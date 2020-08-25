«Встреча с Путиным – моя мечта». История боксёра-чемпиона, предотвратившего угон самолёта

Ровно два года назад на самолёте, следующем из Мюнхена в Париж, произошла история, прославившая французского боксёра Тарика Сахибеддина. К тому времени спортсмен с марокканскими корнями уже завершил профессиональную карьеру, за которую успел добиться солидных достижений. Сахибеддин дважды становился чемпионом Франции и достойно выступал в профессиональном боксе, где выиграл 12 поединков. Тарик не считался нокаутёром, в основном побеждая соперников за счёт техники. 25 августа 2018 года Сахибеддин собирался спокойно добраться домой из Германии, когда на борту вспыхнула чрезвычайная ситуация.
Фото: Из личного архива Тарика Сахибеддина
Сразу после вылета один из 200 пассажиров лайнера стал вести себя агрессивно. Мужчина грубо разговаривал со стюардессой, угрожал и требовал принести алкоголь. Вскоре дебошир встал и начал ходить по салону, не реагируя на попытки его успокоить. Этого скандалисту показалось мало: он отправился в кабину пилотов, чтобы захватить самолёт и вернуться в Мюнхен, где у него «была назначена встреча». Сахибеддин в тот момент успокаивал стюардессу. Увидев, что к пилотам ломятся, Тарик бросился к дебоширу и повалил того на пол. Скандальный пассажир пытался сопротивляться, но спортсмен сумел скрутить его и связать руки за спиной.
По прибытии в Париж дебошир был передан в руки полиции. Через некоторое время его осудили и отправили в тюрьму: французское правосудие жёстко относится к подобным происшествиям. Сахибеддин же получил благодарную овацию от пассажиров и экипажа, разрешившего боксёру сфотографироваться в той самой кабине, куда так настойчиво пытался попасть скандалист. Вскоре заслуги Тарика отметила и французская федерация бокса, вручившая ему памятную медаль.
Фото: Из личного архива Тарика Сахибеддина
Сахибеддин сейчас мирно живёт в Париже. Боксёр согласился дать небольшое интервью «Чемпионату»: вспомнил свой геройский поступок, рассказал о нынешней жизни и поделился желанием встретиться с Путиным.
«Когда я бросался на дебошира, ни о чём не думал. Всё произошло очень быстро. Я только потом осознал риск, которому мы подвергались. Кроме памятной медали, никаких наград мне не вручали. Они мне и не нужны. После того случая я просто стараюсь быть ещё более внимательным и осторожным.
Сейчас я педагог, занимаюсь с трудными детьми. Работаю с ребятами, которые попались на преступлениях. Живу вместе с ними, стараюсь вернуть к нормальной жизни. Бокс здесь очень помогает: я тренирую парней, когда им нужно выпустить пар. Также занимаюсь частными уроками.
Бокс спас мне жизнь. В юности я несколько месяцев сидел в тюрьме и завязал с бандитской жизнью только благодаря спорту. Бокс научил меня уважению, уверенности в себе и познакомил со многими людьми. Я поставил на спортивную карту всё и в 2005 году стал лучшим боксёром Франции. Главное, что нужно для успеха, – очень много работать. Хотя я родился в бедной семье, теперь я живу хорошо и могу изучать другие культуры.
Фото: Из личного архива Тарика Сахибеддина
Я приезжал в Москву на чемпионат мира по футболу и влюбился в вашу страну. Мне очень нравится Россия, но я испытываю большие симпатии и к СССР, который был единой огромной державой. Если бы мне удалось встретиться с Путиным, я стал бы самым счастливым человеком на свете. Это моя мечта».
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