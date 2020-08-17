«Некоторые не созданы для войны». Что будет с Сахарком после обидного поражения?

Главной сенсацией турнира UFC 252 стало не завершение блистательной трилогии Даниэль Кормье – Стипе Миочич, а поражение 25-летнего проспекта Шона О`Мэлли. Один из самых перспективных бойцов промоушена испортил красивый рекорд 12-0 из-за досадной травмы. В середине первого раунда поединка с Марлоном Верой спортсмен по прозвищу Сахарок подвернул лодыжку в безобидной ситуации, после чего Вера технично победил его нокаутом. Сенсационный исход порадовал многих: О`Мэлли не любят за длинный язык и шумное поведение.

Эпатажный О'Мэлли перефинтил и подвернул ногу. Чито тут же его нокаутировал. Видео Шон О`Мэлли сражался отчаянно, но травма была слишком серьёзной.

Первым выступил знаменитый Генри Сехудо, у которого давние счёты с О`Мэлли. Боец с раскрашенной головой ранее оскорблял Сехудо и после поражения получил жёсткую реакцию «Тройного чемпиона»: «Как я и говорил, О`Мэлли просто лаял в мою сторону. Я дрался с Деметриусом Джонсоном и Марлоном Мораесом без ног! А этот болван сломал свой ноготь и не смог продолжить бой». Подключился и Коди Гарбрандт, которого не нужно просить дважды, чтобы он высказался: «Некоторые попросту не созданы для войны». Сам проигравший был настроен миролюбиво, написав, что «всех любит».

Максимально жёстко выступили и некоторые простые болельщики: спортсмен оказался под волной уничижительной критики и прямых оскорблений. Сахарку напомнили как про его слепую уверенность в победе над Верой, так и про другие смелые высказывания. Особенно веселил критиков недавний комментарий О`Мэлли про наличие у него «лучшей ударной техники в истории ММА». Впрочем, боец вновь отреагировал на происходящее спокойно, тем более что его настоящие поклонники выразили поддержку.



Далеко не все комментарии были язвительными, тот же Стивен Томпсон поддержал Мэлли: «Терпеть не могу, когда молодые звёзды травмируются. Шон выздоравливай, держи голову выше и ты вернёшься сильнее, чем когда-либо». Что же на самом деле ждёт Сахарка? Он потерял ноль в графе поражений и больше не считается непобедимым бойцом, что немного снизит уровень шумихи вокруг его фигуры. Сбавит обороты и стремительный взлёт О`Мэлли, которому предрекали кратчайший путь к чемпионскому бою.

Качнул левой, вырубил правой. О'Мэлли мнит себя лучшим и вызывает на бой Яна. Видео У бойца по прозвищу Сахарок шикарный нокаутирующий удар.

Главное, чтобы боец извлёк из произошедшего необходимый урок. Возможно, ему стоит лучше разогреваться перед поединком и аккуратнее действовать в октагоне. Обидное поражение может пойти на пользу в психологическом плане: иногда действительно казалось, что О`Мэлли уверовал в собственную непобедимость. Теперь Сахарок получит заряд спортивной злости и дополнительную мотивацию. Один из главных вариантов для следующего боя – реванш с Верой. Эквадорцу будет непросто доказать, что победа в первом поединке с О`Мэлли была не случайной. Но какого бы соперника Сахарку ни подобрали, от него будут ждать только нокаута.