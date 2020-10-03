Ковалёву в США дали 3 года условно. Побитая им модель нацелилась на миллионы Сергея

В пятницу, 2 октября 2020 года Сергей Ковалёв признал себя виновным по уголовному делу, который завели в его отношении ещё в 2018 году. Обвинялся российский боксёр в избиении американской модели Джейми Фронтцы. Экс-чемпиону мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA super, IBFи WBO было назначено наказание в виде трёх лет условно. Кроме того, суд взыскал с российского боксёра штраф в размере 220 долларов.

Инцидент произошёл в июне 2018 года и случился в калифорнийском баре Биг-Беар. Фронтца рассказала о том, что встретилась с Ковалёвым на вечеринке по случаю открытия нового боксёрского зала. Сергей оказывал даме внимание, но Джейми вроде как отвергла его романтические ухаживания. Но позднее, уже в ходе разбирательства, стало известно, что в арендованный моделью домик они отправились вдвоём и там целовались.

Фото: instagram.com/prettypinkacres

По словам Фронтцы, Сергей начал проявлять признаки агрессии, пнул её собаку, а затем ударил её кулаком в лицо. Последствия удара Крашера оказались серьёзными. Он сломал женщине нос, на лице были рваные раны, кроме того, рентген показал смещение межпозвоночного диска. В результате полицейского расследования, в отношении россиянина было выдвинуто обвинение в нападении, по которому ему грозило до 4 лет лишения свободы.

Ковалёва отправили в тяжёлый нокаут и, кажется, на пенсию… Крашеру сильно досталось от Альвареса, и это — повод задуматься об уходе. Великий русский чемпион не смог пройти главное испытание.

Кроме того, модель подала на Сергея отдельный иск за нападение и нанесение побоев, требуя взыскать с Ковалёва 8 000 000 долларов. В последствии стороны сумели прийти к соглашению и Джейми отозвала гражданский иск. Кроме того, в последствие адвокаты Фронтцы заявили, что Ковалёв не выполнил условий соглашения. Отметим, что договорились стороны до боя Сергея с Альваресом. Но об этом – ниже.

Фото: instagram.com/prettypinkacres

У самого Сергея появились новые проблемы с американским законом. Уже во время судебного разбирательства по его уголовному делу, россиянин вновь угодил в неприятности с полицией. В 2 часа ночи 24 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе Крашер был остановлен калифорнийским дорожным патрулём. При беглом общении, патрульный заподозрил Ковалёва в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Боксёр был арестован и доставлен в полицейский участок. Там его задержали за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. Утром того же дня россиянин был отпущен под залог.

Учитывая все эти обстоятельства, в результате судебного разбирательства, могли отправить Сергея в заключение на долгие годы. Но россиянин, буквально накануне заседания, сумел заключить сделку с Прокуратурой. По её итогам представитель обвинения смягчил требуемое наказание. Сам же Сергей на судебном заседании признал себя виновным в проступке, который по российским законам аналогичен административному. Речь идёт о хулиганстве и нарушении общественного порядка.

«Как будто иду на фронт». Хроники осаждённой Калифорнии от Сергея Ковалёва Крашер за две недели кардинально поменял отношение к происходящему в США.

Тем не менее, по итогам заседания, как мы уже знаем, судья приговорил Ковалёва к трём годам условно, а также, двум дням ареста. Но в тюрьму Сергея не отправили, поскольку ранее он подобный срок уже провёл под арестом. Из судебных документов следует также, что Крашер должен пройти полную программу по управлению гневом, а также заплатить 220 долларов в качестве судебных издержек.

Фото: instagram.com/prettypinkacres

Но забыть об этом деле Сергею пока не удастся, поскольку потерпевшая выдвинула против него новый иск. И вот здесь-то и вступает в дело чемпионский бой. Чуть более чем за три месяца до инцидента с дорожной полицией, 2 ноября 2019 года, Сергей проводил защиту своего пояса по версии WBO. Соперником Крашера был Сауль Альварес, который в 11 раунде нокаутировал россиянина.

Как мы писали выше, по словам Фронцы, экс-чемпион не выплатил ей деньги по достигнутому сторонами ранее соглашению. Согласно судебным документам, на которые ссылается издание TMZ Sports, речь идёт о том, что Ковалев согласился разделить более 650 000 долларов тремя платежами, но перечислив в октябре 250 000 долларов, просто перестал платить.

Подробностей о размере нового иска Фронтцы нет, но она полагает, что требуемая сумма, не должна разорить российского боксёра. По её сведениям, Крашер получил за последний бой против Альвареса 10 000 000 долларов. Этот гонорар модель и планирует боксёру урезать.

С уголовным преследованием Сергей более-менее разобрался. Правда, теперь ему абсолютно противопоказано нарушать закон в Соединённых Штатах (даже по мелочи). А вот за сохранность своего банковского счёта предстоит новая, крайне непростая схватка.