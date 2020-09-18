Могучий правый кросс принёс Вудли рекорд и титул, а Безжалостному сломал карьеру. Видео

19 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший обладатель временного титула в этой весовой категории Колби Ковингтон.

Вудли, по мнению многих, на протяжении почти трёх лет был одним из самых скучных чемпионов промоушена. Тайрона обвиняли в буквальном «залёживании» соперников и нежелании устраивать яркие размены. Между тем стоит напомнить, что чемпионом лиги он стал именно благодаря ударной технике. Случилось это в 2016 году.



Тогда Тайрон выступил в главном поединке вечера турнира UFC 201 в Атланте (штат Джорджия, США). Его соперником был на тот момент действующий чемпион промоушена Робби Безжалостный Лоулер.

Экс-чемпиона UFC уничтожили второй раз подряд. Похоже, Вудли уже не вернётся. Видео Даже в поединке с Камару Усманом Избранный не выглядел настолько беспомощным.

Вудли подходил к главной схватке в своей карьере после четырёх побед в пяти встречах, в том числе над Карлосом Кондитом и Келвином Гастелумом.



Что касается Лоулера, в его активе было пять побед кряду (три из них в титульных боях). К тому моменту Робби победил таких соперников, как Джонни Хендрикс и Карлос Кондит, а также уже провёл эпичный поединок с Рори Макдональдом.



В преддверии противостояния оба традиционно обменивались угрозами, а Вудли подчёркивал, что не будет стоять перед Робби так, как это делали все его предыдущие соперники. Уже первые секунды схватки показали, что он не лукавил. Тайрон прекрасно маневрировал, не давая возможности сопернику пристреляться. Сам же по большей части раздёргивал Лоулера, не предпринимая активных действий.

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И такая тактика дала плоды уже через две минуты после старта поединка. В одном из эпизодов Тайрон поймал момент для классного удара справа, донеся кулак точно до подбородка Лоулера. Тот свалился, словно подкошенный, а его добивание было уже формальностью. Показалось, что рефери даже немного запоздал с вмешательством.

Таким образом, Тайрон Вудли стал чемпионом UFC в полусреднем весе. Мало того, он установил рекорд лиги, который по-прежнему никем не побит. Американец стал автором самого быстрого нокаута в титульных боях в полусреднем дивизионе. На победу над Лоулером он потратил 2 минуты и 12 секунд.

Права на видео принадлежит UFC, ролик можно посмотреть в YouTube-канале UFC.

Лоулер после того сокрушительного поражения перестал быть прежним. Да, в следующем бою он справился с Дональдом Серроне, но затем последовало четыре поражения кряду. Все сходятся во мнении о том, что Робби пора на заслуженный отдых.



Ну а Вудли после того триумфа провёл четыре защиты титула, пока в марте 2019 года не встретился с Камару Усманом. Тайрон проиграл нигерийцу единогласным решением судей и хотел почти сразу же получить реванш, но в дело вмешались травмы. Вернуться в октагон ему удалось лишь в мае 2020 года, но тогда он неожиданно и в одну калитку проиграл Гилберту Бёрнсу. После этого сразу же пошли разговоры о том, что Тайрон прошёл пик карьеры и больше не будет прежним. В предстоящие выходные для него наступает решающий момент. Либо Вудли заставит замолчать скептиков, одержит первую победу за два года и вернётся в число претендентов на титул, либо станет ясно, что он окончательно выпал из числа элитных бойцов дивизиона и приблизился к завершению карьеры. Ответы на эти вопросы мы получим уже очень скоро.