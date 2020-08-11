Качнул левой, вырубил правой. О'Мэлли мнит себя лучшим и вызывает на бой Яна. Видео

До турнира UFC 252 осталось всего несколько дней. Как и полагается «номерному» турниру, состав бойцов собран великолепный. Во втором по статусу поединке вечера сразятся Шон О`Мэлли и Марлон Вера, выступающие в легчайшем весе. Марлон Вера – 27-летний эквадорский спортсмен, у которого недавно оборвалась серия из пяти побед. Однако всё внимание будет приковано к его сопернику: О`Мэлли – один из самых перспективных бойцов UFC, на которого промоушен делает серьёзную ставку. У 25-летнего парня с ярко раскрашенной головой бойцовский рекорд 12-0 и чудовищный по силе удар.
Американец начинал спортивную карьеру как борец, но после перехода в смешанные единоборства нечасто демонстрирует работу в партере. После нескольких побед в малоизвестных промоушенах ММА О`Мэлли заинтересовал руководство UFC, пригласившее его на турнир претендентов. Там боец по прозвищу Сахарок сумел всех удивить и вскоре триумфально выиграл шоу The Ultimate Fighter. Следом О`Мэлли спокойно разобрался с Андре Сухамтатом и Хосе Киньонесом, после чего ему дали серьёзного соперника – опытного Эдди Вайнлэнда.
Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте UFC в YouTube.
35-летний Вайнлэнд за карьеру провёл в три раза больше боёв, чем О`Мэлли, но наличие громадного опыта ему не помогло. Обильно татуированные спортсмены начали поединок с осторожного обмена ударами, и ветерану даже удалась пара удачных попаданий. На исходе второй минуты Сахарок внезапно закончил поединок: обладатель солидных усов оказался в глубоком нокауте после всего лишь одного удара рукой! О`Мэлли даже не пошёл на добивание, поскольку на его оппонента жалко было смотреть. В худых и длинных руках молодого бойца действительно спрятана могучая сила.
Фото: Jeff Bottari/Getty Images
В интервью О`Мэлли не излучал лишней скромности: «Верю, у меня лучшая ударная техника в истории смешанных единоборств. Может, это звучит глупо, ведь пока я провёл мало боёв, но это так». Сахарок вообще не лезет за словом в карман и регулярно задирается к соперникам, его «любимчик» — действующий чемпион Пётр Ян. Впрочем, россиянин сам мастер треш-тока и никогда не отмалчивается. Если 16 августа О`Мэлли победит Веру, его возможная встреча с Яном в октагоне станет вполне вероятной. Американец уже заявил, что надеется встретиться с Петром как можно скорее. На поединок двух ярких нокаутёров было бы очень интересно посмотреть.
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