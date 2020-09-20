Прямой в челюсть на 17-й секунде. Чимаев нокаутировал Мёршарта первым же ударом

За три боя статистка ударов Хамзата в UFС поражает – 196-2! Лучший промоушен мира ещё не видел такого яркого старта.

Турнир UFC Fight Night 178 удался на славу. Это стало ясно ещё до его завершения. Зрелищный предварительный кард сменился таким же ярким основным. Но, невзирая на то, что 8 из 11 первых поединков шоу завершились досрочно, зрители всё равно затаив дыхание ждали появления в клетке Хамзата Чимаева.

Этот парень заставил говорить о себе ещё летом, когда за два поединка на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пропустил только два удара, завоевал две ярчайшие победы и установил рекорд, отпраздновав успех дважды за 10 дней. Его жертвами тогда стали Джон Филиппс и Риз Макки.

Любимчик Трампа Колби как на танке переехал Вудли, сломав Тайрону ребро, видео Ковбой Серроне не смог прыгнуть выше головы, а Мёршарт даже не понял, как проиграл. Все подробности — на «Чемпионате».

Некоторые скептики, которых раздражала самоуверенность Хамзата, не придавали значения его успехам, отмечая, что он побил практически ноунеймов. Когда стало известно, что чеченец со шведским паспортом на турнире UFC Fight Night 178 встретится с опытным Джеральдом Мёршартом, тут же пошли разговоры, что это уже будет реальной проверкой для молодого бойца. Так думали практически все, но только не сам Хамзат.

Спортсмен умело продавал бой. Он подтрунивал над соперником за его профессиональный рекорд (31 победа и 13 поражений), резко выражался и напрямую конфликтовал с Джеральдом. В общем, делал всё то, что так любит Дана Уайт и фанаты UFC в целом. Но порой поведение Чимаева казалось слишком резким и волей-неволей Мёршарта становилось жаль.

Сам Джеральд пытался не выходить из равновесия и давал понять, что октагон всё расставит на свои места. Что же, по сути так и произошло, но утешительного в этом для Мёршарта слишком мало.

«Я и есть UFC!» Чимаев подружился с Даной, но рассорился с кучей бойцов Чеченский швед ведёт себя слишком шумно. Недовольны даже его земляки.

Бой завершился, не успев начаться. Со стартовой сиреной Чимаев пошёл вперёд и прессинговал соперника. Сначала Хамзат проверил Джеральда мидл-киком, а затем, заставив его уйти к сетке, провёл разящий боковой удар точно в челюсть. Мёршарт свалился словно подкошенный – чистый нокаут всего за 17 секунд!

Менее чем за треть минуты Хамзат успел выбросить 4 удара и во втором бою кряду не пропустил ни одного. За три боя его статистка ударов в UFС по-настоящему поражает – 196-2! Можно на 100% утверждать, что история промоушена ещё не знала подобных случаев.

Кроме того, боец установил новый рекорд, одержав первые три победы в лиге лишь за 66 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Джонни Уокеру (105 дней). Едва не пал и ещё один рекорд – по скорости нокаутов в среднем весе. Здесь Чимаев показал третий результат. Быстрее него в этой весовой категории побеждали только Марк Уэйр (10 секунд) и Терри Мартин (14 секунд). Всё это какие-то фантастические показатели. Добавим к этому ещё тот факт, что сам Хамзат за три проведённых в UFC боя пропустил лишь 4 (!) удара. Создаётся впечатление, что для этого парня нужно создавать отдельную лигу, ибо такими темпами он распугает всех соперников.

Напомним, что ещё до боя с Мёршартом Хамзат знал, что следующим его оппонентом должен стать экс-претендент на титул Дэмьен Майя. Тот факт, что UFC и сам Чимаев заглядывали «за спину» Джеральда сильно обижал последнего, но, как оказалось, всё было по делу. Вопрос сейчас даже не в этом, а в том, какие чувства после такого яркого выступления Хамзата испытывает почти 43-летний Майя и нужен ли ему этот бой вообще.

Молниеносный апперкот навстречу. Российский боец упал от удара, которого не видел Главное открытие июля в UFC Хамзат Чимаев дольше двух раундов не дрался никогда.

Сам Чимаев без ложной скромности после боя повторил, что идёт «размазывать людей» и поблагодарил болельщиков за поддержку. Ну а самой красноречивой стала реакция бойцов UFC и президента лиги Даны Уайта.

Так, лидер Pound-for-Pound Джон Джонс уже успел поздравить Чимаева с победой посредством «Твиттера».

Чемпион лиги в полулёгком весе Алекс Волкановски также прокомментировал победу Хамзата.

«Знал, что он его размажет, но не думал, что так», — написал австралиец.

Победой Чимаева оказался поражён даже камерунский гигант и мастер нокаутов Фрэнсис Нганну.

«Боже мой», — написал он, добавив к посту эмодзи с удивлением.

Но самой красноречивой была реакция президента UFC Даны Уайта. Повидавшего виды функционера удивить сложно, но, похоже, Чимаеву удалось это сделать.

«Чёртово дерьмо!!!!!!!», — написал Уайт, сопроводив пост огромным количеством восклицательных знаков.

Что же, мы со своей стороны поздравляем Хамзата с очередной блестящей победой и ждём его следующих боёв. Думается, с его темпами, долго ждать не придётся.