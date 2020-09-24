UFC может уволить очередного россиянина. От следующего боя у Ибрагимова зависит всё

На предстоящем турнире UFC 253, который состоится 27 сентября, подерутся сразу двое бойцов из России. Имя Зубайры Тухугова, который выйдет в основном карде, хорошо известно поклонникам ММА. Хадиса Ибрагимова, чей поединок пройдёт в ранних прелимах, напротив, знает далеко не каждый болельщик. Во многом это связано со слабыми результатами: 25-летний дагестанский спортсмен в UFC откровенно не блещет, и в ближайшее время ему могут указать на дверь. Ибрагимов подписывал контракт с промоушеном, имея рекорд 8-0 и большие ожидания, но реальность оказалась несколько иной.

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В дебютном бою под эгидой UFC Ибрагимов, ранее обучавшийся в Михайловской военной артиллерийской академии, проиграл сабмишеном корейцу Да Ун Джану. Россиянин на старте смотрелся неплохо и смело бросался в рубку, но в третьем раунде откровенно устал и позволил поймать себя на удушающий приём. Следом Ибрагимов единогласным решением судей уступил Эду Херману, после чего впервые в карьере оказался в нокауте, пропустив тяжёлый удар коленом в подбородок от Романа Долидзе. Бойцы, стартовавшие в UFC с трёх поражений, обычно мгновенно увольняются руководством. Но россиянин получил ещё один шанс.

Ибрагимов достаточно молод, особенно для спортсмена полутяжёлого веса. Ему не пришлась по вкусу армейская жизнь, и он решил стать профессиональным спортсменом. В качестве любителя Хадис одержал немало успехов: выигрывал чемпионат Европы по боевому самбо, брал золото турниров по боксу и рукопашному бою. Дебют в ММА сложился не менее удачно, и после четырёх побед Ибрагимов получил приглашение в промоушен М-1. Там спортсмен выиграл ещё четырежды и решил, что готов сражаться в главной лиге мира.

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Однако высочайшая конкуренция UFC быстро обнажила бойцовские недостатки россиянина. Его ударная техника выглядит несколько коряво, план на бой выполняется плохо, а выносливость – проседает. Тем не менее Ибрагимов остаётся перспективным спортсменом. У него есть сильный удар, достойные навыки работы в партере и отчаянная смелость. Теперь Хадису нужно победить 34-летнего бразильца Данило Маркеса, для которого бой будет дебютным в UFC. У Ибрагимова нет пути назад – если он вновь проиграет, шансы остаться в лучшем промоушене мира будут равны нулю. Недавно UFC покинул Роман Богатов: не хочется, чтобы количество россиян в организации Даны Уайта продолжило сокращаться.