, но достигнуть успеха можно только упорными тренировками. У меня всё получится».
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