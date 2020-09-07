«Я бил олимпийских чемпионов, и где я теперь?». Трагедия звезды советского бокса

Мир современного профессионального бокса сейчас настолько разнообразен и увлекателен, что любительский бокс давно отошёл на второй план. Ещё меньше реже вспоминается история любительских соревнований. Однако забывать имена отечественных суперталантливых мастеров кожаной перчатки было бы несправедливо. Тем более что советская школа бокса подарила миру десятки боксёров, которые в нынешние времена почти наверняка бы боролись за титулы в профессионалах.

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Одним из таких спортсменов был представитель Киргизской ССР Нурлан Абдыкалыков. Уроженец села Кочкор появился на свет 17 августа 1965 года. Мальчик рос без отца и с малых лет понимал, что должен уметь за себя постоять самостоятельно. В 10-летнем возрасте он впервые побывал на тренировке по боксу, после чего принял решение посвятить себя этому виду спорта. Нурлан начинал тренироваться под руководством Махамаджана Ахмедова. Через три года Абдыкалыков поступил в спортивный интернат, где попал под крыло Германа Пышкина.



Очень скоро к нему пришли первые большие успехи. Боксёр выигрывал и становился призёром нескольких всесоюзных и международных турниров в своей возрастной категории, а в 1982 году завоевал золото чемпионата СССР среди юношей. Стало очевидно, что на небосводе советского бокса зажглась новая звёздочка. Нурлан стал привлекаться в ряды юношеской сборной, посещал международные турниры и завоёвывал победы в Румынии, Германии и даже на Кубе.

В 1983 году Нурлана постигла неудача на очередном первенстве СССР среди юниоров, но это уже не могло поменять ход его карьеры. Тренерский штаб сборной, да и всё экспертное сообщество признавало в парне огромный талант. Наконец, в 1984 году Абдыкалыков заявил о себе на всю страну. Спортсмен взял золото чемпионата СССР среди взрослых в весовой категории до 60 кг. Причём сделал это в блестящем стиле, катком пройдясь по соперникам. Нурлан, будучи левшой, отличался невероятной скоростью, умением выходить на ближнюю дистанцию и отлично пробивал жесточайшие удары слева. Благодаря незаурядным способностям на первенстве СССР он одолел многих заслуженных мастеров. В полуфинале юный боксёр досрочно победил чемпиона Европы 1979 года и серебряного призёра Олимпиады в Москве Виктора Демьяненко, который после поражения завершил карьеру. Ещё один матёрый боксёр — Владимир Степанов, попросту отказался выходить на финальный бой с молодым бойцом. По словам первого тренера Абдыкалыкова, Степанов понимал, что проиграет и не хотел лишний раз испытывать судьбу.

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Громкий успех привёл Нурлана в ряды основной сборной. Спортсмен участвовал во всех всесоюзных турнирах, а также в состязаниях в Европе, США и Африке. Именно такая работа на износ, по мнению многих, положила начало трагедии боксёра. В феврале 1985 года в Ереване проходил очередной чемпионат СССР. Абдыкалыков прибыл в Армению в статусе фаворита весовой категории до 63,5 кг и успешно прошёл первые круги состязаний. В полуфинале он столкнулся с местным воспитанником Багдасаряном, и в бою произошёл невиданный ранее случай. Находясь на ринге, Нурлан начал выкрикивать что-то бессвязное и вёл себя неадекватно. Тем не менее, поединок получилось довести до конца: даже в таком состоянии Абдыкалыков победил. Но на решающий бой он уже не вышел. Спортсмена отправили в Москву в госпиталь имени Бурденко, где ему был поставлен диагноз «нервный срыв».

В боксёрской среде поговаривали, что представители Багдасаряна наложили на Нурлана порчу с помощью специальных «магов», но всё это были лишь домыслы. Как бы то ни было, с того момента карьера парня пошла на спад, последним крупным успехом стало завоевание бронзы на чемпионате Европы в Будапеште. В полуфинале Нурлан проиграл представителю ГДР Торстену Коху.



Дальше всё пошло по наклонной. Абдыкалыкова из-за инцидента в Ереване комиссовали из армии, что поставило под сомнение возможность продолжения успешной карьеры. Боксёр продолжал тренироваться на родине и параллельно учился на юриста. Также он передавал свой опыт начинающим спортсменам, посвящая свободное время тренерскому делу. Но всё это не могло заменить былых эмоций. Нурлана съедала тоска, и он понимал, что его талант пропадает даром. Однажды он сказал: «Я побеждал олимпийских чемпионов, и где я теперь?». Действительно, незадолго до гибели Нурлан стал свидетелем того, как золото ОИ в Сеуле завоевал Вячеслав Яновский, который уступал нашему герою в очных дуэлях.

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Впоследствии этот факт не давал боксёру покоя. Абдыкалыкова не стало в конце 1988 года, точной даты его смерти, к сожалению, найти не удаётся. Не указывается и причина его смерти. В некоторых источниках говорится, что он покончил с собой, где-то причиной указывают «скоропостижную смерть». Как бы то ни было, мир бокса в лице Абдыкалыкова потерял талантливейшего спортсмена, который в силу загадочных обстоятельств так и не успел раскрыть свой потенциал до конца.