Битва каменных голов и чугунных кулаков. 93 удара за 30 секунд боя. Видео

В истории смешанных единоборств есть немало боёв, по праву носящих статус классических. Один из таких поединков – встреча знаменитого Дона Фрая с громадным японцем Йосихиро Такаямой. Бой состоялся 23 июня 2002 года в Сайтаме, организатором выступил легендарный японский промоушен Pride. Именно здесь долгие годы дрались Фёдор Емельяненко, Мирко Филипович и Антониу Родригу Ногейра. В 2007 году Pride был выкуплен владельцами UFC и закончил своё существование, несмотря на обещания Даны Уайта сохранить промоушен.

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Дон Фрай – один из самых известных и харизматичных бойцов начальной эпохи ММА. Усатый богатырь впервые выступил на турнире UFC 8 и сразу стал чемпионом, за один вечер победив Томаса Рамиреса, Сэма Эдкинса и Гари Гудриджа. Следом Фрай стал чемпионом Ultimate Ultimate 96, в финале поймав на удушающий приём грозного Дэвида Эббота. Вскоре Фрай покинул смешанные единоборства и ушёл в реслинг, вернувшись в ММА только через четыре года. Бойцом по прозвищу Хищник сразу заинтересовались в Pride, вскоре выставив против американца 125-килограммого японца Йосихиро Такаяму.

Такаяма имел огромную популярность на родине в качестве рестлера, являясь чемпионом по версии нескольких организаций. В смешанных единоборствах всё было иначе: рекорд спортсмена составлял весьма скромные 0-3. Йосихиро оказался в ринге с Фраем случайно: его вызвали на замену из-за травмы Марка Коулмана. У японца не было перед Фраем никаких преимуществ, кроме громадных габаритов, но это не помешало Такаяме показать отличное выступление.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube

Фрай, вышедший в патриотичных шортах цвета американского флага, сразу бросился в сумасшедший размен. Такаяма не отставал: абсолютно не использующие защиту бойцы за 30 секунд нанесли 93 точных удара. Противники просто держали друга друга за головы, свободной рукой безостановочно нанося удары в стиле хоккейных тафгаев. Точнее и сильнее бил Фрай, серьёзно повредивший японцу лицо. Следом оппоненты оказались в длительном клинче, где не переставали наносить удары. Такаяма выглядел очень неплохо, но к седьмой минуте устал. Фрай опрокинул японца на канвас и брутально отработал на добивании.

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Несмотря на поражение, Такаяма остался доволен своим уровнем подготовки. Похвалил японца и Дон Фрай, не ожидавший такого упорного сопротивления. Жёсткий и бескомпромиссный поединок обрёл культовый статус в Японии: через несколько лет Фрай и Такаяма даже реконструировали свой бой на съёмках фильма «Нагуримоно». Для Хищника роль стала далеко не первой: Дона регулярно приглашают сниматься в кино. Фрай ещё долго дрался в ММА, уйдя на покой только в 2011 году. Сейчас здоровье американца далеко от идеального: спортивная карьера серьёзно подорвала ресурсы его организма.

Куда как более грустная ситуация у Такаямы. Вскоре после боя с Фраем японец перенёс инсульт, успешно восстановился и вернулся в реслинг. В 2017 году 50-летний Йосихиро, продолжающий выступать, неудачно упал во время исполнения приёма и серьёзно повредил позвоночник. С тех пор Такаяма остаётся полностью парализованным, его поддерживают только медицинские аппараты. В Японии создан специальный фонд, где каждый может финансово помочь знаменитому бойцу. В 2019 году в гости к Такаяме заехал и Фрай, выразивший бывшему противнику глубокое уважение и поддержку.